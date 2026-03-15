En direct

19:21 - Les défis socio-économiques d'Étréchy et leurs implications électorales A mi-chemin des élections municipales, Étréchy regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25,03% de cadres supérieurs pour 6 926 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 485 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,97%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les 456 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, 40,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 370,22 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Étréchy écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

17:57 - Les électeurs d'Étréchy attirés par le RN ? Le RN restait loin du groupe de tête lors des municipales à Étréchy il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 23,92% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 42,61% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 21,89% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Étréchy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,13% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 35,82% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 48,07% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Étréchy avant 2026 Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale à Étréchy avait été marqué par une abstention de 53,47 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 46,53 %) alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 20,58 % au premier tour (26,31 % dans le pays). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 47,12 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 26,70 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,74 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En marge de cette élection municipale 2026, ce paramètre pèsera en définitive lourdement sur les résultats d'Étréchy.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Étréchy ? Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Étréchy avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (34,13%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,66% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Étréchy avaient ensuite placé en tête Stefan Milosevic (Rassemblement National) avec 35,82% au premier tour, devant Alexis Izard (Majorité présidentielle) avec 32,59%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Steevy Gustave (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 51,93%. Le panorama politique d'Étréchy a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Étréchy : regard sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Étréchy comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Étréchy était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 28,20% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,92%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,39% pour Emmanuel Macron, contre 42,61% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Étréchy plébiscitaient Alexis Izard (Ensemble !) avec 28,93% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,75%.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité d'Étréchy S'agissant des contributions locales à Étréchy, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 1 056 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 743 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 33,37 % en 2024 (contre 13,18 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Attention néanmoins : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 59 900 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 447 210 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 9,83 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Étréchy ? À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Étréchy, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Julien Garcia (Divers) a surclassé ses rivaux avec 31,64% des voix. Juste derrière, Dominique Echaroux (Divers) a rassemblé 29,57% des suffrages. Avec un écart aussi étroit, la clôture du 2ème tour se montrait nébuleuse. Faute de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Julien Garcia l'a finalement emporté avec 38,38% des voix, face à Dominique Echaroux rassemblant 656 votants (29,18%) et Fanny Mezaguer réunissant 22,01% des voix. Le suspense s’est finalement dissipé au profit d’ un fort écart et une victoire incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers a sans doute tiré parti du report de voix des partisans des listes du centre, engrangeant 159 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation concurrente se doit impérativement de recomposer une coalition plus solide dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.