Résultat municipale 2026 à Étréchy (91580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Étréchy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Étréchy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Étréchy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien GARCIA
Julien GARCIA (26 élus) UNIS POUR ETRECHY 		2 447 79,11%
  • Julien GARCIA
  • Catherine FAUCON
  • Cédric MARTIN
  • Christine BORDE
  • Zakaria HASSAN
  • Isabelle DEDIEU
  • Hervé DOIZIE
  • Gisèle MERICI
  • Philippe DUPONT
  • Isabelle CARRE
  • Alexndre CHARPENTIER
  • Corinne SURIN
  • Daniel JUARROS
  • Nathalie MOYNET
  • Jean-Denis PAGNAULT
  • Myriam DIONNET
  • Matthias PRUDLO
  • Justine CORVAISIER
  • Jean-Jacques AROKIASSAMY
  • Caroline DAVOUST
  • Norbert RODRIGUES
  • Anne-Cécile CLAISSE
  • Dominique YRIS
  • Léa LELOUP
  • Melihhan KARAKAS
  • Pascale FAURE
Fanny MEZAGUER
Fanny MEZAGUER (3 élus) ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 		646 20,89%
  • Fanny MEZAGUER
  • Eric MINET
  • Justine LOSSIGNOL
Participation au scrutin Étréchy
Taux de participation 62,42%
Taux d'abstention 37,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 3 204

Source : ministère de l’Intérieur

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