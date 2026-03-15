Résultat municipale 2026 à Évenos (83330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Évenos a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Évenos, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Évenos [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Blandine MONIER
Blandine MONIER (16 élus) AVEC VOUS, TOUJOURS POUR EVENOS 		871 63,25%
  • Blandine MONIER
  • Jean TEYSSIER
  • Évelyne CHEF D'HÔTEL
  • Michel LESSARDI
  • Virginie LARDIER
  • Patrick IMBERT
  • Sabine CAPPONI
  • Michel TOCHE
  • Geneviève DURAND-VAUDAGNA
  • Sébastien LORIN
  • Denise DE ANTONIO
  • Michel DI SILVESTRO
  • Nathalie GUILLAMOT
  • Philippe LE GOUGUEC
  • Françoise MOINIÉ
  • Cyrille DUBI
Matthieu SIMONNET
Matthieu SIMONNET (3 élus) POUR EVENOS 		506 36,75%
  • Matthieu SIMONNET
  • Sandrine NOVASIK
  • Francesco MINI
Participation au scrutin Évenos
Taux de participation 66,70%
Taux d'abstention 33,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 1 404

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Évenos