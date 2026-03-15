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19:20 - Élections municipales à Évenos : un éclairage démographique Quel impact aura la population d'Évenos sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 57 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,96%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,37%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1370 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,09%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,39%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,17%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Évenos, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Un vote RN fermement enraciné à Évenos Le mouvement nationaliste était absent à la dernière élection municipale à Évenos en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 28,91% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 57,28% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,91% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 51,98% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 42,34% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 52,58% pour le parti d'extrême droite. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Laure Lavalette.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Évenos Six ans avant l'élection de ce dimanche à Évenos, le premier tour des municipales avait vu 58,76 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux. 1 174 votants s'étaient alors manifestés, l'épidémie de Covid-19 ayant lourdement pesé sur l'événement. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs se rendent le plus aux urnes, les figures du maire et du président étant centrales. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 75,89 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 46,89 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 67,69 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 54,87 % des électeurs (soit environ 1 097 votants). Si on prend un peu de recul, le territoire se positionne donc sensiblement comme une zone relativement attachée au vote. L'affluence dans les bureaux de vote d'Évenos sera en définitive un gros enjeu pour cette élection municipale.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Évenos Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Évenos avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,34%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 10,68% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Évenos avaient ensuite propulsé aux avants-postes Laure Lavalette (Rassemblement National) avec 52,58% au premier tour, devant Josy Chambon (Ensemble !) avec 20,72%. La décision des urnes était d'ailleurs immédiate dès ce premier vote dans la circonscription. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Évenos s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste, affermissant son ancrage historique.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune d'Évenos s'était fortement orientée à le RN Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Évenos accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,91%, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 23,65%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en offrant 57,28% pour Marine Le Pen, contre 42,72% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Évenos soutenaient en priorité Laure Lavalette (RN) avec 29,91% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,98% des suffrages. Cette physionomie politique de Évenos laisse apparaître une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Évenos ? Du côté de la fiscalité d'Évenos, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 997 € en 2024 (dernières données en date) contre 859 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 38,65 % en 2024 (contre 18,84 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, constitue un repère intéressant. Cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 104 600 euros en 2024, en net recul par rapport aux 578 350 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 14,86 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat de la municipale de 2020 à Évenos À Évenos, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Au soir du premier passage aux urnes, Blandine Monier a pris la première place en totalisant 643 voix (55,96%). En deuxième position, Matthieu Simonnet a capté 44,03% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Évenos, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.