Résultat municipale 2026 à Etzling (57460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Etzling a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Etzling, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Etzling [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anthony GERBER
Anthony GERBER (12 élus) Avec vous 		275 54,56%
  • Anthony GERBER
  • Sarah BURTAIRE
  • Jerome RITZENTHALER
  • Sabine BARCELO
  • Vincent SCHMIDT
  • Celia CAMINATI
  • Frédéric MEYER
  • Christelle SCHMIDT
  • Thomas ARNONE
  • Josiane JAKIMOWITSCH
  • Kevin ROSENBAUM
  • Océane MAYER
Jean-Luc JEHIN
Jean-Luc JEHIN (3 élus) ETZLING ensemble pour demain 		229 45,44%
  • Simon HAMM
  • Gilles CARTOLANO
  • Julien ZIMMER
Participation au scrutin Etzling
Taux de participation 67,37%
Taux d'abstention 32,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 514

Source : ministère de l’Intérieur

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