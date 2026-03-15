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19:19 - Évin-Malmaison : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence la population d'Évin-Malmaison exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? Avec 38% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 16,02%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (57,86%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (80,76%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 2014 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,33%) et le nombre de résidences HLM (20,08% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Évin-Malmaison mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,29% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Évin-Malmaison Le mouvement lepéniste n'était pas représenté dans les listes qui comptent lors des municipales à Évin-Malmaison en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 47,17% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 64,55% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 52,82% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 61,76% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 52,53% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 58,30% pour le mouvement lepéniste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Marine Le Pen.

16:58 - Évin-Malmaison : 55,49 % d'abstention à la dernière élection municipale La participation atteignait 44,51 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Évin-Malmaison, dans la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid faisait douter la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 69,54 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). La mobilisation atteignait pour sa part 45,04 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 57,82 %, contre seulement 38,83 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la ville se positionne visiblement comme une zone où la participation peine à décoller. En parallèle de la municipale, le degré de la participation jouera en définitive sur les résultats d'Évin-Malmaison.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Évin-Malmaison ? Les Européennes de juin 2024 à Évin-Malmaison avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (52,53%), devant Manon Aubry qui avait obtenu 16,13% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Évin-Malmaison avaient ensuite favorisé Marine Le Pen (Rassemblement National) avec 58,30% au premier tour, devant Samira Laal (Union de la gauche) avec 27,14%. La décision des urnes était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc confirmé que Évin-Malmaison demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, dans la lignée de 2022.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux d'Évin-Malmaison lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Évin-Malmaison portaient leur choix sur Marine Le Pen (RN) avec 52,82% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,76%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Évin-Malmaison privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (47,17%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 22,88%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en donnant 64,55% pour Marine Le Pen, contre 35,45% pour d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Une fiscalité stable à Évin-Malmaison qui aura un impact sur l'issue du scrutin Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Évin-Malmaison entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,95 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 10 800 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 543 500 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Évin-Malmaison est passé à un peu moins de 48,83 % en 2024 (contre 26,57 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Évin-Malmaison s'est chiffrée à environ 465 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 459 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Évin-Malmaison L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Évin-Malmaison s'avère très révélatrice. Lors du premier rendez-vous électoral, Valérie Petit (Divers gauche) a creusé l'écart avec 673 soutiens (45,31%). Sur la seconde marche, Christophe Caux (Divers gauche) a engrangé 41,54% des votes. Avec une marge aussi étroite, la fin du 2e tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Valérie Petit l'a finalement emporté avec 789 bulletins (50,83%), face à Christophe Caux s'adjugeant 49,16% des électeurs inscrits. Comme le laissait présager le premier tour, le scrutin est demeuré extrêmement disputé jusqu'au bout. Même si Christophe Caux a réalisé la meilleure progression en ajoutant 146 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.