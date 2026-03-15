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19:20 - Étretat : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues d'Étretat, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 167 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 167 entreprises, Étretat se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (68,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,88% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 58,71% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1726,23 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Ainsi, à Étretat, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Étretat Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Étretat en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 20,35% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 34,32% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 15,44% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 28,21% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,10% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 29,56% pour le parti nationaliste. Il terminera avec 34,13% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs d'Étretat vont-ils se mobiliser aux municipales ? La participation s'élevait à 56,51 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Étretat, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le pays était bousculé par la pandémie du Covid. Traditionnellement, les élections municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement, s'agissant de choisir leur maire et leur président. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,02 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 55,66 % des électeurs (soit environ 616 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,21 %, bien au-delà des 51,40 % enregistrés en 2022. Avec du recul, la ville s'affiche visiblement comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. La participation des électeurs d'Étretat sera en tout cas un gros enjeu pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Étretat : le vote des électeurs l'année de la dissolution À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs d'Étretat avaient donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 26,10% des votes. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants d'Étretat accordaient leurs suffrages à Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) avec 46,22% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie-Agnès Poussier-Winsback culminant à 65,87% des voix localement. Le panorama politique d'Étretat a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Étretat ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Étretat portaient leur choix sur Marie-Agnès Poussier-Winsback (Ensemble !) avec 42,28% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 71,79%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Étretat privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (38,03%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 20,35%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,68% pour Emmanuel Macron, contre 34,32% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Tendance clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Étretat Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Étretat, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 4,74 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 101 800 €, marquant une forte baisse face aux quelque 146 900 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Étretat a évolué pour se fixer à 34,36 % en 2024 (contre 9,00 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Étretat s'est établi à 1 407 € en 2024 contre 457 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Étretat Les résultats des élections municipales précédentes à Étretat ont offert un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, André Baillard a surclassé ses concurrents en rassemblant 35,55% des bulletins. En deuxième position, Laurent Hondo a obtenu 34,49% des votes. Le léger gap entre les candidats instaurait un 2ème tour nébuleux. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. André Baillard l'a finalement emporté avec 308 voix (41,23%), face à Laurent Hondo avec 31,45% des électeurs et Laurence Hamel réunissant 27,30% des voix. En revanche, le second tour a abouti à un écart important et une victoire très nette. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., engrangeant 73 voix supplémentaires entre les deux tours.