Résultat de l'élection municipale 2026 à Évin-Malmaison : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Évin-Malmaison

Le deuxième tour des élections municipales à Évin-Malmaison a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Frank Vasseur
Frank Vasseur Liste divers gauche
Evin-Malmaison, Aujourd'hui-Demain
  • Frank Vasseur
  • Magalie Czarkowski
  • Michel Berger
  • Sabrina Feron
  • Gérard Dutkiewicz
  • Marie-Christine Ramon
  • Abdelfetah Chouala
  • Annie Andrzejewski
  • Bruno Limousin
  • Johanna Lecocq
  • Alexandre Dupuis
  • Ingrid Dupont
  • Jean-Claude Pluta
  • Fatiha Drici
  • Cédric Benard
  • Aline Mucciante
  • Guillaume Carlier
  • Sabria Dahou
  • Francis Lelong
  • Jacqueline Sobecki
  • David Biscontini
  • Bernerette Mocq
  • Albert Lieval
  • Nadia Redjemi
  • Jacky Midoux
  • Martine Vasseur
  • Anthony Theot
  • Marie-Lise Mouveaux
  • Matthieu Dutkiewicz
Christophe Caux
Christophe Caux Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR FAIRE REVIVRE EVIN
  • Christophe Caux
  • Aurore Fernandez
  • Youssef Bouya
  • Mariane Vetu
  • Philippe Dorne
  • Sandy Gomez Gonzalez
  • Geoffroy Kaczmarek
  • Melanie Jarek
  • Sylvain Gillot
  • Suzette Karamucki
  • Gilles Waterlot
  • Malika Lamia Oubella
  • Daniel Hermant
  • Chloé Lerat
  • Cédric de Bock
  • Nawel Delrue
  • Teddy Jacotot
  • Nadine Dupire
  • Jean-Philippe Przybylski
  • Elise Masclet
  • Ludovic Dartois
  • Aude Lefebvre
  • Jonathan Lombart
  • Alessandra Delvoye
  • Maxime Gauduin
  • Daisy Gomez Gonzalez
  • Thierry Dhilly
  • Pauline Michel
  • Mehdi Hottin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Évin-Malmaison

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe CAUX
Christophe CAUX (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR FAIRE REVIVRE EVIN 		891 46,05%
Frank VASSEUR
Frank VASSEUR (Ballotage) Evin-Malmaison, Aujourd'hui-Demain 		721 37,26%
Gregory HAGE
Gregory HAGE (Ballotage) EVIN NOTRE PROJET EN ACTION 		323 16,69%
Participation au scrutin Évin-Malmaison
Taux de participation 56,88%
Taux d'abstention 43,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 2 004

Source : ministère de l’Intérieur

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