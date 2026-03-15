Résultat municipale 2026 à Etzling (57460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Etzling - Tour 1
- Election municipale 2026 à Etzling [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Etzling a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Etzling, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Etzling [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anthony GERBER (12 élus) Avec vous
|275
|54,56%
|
|Jean-Luc JEHIN (3 élus) ETZLING ensemble pour demain
|229
|45,44%
|
|Participation au scrutin
|Etzling
|Taux de participation
|67,37%
|Taux d'abstention
|32,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|514
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Etzling [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Etzling en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Etzling
19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Etzling
Dans la commune d'Etzling, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 24% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,25%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (83,93%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (12,55%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 486 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 20,26% et d'une population étrangère de 17,97% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Etzling mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 17,45% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.
17:57 - Quelle influence du RN à Etzling aux municipales 2026 ?
Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière élection municipale à Etzling en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 37,43% des voix lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,21% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 29,97% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 54,91% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 45,01% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,81% pour le Rassemblement national. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.
16:58 - À Etzling, 27,86 % de participation aux dernières municipales
En ce jour de municipales à Etzling, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 72,14 % des inscrits, largement au-dessus des 55,3 % nationaux, l'épidémie de Covid-19 ayant fortement pesé sur le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 25,32 % des citoyens en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 45,83 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,87 %, loin des 58,62 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une ville marquée par l'abstention au regard des moyennes nationales.
15:59 - Comment Etzling a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Etzling avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,01%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,63% des voix. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Kévin Pfeffer (Rassemblement National) en tête avec 52,81% au premier tour, devant Alexandre Cassaro (Les Républicains) avec 23,59%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.
14:57 - Quels étaient les résultats municipaux d'Etzling lors de la dernière présidentielle ?
L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Etzling se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Etzling tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,43% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,78%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,21% pour Marine Le Pen, contre 44,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Etzling soutenaient en priorité Kévin Pfeffer (RN) avec 29,97% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,91% des suffrages.
12:58 - Municipales : des impôts stables au cœur de la campagne électorale à Etzling
À Etzling, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 484 euros en 2024 (dernières données en date) contre 489 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 28,13 % en 2024 (contre près de 13,87 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, en hausse de 1,2 point. Attention néanmoins : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 4 260 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 189 160 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 13,17 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune.
11:59 - La liste "Continuons Ensemble" grande gagnante de la dernière élection municipale à Etzling
Comment s'étaient conclues les précédentes municipales à Etzling ? Seule en lice, 'Continuons ensemble' a logiquement recueilli 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Etzling, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'enjeu lors des résultats de ces municipales sera de savoir si une vraie opposition a émergé face à cette hégémonie. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse particulièrement clair a déjà été fourni.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Etzling (57460) ?
Lors des municipales, les nouveaux élus locaux vont être renouvelés lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Concrètement, ce dimanche, les Français vont devoir se prononcer sur les différents candidats de leur commune et cette fois, il n'est plus possible de rayer les noms de certains candidats pour en inscrire d'autres dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. Il convient de noter que l'unique bureau de vote de la ville d'Etzling ferme à 18 h. Pour recevoir les résultats des élections à Etzling dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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