Résultat de l'élection municipale 2026 à Évin-Malmaison : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Évin-Malmaison [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Évin-Malmaison sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Évin-Malmaison.
L'actu des élections municipales 2026 à Évin-Malmaison
11:44 - Christophe Caux et Frank Vasseur aux premières places la semaine dernière
Les élections municipales 2026 à Évin-Malmaison ont vu Christophe Caux (Divers gauche) terminer en tête il y a une semaine avec 46,05 % des votes. Ensuite, Frank Vasseur (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 37,26 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Une belle revanche pour Christophe Caux qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a amélioré aussi légèrement son score de 4,51 points. Pour compléter ce tableau, avec 16,69 %, Gregory Hage (Divers gauche) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Évin-Malmaison, l'élection a mobilisé 56,88 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Évin-Malmaison
Le deuxième tour des élections municipales à Évin-Malmaison a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Frank Vasseur
Liste divers gauche
Evin-Malmaison, Aujourd'hui-Demain
|
|
Christophe Caux
Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR FAIRE REVIVRE EVIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Évin-Malmaison
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe CAUX (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR FAIRE REVIVRE EVIN
|891
|46,05%
|Frank VASSEUR (Ballotage) Evin-Malmaison, Aujourd'hui-Demain
|721
|37,26%
|Gregory HAGE (Ballotage) EVIN NOTRE PROJET EN ACTION
|323
|16,69%
|Participation au scrutin
|Évin-Malmaison
|Taux de participation
|56,88%
|Taux d'abstention
|43,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|2 004
Source : ministère de l’Intérieur
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