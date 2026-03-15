Résultat municipale 2026 à Euville (55200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Euville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Euville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Euville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain FERIOLI
Alain FERIOLI (16 élus) Pour l'avenir de nos villages 		589 65,74%
  • Alain FERIOLI
  • Isabelle FLEURY
  • Denis SOLTANI
  • Nathalie LORSON
  • Joël HERY
  • Maryvonne LACROIX
  • Michel GERARD
  • Emma LOMBARD
  • Marcel GIRON
  • Marie-Christine REICHART
  • Cyril ROSSETTI
  • Maud SIATKA
  • William DURAND
  • Stecy JEANNIN
  • Hervé DAUBIGNY
  • Myriam MILLOT
Brigitte GAUDINEAU
Brigitte GAUDINEAU (3 élus) Douceur d'Euville - 4 villages sûrs et bien gérés 		307 34,26%
  • Brigitte GAUDINEAU
  • Bernard LEFEVRE
  • Tiphanie PIERRE
Participation au scrutin Euville
Taux de participation 70,31%
Taux d'abstention 29,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 926

Source : ministère de l’Intérieur

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