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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Etzling Dans la commune d'Etzling, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 24% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,25%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (83,93%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (12,55%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 486 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 20,26% et d'une population étrangère de 17,97% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Etzling mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 17,45% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Quelle influence du RN à Etzling aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière élection municipale à Etzling en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 37,43% des voix lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,21% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 29,97% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 54,91% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 45,01% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,81% pour le Rassemblement national. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.

16:58 - À Etzling, 27,86 % de participation aux dernières municipales En ce jour de municipales à Etzling, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 72,14 % des inscrits, largement au-dessus des 55,3 % nationaux, l'épidémie de Covid-19 ayant fortement pesé sur le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 25,32 % des citoyens en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 45,83 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,87 %, loin des 58,62 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une ville marquée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Etzling a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Etzling avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,01%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,63% des voix. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Kévin Pfeffer (Rassemblement National) en tête avec 52,81% au premier tour, devant Alexandre Cassaro (Les Républicains) avec 23,59%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux d'Etzling lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Etzling se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Etzling tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,43% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,78%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,21% pour Marine Le Pen, contre 44,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Etzling soutenaient en priorité Kévin Pfeffer (RN) avec 29,97% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,91% des suffrages.

12:58 - Municipales : des impôts stables au cœur de la campagne électorale à Etzling À Etzling, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 484 euros en 2024 (dernières données en date) contre 489 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 28,13 % en 2024 (contre près de 13,87 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, en hausse de 1,2 point. Attention néanmoins : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 4 260 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 189 160 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 13,17 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - La liste "Continuons Ensemble" grande gagnante de la dernière élection municipale à Etzling Comment s'étaient conclues les précédentes municipales à Etzling ? Seule en lice, 'Continuons ensemble' a logiquement recueilli 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Etzling, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'enjeu lors des résultats de ces municipales sera de savoir si une vraie opposition a émergé face à cette hégémonie. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse particulièrement clair a déjà été fourni.