Résultat municipale 2026 à Évin-Malmaison (62141) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Évin-Malmaison a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Évin-Malmaison, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Évin-Malmaison [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe CAUX
Christophe CAUX AGIR ENSEMBLE POUR FAIRE REVIVRE EVIN 		891 46,05%
Frank VASSEUR
Frank VASSEUR Evin-Malmaison, Aujourd'hui-Demain 		721 37,26%
Gregory HAGE
Gregory HAGE EVIN NOTRE PROJET EN ACTION 		323 16,69%
Participation au scrutin Évin-Malmaison
Taux de participation 56,88%
Taux d'abstention 43,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 2 004

Source : ministère de l’Intérieur

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