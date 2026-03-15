Résultat municipale 2026 à Eu (76260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Eu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Robin DEVOGELAERE
Robin DEVOGELAERE (22 élus) J'aime EU 		1 715 50,20%
  • Robin DEVOGELAERE
  • Maria-Christina CAVALLO-DUMONT
  • Hervé ADAM
  • José MOULIN
  • Fréderic QUENTIN
  • Sylvie DIOT
  • Christophe CASTELOT
  • Corinne LEPINETTE-RIOUX
  • Stéphane ROBIN
  • Sandra LAFOLIE
  • Ludovic PADE
  • Virginie CUFFEL
  • Yves BOINET
  • Anthéa DIEPPOIS
  • Philippe DUCROIX
  • Marie-Christine RICARD-PETIT
  • Jean-Louis LEROUX
  • Jenny FERMENT
  • Thierry GRANDSERT
  • Stéphanie ALIGON
  • Alain LE DU
  • Véronique PENELLE-OLIER
Michel BARBIER
Michel BARBIER (5 élus) LA VILLE ENSEMBLE 		1 169 34,22%
  • Michel BARBIER
  • Claudine BRIFFARD
  • Sebastien GODEMAN
  • Anne DUJEANCOURT
  • Laurent LLOPEZ
Stéphane ACCARD
Stéphane ACCARD (2 élus) EU CAP SUR L'AVENIR 		532 15,57%
  • Stéphane ACCARD
  • Isabelle VANDENBERGHE
Participation au scrutin Eu
Taux de participation 65,22%
Taux d'abstention 34,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 3 498

Source : ministère de l’Intérieur

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