Résultat de l'élection municipale 2026 à Évreux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Évreux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Évreux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Évreux.
L'actu des élections municipales 2026 à Évreux
13:09 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Évreux
À Évreux, les résultats des élections municipales de 2020 ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Guy Lefrand (Union de la droite) a creusé l'écart en obtenant 3 989 bulletins (42,11%). Sur la seconde marche, Timour Veyri (Union de la gauche) a obtenu 2 196 bulletins valides (23,18%). Un différentiel significatif. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Guy Lefrand l'a finalement emporté avec 50,97% des suffrages, face à Timour Veyri rassemblant 3 008 électeurs (36,76%) et Guillaume Rouger avec 1 003 votes (12,26%). La mainmise de la liste 'Pour vous, la liste des gens qui aiment evreux' s'est renforcée pour aboutir à un succès écrasant. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Timour Veyri a réalisé la meilleure progression en ajoutant 812 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Union de la droite a certainement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Évreux
Les élections municipales se déroulent ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, le 1er tour des précédentes municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste des candidats aux municipales à Évreux. Les 33 bureaux de vote de l'agglomération d'Évreux sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. La diffusion des résultats à Évreux commencera ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Évreux
|Tête de listeListe
|
Guy Lefrand
Liste divers droite
UNIS POUR EVREUX
|
|
Eugénie Petitjean
Liste du Rassemblement National
Evreux Rassemblée
|
|
Jean Messiha
Liste Reconquête !
A LA RECONQUÊTE D'EVREUX
|
|
Mélanie Peyraud
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Samuel Brigantino
Liste divers droite
EVREUX EN MOUVEMENT
|
|
Gérard Silighini
Liste d'union à gauche
EVREUX EN COMMUN
|
|
Nathalie Chartier
Liste de La France insoumise
UNION POPULAIRE D'ÉVREUX
|
|
Michel Champredon
Liste divers gauche
Rassemblés pour Agir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Lefrand (33 élus) Pour vous, la liste des gens qui aiment evreux
|4 170
|50,97%
|
|Timour Veyri (8 élus) Evreux ensemble
|3 008
|36,76%
|
|Guillaume Rouger (2 élus) Evreux avance
|1 003
|12,26%
|
|Participation au scrutin
|Évreux
|Taux de participation
|31,94%
|Taux d'abstention
|68,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 401
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Lefrand Pour vous, la liste des gens qui aiment evreux
|3 989
|42,11%
|Timour Veyri Evreux ensemble
|2 196
|23,18%
|Guillaume Rouger Evreux avance
|1 402
|14,80%
|Vincent Breuil La liste citoyenne
|821
|8,66%
|Emmanuel Camoin Rassemblement ebroicien
|763
|8,05%
|Rachid Talbi La vraie liste citoyenne
|153
|1,61%
|Mélanie Peyraud Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|148
|1,56%
|Participation au scrutin
|Évreux
|Taux de participation
|37,16%
|Taux d'abstention
|62,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 747
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Lefrand (33 élus) Ensemble reveillons evreux
|7 952
|51,74%
|
|Michel Champredon (8 élus) La gauche rassemblée
|5 559
|36,17%
|
|Emmanuel Camoin (2 élus) Evreux bleu marine
|1 858
|12,08%
|
|Participation au scrutin
|Évreux
|Taux de participation
|60,79%
|Taux d'abstention
|39,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,05%
|Nombre de votants
|16 017
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Lefrand Ensemble reveillons evreux
|4 758
|32,32%
|Michel Champredon Chaque jour, evreux au coeur
|3 232
|21,95%
|Emmanuel Camoin Evreux bleu marine
|2 185
|14,84%
|Thierry Desfresnes Evreux agglo vraiment a gauche
|1 609
|10,93%
|Jean-Pierre Nicolas Notre parti c'est evreux
|1 318
|8,95%
|Stéphane Baki Oser citoyen
|701
|4,76%
|Jacqueline Fihey O.c.t.a.v.e
|599
|4,06%
|Mélanie Peyraud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|317
|2,15%
|Participation au scrutin
|Évreux
|Taux de participation
|57,80%
|Taux d'abstention
|42,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,36%
|Nombre de votants
|15 231
Villes voisines d'Évreux
- Évreux (27000)
- Ecole primaire à Évreux
- Maternités à Évreux
- Crèches et garderies à Évreux
- Classement des collèges à Évreux
- Salaires à Évreux
- Impôts à Évreux
- Dette et budget d'Évreux
- Climat et historique météo d'Évreux
- Accidents à Évreux
- Délinquance à Évreux
- Inondations à Évreux
- Nombre de médecins à Évreux
- Pollution à Évreux
- Entreprises à Évreux
- Prix immobilier à Évreux