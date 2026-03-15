Résultat de l'élection municipale 2026 à Évreux : les infos en direct

Programme de Guy Lefrand à Évreux (UNIS POUR EVREUX)

Engagements pour la jeunesse

La réussite des jeunes est une priorité, avec des efforts pour rénover les écoles et renforcer le soutien scolaire. Le développement de l'enseignement supérieur à Évreux, incluant une première année de médecine dès 2026, est également prévu. Ces initiatives visent à offrir aux jeunes des opportunités pour construire leur avenir localement.

Préservation de l'environnement

La préservation du cadre de vie est essentielle, avec des projets d'aménagement de parcs et d'îlots de fraîcheur. L'objectif est de favoriser une nature plus présente dans tous les quartiers et de valoriser la rivière Iton. Des actions seront mises en place pour lutter contre les inondations et améliorer la qualité de vie des habitants.

Soutien aux seniors

Le déploiement de maisons de santé pluridisciplinaires est prévu pour faciliter l'accès aux soins des seniors. Un référent dédié sera mis en place pour accompagner les personnes âgées dans leur parcours de santé. Cela inclut également des aides pour la prise de rendez-vous médicaux et le suivi administratif.

Développement économique

Un soutien ciblé sera maintenu pour les TPE, PME, artisans et commerçants afin de dynamiser l'économie locale. Des aides aux loyers seront proposées pour encourager la reprise et l'installation de nouveaux commerces. L'attractivité de Évreux sera renforcée en attirant de nouvelles activités et en soutenant l'insertion professionnelle des habitants.