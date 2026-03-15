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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Euville : ce qu'il faut retenir La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Euville déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,09%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (79,42%) met en avant l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (16,94%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 893 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,46%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,44%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Euville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,99% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - À Euville, le vote RN s'annonce fort aux municipales Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Euville en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 38,56% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 58,08% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 32,74% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite obtenait 45,93% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 52,07% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,24% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,55% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Maxime Amblard.

16:58 - À Euville, la participation s'annonce forte aux municipales En 2020, la participation à Euville s'était fixée à 66,69 % lors du premier tour (un chiffre exceptionnellement haut). C'étaient 865 votants qui s'étaient mobilisés, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause du coronavirus. Les municipales sont en effet, avec les élections présidentielles, un moment où les électeurs votent le plus souvent. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 80,19 %. La mobilisation atteignait quant à elle 56,91 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,06 %, contre seulement 48,05 % en 2022. Si on prend un peu de recul, le secteur se positionne donc résolument comme une zone relativement attachée au vote. Pour ces élections municipales, cette réalité à Euville sera en tout cas primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Comment a voté Euville lors de la dernière année électorale ? Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 confirme que Euville s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine, affermissant encore un peu plus son orientation. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs d'Euville avaient en effet poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 52,07% des votes. Maxime Amblard (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Euville après la dissolution avec 52,24%. Bertrand Pancher (Divers droite) échouait à la deuxième place avec 33,95%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Maxime Amblard culminant à 53,55% des votes sur place.

14:57 - En 2022, la municipalité d'Euville s'était résolument dirigée vers le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Euville portaient leur choix sur Brigitte Gaudineau (RN) avec 32,74% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Bertrand Pancher (Divers droite), vainqueur dans la commune avec 54,07%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Euville plaçaient Marine Le Pen en tête avec 38,56% des inscrits, devant Emmanuel Macron avec 23,17%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,08% pour Marine Le Pen, contre 41,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Euville une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Euville Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Euville, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 15,28 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de près de 10 400 euros environ, en net recul par rapport aux 268 200 euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Euville atteint désormais un peu moins de 34,96 % en 2024 (contre 9,24 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Euville a atteint environ 534 euros en 2024 (contre 415 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Euville ? Dans la ville d'Euville, les forces politiques en présence sont à ce jour encore influencées par le résultat des dernières élections municipales en date. Lors de la première manche électorale à l'époque, Alain Ferioli a décroché la tête du classement en récoltant 416 voix (49,23%). Derrière, René Maillard a rassemblé 30,76% des suffrages. Un écart conséquent. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Alain Ferioli l'a finalement emporté avec 466 bulletins (57,67%), face à René Maillard avec 42,32% des électeurs. La domination de la liste 'Reussir ensemble' s'est intensifiée pour se transformer en un succès écrasant. Même si René Maillard a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 82 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le camp des battus a la lourde responsabilité de compter plus de bulletins dès le premier tour ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le schéma gagnant.