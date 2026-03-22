Résultat de l'élection municipale 2026 à Évreux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Évreux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Évreux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Évreux.
L'actu des élections municipales 2026 à Évreux
11:51 - Guy Lefrand, Samuel Brigantino et Gérard Silighini forment le trio de tête à Évreux
Pour le premier tour des élections municipales à Évreux, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 49,35 %. À l'issue du dépouillement, c'est Guy Lefrand (Divers droite) qui a pris la pole position en rassemblant 29,48 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Samuel Brigantino (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 21,57 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. La meilleure place, déjà occupée en 2020, a été conservée pour Guy Lefrand, mais il a accusé une lourde baisse avec 12 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Gérard Silighini (Union de la gauche) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Eugénie Petitjean, portant la nuance Rassemblement National, a terminé avec 14,68 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Évreux
Le deuxième tour des élections municipales à Évreux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guy Lefrand
Liste divers droite
UNIS POUR EVREUX
|
|
Eugénie Petitjean
Liste du Rassemblement National
Evreux Rassemblée
|
|
Samuel Brigantino
Liste divers droite
EVREUX EN MOUVEMENT
|
|
Gérard Silighini
Liste d'union à gauche
EVREUX EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Évreux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy LEFRAND (Ballotage) UNIS POUR EVREUX
|3 864
|29,48%
|Samuel BRIGANTINO (Ballotage) EVREUX EN MOUVEMENT
|2 827
|21,57%
|Gérard SILIGHINI (Ballotage) EVREUX EN COMMUN
|2 063
|15,74%
|Eugénie PETITJEAN (Ballotage) Evreux Rassemblée
|1 924
|14,68%
|Michel CHAMPREDON Rassemblés pour Agir
|1 151
|8,78%
|Nathalie CHARTIER UNION POPULAIRE D'ÉVREUX
|708
|5,40%
|Jean MESSIHA A LA RECONQUÊTE D'EVREUX
|398
|3,04%
|Mélanie PEYRAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|170
|1,30%
|Participation au scrutin
|Évreux
|Taux de participation
|50,65%
|Taux d'abstention
|49,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|13 321
Source : ministère de l’Intérieur
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