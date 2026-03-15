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19:20 - Élections municipales à Eu : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Eu se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 541 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 483 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (70,45%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,72% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 420 €/mois, la commune désire plus de prospérité. En somme, Eu incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - La percée du Rassemblement national RN à Eu avant les élections de 2026 Le Rassemblement national restait loin du podium lors du scrutin municipal à Eu il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 29,91% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,61% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 23,20% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 38,67% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 39,33% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 41,06% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 48,56% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs d'Eu très mobilisés lors des scrutins À l'occasion de ces élections municipales, l'état de la participation agira sur les résultats d'Eu. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 46,99 % lors des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 4 061 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 71,52 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 49,95 % au premier tour en 2022 à 68,57 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 53,65 % (51,49 % en France). Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune assez participative.

15:59 - Eu : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Eu, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (39,33%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Eu avaient ensuite propulsé aux avants-postes Patrice Martin (Rassemblement National) avec 41,06% au premier tour, devant Sébastien Jumel (Union de la gauche) avec 34,03%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Sébastien Jumel (Union de la gauche), avec 51,44%. Le panorama politique d'Eu a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux d'Eu il y a 4 ans ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Eu votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,56%), devant Marine Le Pen crédité de 29,91%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,39% pour Emmanuel Macron, contre 47,61% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Eu plébiscitaient Sébastien Jumel (Nupes) avec 34,01% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,33%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Eu se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Eu : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal Pour ce qui est des contributions locales à Eu, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 1 305 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 106 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 56,66 % en 2024 (contre près de 31,30 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 343 700 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 2,04207 millions d'euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 23,66 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Eu Les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore façonnées par le résultat des dernières élections à Eu. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Barbier (Divers gauche) a pris les commandes avec 924 bulletins (35,09%). Dans la position du principal opposant, Yves Derrien (Divers centre) a obtenu 633 voix (24,04%). Un écart net. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Michel Barbier l'a finalement emporté avec 1 232 voix (49,02%), face à Yves Derrien qui a obtenu 33,42% des électeurs inscrits et Stéphane Accard obtenant 9,07% des électeurs inscrits. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité du transfert des voix des électeurs des listes de gauche, sécurisant 308 voix supplémentaires entre les deux tours.