Résultat municipale 2026 à Éveux (69210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Éveux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Éveux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Éveux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand GONIN
Bertrand GONIN (12 élus) EVEUX, NATURELLEMENT ! 		334 53,35%
  • Bertrand GONIN
  • Emma SCHABEL
  • Christian BILLAUD
  • Yoanna DUZERT
  • Julien LIOTARD
  • Olga PRIBYLSKI
  • Bertrand BONNET
  • Véronique DERUDET
  • Olivier BORDENAVE
  • Tifenn FATZ
  • Pierre VENET
  • Delphine VAGINAY-VENTURIN
François-Xavier HENNEVEUX
François-Xavier HENNEVEUX (3 élus) VIVONS EVEUX 		292 46,65%
  • François-Xavier HENNEVEUX
  • Marianna GIROUD
  • Guillaume DUDRAGNE
Participation au scrutin Éveux
Taux de participation 74,85%
Taux d'abstention 25,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 643

Source : ministère de l’Intérieur

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