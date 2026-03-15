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19:19 - Éveux : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire d'Éveux, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 30,43% de cadres pour 1 169 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. L'existence de 74 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,27% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 19,32% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 40,24% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 844,02 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Éveux, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Ce que disent les données sur le vote RN à Éveux Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Éveux il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 18,97% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 29,61% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 12,36% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Éveux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 25,96% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 28,22% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 30,52% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs d'Éveux très mobilisés lors des scrutins En 2020 à Éveux, l'abstention était évaluée à 58,67 % lors du premier round, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux. C'étaient 348 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était bousculé par la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 12,69 % des habitants inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 38,93 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 16,29 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 30,36 %. Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de classer Éveux comme une ville où l'abstention est contenue en comparaison de la moyenne. En ce jour de municipale 2026 à Éveux, cette contingence sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Comment a voté Éveux lors des dernières élections ? Les Européennes de 2024 à Éveux avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (25,96%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 18,47% des suffrages. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Éveux accordaient leurs suffrages à Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 28,22% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Anne Reymbaut (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 36,96%. La situation politique d'Éveux a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Éveux : coup d'oeil sur les scores clés de la dernière présidentielle en date Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Éveux accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 35,81%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 18,97%. Lors de la finale de l'élection à Éveux, les électeurs accordaient 70,39% pour Emmanuel Macron, contre 29,61% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Éveux portaient leur choix sur Dominique Despras (Ensemble !) avec 32,96% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,92%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Éveux une ville acquise au bloc central.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur la fiscalité locale à Éveux À Éveux, sur le plan de la fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint environ 835 euros en 2024 (dernières données en date) contre 813 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 27,95 % en 2024 (contre environ 16,92 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 12 000 euros en 2024. Une somme loin des 208 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 13,01 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Éveux Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Éveux ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Ensemble, pour notre village' a naturellement rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Éveux, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Après ce scrutin sans véritable compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un élément de réponse assez clair a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.