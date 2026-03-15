Résultat municipale 2026 à Étretat (76790) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Étretat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Étretat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Étretat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LAFERRIERE
Philippe LAFERRIERE (12 élus) TOUS ETRETATAIS 		415 53,41%
  • Philippe LAFERRIERE
  • Marie-Laure DUCAMP
  • Martial DICHAM
  • Sandrine CRESSANT
  • Jean-Pierre LINDON
  • Laura RAMBOUT
  • Jean-Michel REYMOND
  • Rosine CHATRY
  • Jerome BROUSSE
  • Véronique MALLET
  • Jacques LEGRAND
  • Brigitte BELLET
Gaël BURAY
Gaël BURAY (2 élus) VIVRE ETRETAT 		205 26,38%
  • Gaël BURAY
  • Nathalie DEQUAIRE
André BAILLARD
André BAILLARD (1 élu) POUR ETRETAT TOUS UNIS 		157 20,21%
  • André BAILLARD
Participation au scrutin Étretat
Taux de participation 71,60%
Taux d'abstention 28,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 789

Source : ministère de l’Intérieur

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