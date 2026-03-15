Résultat de l'élection municipale 2026 à Évreux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Évreux

Tête de listeListe
Guy Lefrand
Guy Lefrand Liste divers droite
UNIS POUR EVREUX
  • Guy Lefrand
  • Isabelle Collin
  • Nicolas Gavard-Gongallud
  • Florence Haguet-Volckaert
  • Guillaume Rouger
  • Laure Salvat
  • Geoffrey Cariot
  • France Bariller
  • Erkan Adiguzel
  • Francine Maragliano
  • Driss Ettazaoui
  • Marie-Louise Dossou Yovo
  • Thierry Brulard
  • Stéphanie Gigon
  • Cédric Dassulle
  • Patricia Leon
  • Mohamed Derrar
  • Caroline Castelnau
  • Emmanuel Roussel
  • Yannique Valin
  • Laurent Corne
  • Karima Mammeri - Garcia Acosta
  • Nicolas Veyer
  • Annick Dieu
  • Abdé Zayani
  • Servane Bayram
  • Christophe Courtonne
  • Sylvie Andreoletti
  • Georges Nicolas
  • Fatima Ait Ouailal
  • Yasin Karabayir
  • Lysiane Bandelier
  • Philippe Brennetot
  • Brigitte Fayol
  • Jean-François Swatek
  • Karine Lemercier
  • Martial Pain
  • Dominique Bachelay-Jamet
  • Matthieu Devalland
  • Hanan Dib
  • Pascal Girard
  • Vanessa Lecarff
  • Philippe Hersent
  • Germaine Da Silva
  • Jean-Pierre Pavon
Eugénie Petitjean
Eugénie Petitjean Liste du Rassemblement National
Evreux Rassemblée
  • Eugénie Petitjean
  • Cyril Heuze
  • Julie Camoin
  • Philippe Gendre
  • Souad Boulfoul
  • Jean-Luc Tessier
  • Cynthia Kahil
  • Stéphane Timbou
  • Gwénaelle Heuze
  • Vincent Berra
  • Martine Gasnier
  • Jean-Marc Chinaud
  • Sara Melani
  • Bertrand Desert
  • Déborah Wittner
  • Ramses Azimana Tambue
  • Céline Masquefa
  • Jean-Paul Fougeray-Morin
  • Nisrine El Khadri
  • Nicolas Magnier
  • Catherine Mulet
  • Clément Petit
  • Mélanie Lefrancais
  • Bruno Colomer
  • Julianna Hazemann
  • Eric Paille
  • Sylvie Pitre
  • Dylan Le Borgne
  • Marie-Thérèse Kavaheeaga
  • Stéphane Bouget
  • Claudine Giarmo
  • Jean Hensen
  • Aurélie Hadamar
  • Erwan Filoche
  • Chantal Lascombes
  • Joseph Grimaudo
  • Florence Renel
  • Alain Debroise
  • Martine Collas
  • Romuald German
  • Christiana Turlet
  • Jean-Pierre Nicolas
  • Annie Nouveau
  • Marcel Friboulet
Jean Messiha
Jean Messiha Liste Reconquête !
A LA RECONQUÊTE D'EVREUX
  • Jean Messiha
  • Inessa Illarionova
  • Eslam Abdel Aziz
  • Oriane Deblangy
  • Denis Thievenaz
  • Marina Mansuy
  • Jacques Quirins
  • Ani Safarian
  • Guillaume Casiez
  • Mona Awad
  • Adrien Fossey
  • Gaêlle Houpeau
  • Jean-Louis Perrin
  • Mirna Awad
  • Michel Casiez
  • Kasandra Lefebvre
  • Christian Lesuflleur
  • Saîda Mefda
  • Paul Hardouin
  • Michèle Renard
  • Maxime Brosse
  • Florence Fossey
  • Louis Nicaise
  • Christiane Sanchiz
  • Baptiste Auzou
  • Eveline Boutillon
  • Antonio Gomes
  • Anaïs Harmeau
  • Anthony Assenard
  • Béatrice Gense
  • Pascal Honore
  • Marie-Thérèse Benmbarek
  • Christian Honore
  • Frédérique Leray
  • Yves Lailler
  • Brigitte Piche
  • Ahmed Mefda
  • Ginette Mouflier Rousseaux
  • Dimitri Naguib
  • Christine Mouflier
  • Safout Eiad
  • Déborah de Paepe
  • Stéphane Boiteux
  • Gabrielle Papadacci
Mélanie Peyraud
Mélanie Peyraud Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Mélanie Peyraud
  • Denis Panier
  • Lucienne Albertini
  • Loîc Letellier
  • Françoise Olivier
  • Yoann Le Miller
  • Sylvie Mayila
  • Vincent Meliand
  • Aurélie Lecomte
  • David Le Miller
  • Flore Kouakou
  • Christophe Culleron
  • Aurélie Boutin
  • Raphaël Saulnier
  • Rolanette Gilles
  • Jakez Renoliet
  • Céline Rouxel
  • José Dubois
  • Marie Yolande Maboundou
  • Morgan Lefrançois
  • Manon Dutielt
  • Hervé Begue
  • Catherine Abenon
  • Jean-Jacques Fritel
  • Emmanuelle Bouttier
  • Jean-André Delabarre
  • Clothilde Farge
  • Christian Lemonnier
  • Reine-May Anacoya
  • Baptiste Engel
  • Anne-Marie Grandclement
  • Jean-Yves Arthur
  • Cécile Clairet
  • Pierre Vanard
  • Isabelle Dubois
  • Patrice Vedie
  • Daisy Hoareau
  • Clément Engel
  • Eugénie Tchitchi
  • Bayo Guirassy
  • Zarish Yaqub
  • Mohamed Berreguia
  • Lucienne Mouchon
  • Dominique Mendy
  • Zahara Toibib
Samuel Brigantino
Samuel Brigantino Liste divers droite
EVREUX EN MOUVEMENT
  • Samuel Brigantino
  • Ingrid Michiel
  • André Rostol
  • Stephanie Combes Mathieu
  • Edouard Baude
  • Priscillia Brigantino
  • Eddy Desgrouas
  • Florence Janin
  • Julien Cavé
  • Aké Lufuma-Tondo
  • Bouzid Kerrouche
  • Fabienne Andres
  • Charles Chenais
  • Hélène Duchêne
  • Victor Coussolle
  • Anaïs Mordret
  • Marcel Correa
  • Imane Benaissa
  • William Gomes
  • Lucie Lelou
  • Yunus Büyüksoy
  • Nathalie Honfroy
  • Alexis Pavard
  • Sandrine Barcelonne
  • Franck Douville
  • Mathilde Lenfant
  • Gaston Mendy
  • Adélaïde Desloques
  • Salim Arrioui
  • Stéphanie Lebarbier
  • Emrah Demirtas
  • Elvire Guillemette
  • Romaric Bultel
  • Pascale Courageux
  • Djibrirou Sarr
  • Joelle Théau
  • David Castel
  • Véronique Buche
  • Willy Desanneaux
  • Romane Frouin
  • Maxime Taffou
  • Sophie Le Monnier
  • Patric Arnoux
  • Céline Rose
  • Resul Karaagac
Gérard Silighini
Gérard Silighini Liste d'union à gauche
EVREUX EN COMMUN
  • Gérard Silighini
  • Aëlis Mongreville
  • Olivier Vermeulin
  • Nathalie Lagouge
  • Valentin Teixeira
  • Françoise Martin
  • Alain Bernier
  • Alice Albertini
  • Yacine Naroun
  • Christine Le Bonté
  • Bongabonga Boketsu
  • Gladys Rousseau-Laheye
  • Matilin Lemeur
  • Chantal Dupont
  • Timour Veyri
  • Claudine Beaudoin
  • Franck Lamblardy
  • Elise Carriere
  • Dominique Guillou
  • Louisa Debris
  • Jean-Sébastien Dehors
  • Dominique Sauvé
  • Alexandre Fournier
  • Veronique Pruvost
  • Loup Lehembre
  • Zohra Belkadi
  • Thierry Auzoux-Lavallé
  • Sylvie Marchand
  • Barthélémy Maurau
  • Gwenaëlle Monpays
  • Gérard Toupiol
  • Emilie Dieuzy
  • Jules Horlaville
  • Elisabeth Cassius
  • Tiziano Angeli
  • Monique Fontaine
  • Dominique Cnockaert
  • Olga Bidault
  • Jean-Michel Gaveau
  • Marie-Claude Ottavi
  • Bruno Le Bourhis
  • Gwenaelle Coulon
  • Sizwe Albertini
  • Malika Bouaziz
  • Thierry Desfresnes
Nathalie Chartier
Nathalie Chartier Liste de La France insoumise
UNION POPULAIRE D'ÉVREUX
  • Nathalie Chartier
  • Warren Assi
  • Philomène Correa
  • Jean-Yves Guyomarch
  • Alice Lemonnier
  • Laurent Plaisance
  • Mathilde Lelievre
  • Dominique Gibert
  • Valérie Debruyne-Abramovicz
  • Xavier Coquerel
  • Manuela Colomb
  • Guillaume Le Mer
  • Farrah Mebarek
  • Gérard Filoque
  • Catherine Levitre Grué
  • Anthony Fouquet
  • Agathe Plaisance-Guillopé
  • Justin Michelet
  • Dominique Folliot
  • Pierre de Contes
  • Atika Tahiri
  • Jean-Michel Lecomte
  • Françoise Mangel
  • Michel Antunes
  • Nathalie M Bongo M Bappé
  • Eric Després
  • Catherine Foulon
  • Robin Branchu
  • Maud Guyomarch
  • Jean-Claude Gaonac'h
  • Célia Neveu
  • Philippe Le Goff
  • Rose Rodriguez Morisson
  • Gérard Féret
  • Élise Pinchon
  • Mohamed Bouzada
  • Monique Lambert
  • Jean-Pierre Pallois
  • Liliane Pasadovic
  • Christophe Mary
  • Marie Vilar Jannin
  • Pierre Debruyne-Abramovicz
  • Danielle Parreau
  • Frédéric Duquenoy
  • Annie Fréret
Michel Champredon
Michel Champredon Liste divers gauche
Rassemblés pour Agir
  • Michel Champredon
  • Cécile Michel
  • François Dehaine
  • Lydia Saint-Felix
  • Vincent Duchenet
  • Karima Khelifati
  • Serge Le Bec
  • Dominique Betouille
  • Jean-Christophe Boulanger
  • Manuela Cepas Gomez
  • Jonathan Das Lages
  • Michelle Robin
  • Oussama Benali
  • Marie-Chantale Glaude
  • Omer Polat
  • Naïma Benmessaoud
  • Frédéric Da Fonseca
  • Surethan Polat
  • Roni Feroyan
  • Ana Ribeiro Macedo
  • Yves Loiseau
  • Nora Naroun
  • Camos Mendy
  • Paule Yapo
  • Serge Reunif
  • Rollande Dossou-Yovo
  • Farid Chabhi
  • Meltem Cetindag
  • Joseph Mendy
  • Mathilde Feroyan
  • Eric Raison
  • Sylviane Blec
  • Cédric Boucher
  • Wafa Akhsassi (aarab)
  • Radwan Abrach
  • Valérie Villain
  • Joseph Kazadi
  • Annie Siroine
  • Michel Tsiba
  • Martine Machado Da Silva
  • Bertrand Lefebvre
  • Catherine Dubus
  • Yvan Frébert
  • Marinette Panazza
  • Kadda Lahfaoui

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Lefrand
Guy Lefrand (33 élus) Pour vous, la liste des gens qui aiment evreux 		4 170 50,97%
  • Guy Lefrand
  • Karêne Beauvillard
  • Nicolas Gavard-Gongallud
  • Stéphanie Auger
  • Jean-Pierre Pavon
  • Francine Maragliano
  • Jean-Luc Bouillie
  • Françoise Luvini
  • Driss Ettazaoui
  • France Bariller
  • Mohamed Derrar
  • Marianne Plaisance
  • Emmanuel Roussel
  • Diane Leseigneur
  • Alain Nogarede
  • Nicole Duranton
  • Rachid Mammeri
  • Marie-Louise Dossou Yovo
  • Erkan Adiguzel
  • Aurélie Lemoine
  • Noel Grippon
  • Christiane Murcia
  • Geoffrey Cariot
  • Servane Bayram
  • Patrick Piérès
  • Caroline Castelnau
  • Laurent Corne
  • Lysiane Bandelier
  • Abdé Zayani
  • Patricia Leon
  • Thierry Brulard
  • Eveline Riviere
  • Aubert Jemy
Timour Veyri
Timour Veyri (8 élus) Evreux ensemble 		3 008 36,76%
  • Timour Veyri
  • Nathalie Lagouge
  • Philippe Guillen
  • Maryvonne Hannoteaux
  • Jean-Martin Martin
  • Laure Salvat
  • Jean-Christophe Boulanger
  • Dominique Sauvé
Guillaume Rouger
Guillaume Rouger (2 élus) Evreux avance 		1 003 12,26%
  • Guillaume Rouger
  • Isabelle Collin
Participation au scrutin Évreux
Taux de participation 31,94%
Taux d'abstention 68,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 401

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Lefrand
Guy Lefrand Pour vous, la liste des gens qui aiment evreux 		3 989 42,11%
Timour Veyri
Timour Veyri Evreux ensemble 		2 196 23,18%
Guillaume Rouger
Guillaume Rouger Evreux avance 		1 402 14,80%
Vincent Breuil
Vincent Breuil La liste citoyenne 		821 8,66%
Emmanuel Camoin
Emmanuel Camoin Rassemblement ebroicien 		763 8,05%
Rachid Talbi
Rachid Talbi La vraie liste citoyenne 		153 1,61%
Mélanie Peyraud
Mélanie Peyraud Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		148 1,56%
Participation au scrutin Évreux
Taux de participation 37,16%
Taux d'abstention 62,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 747

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Lefrand
Guy Lefrand (33 élus) Ensemble reveillons evreux 		7 952 51,74%
  • Guy Lefrand
  • Karêne Beauvillard
  • Ludovic Bourrellier
  • Nicole Duranton
  • Nicolas Gavard-Gongallud
  • Camille Tubiana
  • Jean-Pierre Pavon
  • Stéphanie Auger
  • Olivier Lepinteur
  • Coumba Dioukhane
  • Emmanuel Roussel
  • Stéphanie Lebarbier
  • Erkan Adiguzel
  • Diane Leseigneur
  • Jean-Robert Daix
  • Delphine Pecqueux
  • Mohamed Derrar
  • Françoise Luvini
  • Abdoulaye Mane
  • Lysiane Bandelier
  • Robin Freret
  • Francine Maragliano
  • Giovanni Capuano
  • Patricia Leon
  • Driss Ettazaoui
  • Sabine Morlock
  • Pascal Vine
  • Clarisse Juin
  • Mohamed Bentalha
  • Chantal Lepetit
  • Fouade Ghzalale
  • Anaïs Mordret
  • Jean-Luc Bouillie
Michel Champredon
Michel Champredon (8 élus) La gauche rassemblée 		5 559 36,17%
  • Michel Champredon
  • Maryvonne Hannoteaux
  • Timour Veyri
  • Simone Chargelegue
  • Alain Nogarede
  • Catherine Caillat
  • Gérard Silighini
  • Maryata Konte
Emmanuel Camoin
Emmanuel Camoin (2 élus) Evreux bleu marine 		1 858 12,08%
  • Emmanuel Camoin
  • Mireille Vilain
Participation au scrutin Évreux
Taux de participation 60,79%
Taux d'abstention 39,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,05%
Nombre de votants 16 017

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Lefrand
Guy Lefrand Ensemble reveillons evreux 		4 758 32,32%
Michel Champredon
Michel Champredon Chaque jour, evreux au coeur 		3 232 21,95%
Emmanuel Camoin
Emmanuel Camoin Evreux bleu marine 		2 185 14,84%
Thierry Desfresnes
Thierry Desfresnes Evreux agglo vraiment a gauche 		1 609 10,93%
Jean-Pierre Nicolas
Jean-Pierre Nicolas Notre parti c'est evreux 		1 318 8,95%
Stéphane Baki
Stéphane Baki Oser citoyen 		701 4,76%
Jacqueline Fihey
Jacqueline Fihey O.c.t.a.v.e 		599 4,06%
Mélanie Peyraud
Mélanie Peyraud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		317 2,15%
Participation au scrutin Évreux
Taux de participation 57,80%
Taux d'abstention 42,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Nombre de votants 15 231

Villes voisines d'Évreux

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