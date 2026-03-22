Résultat de l'élection municipale 2026 à Évreux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Évreux

Le deuxième tour des élections municipales à Évreux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guy Lefrand
Guy Lefrand Liste divers droite
UNIS POUR EVREUX
  • Guy Lefrand
  • Isabelle Collin
  • Nicolas Gavard-Gongallud
  • Florence Haguet-Volckaert
  • Guillaume Rouger
  • Laure Salvat
  • Geoffrey Cariot
  • France Bariller
  • Erkan Adiguzel
  • Francine Maragliano
  • Driss Ettazaoui
  • Marie-Louise Dossou Yovo
  • Thierry Brulard
  • Stéphanie Gigon
  • Cédric Dassulle
  • Patricia Leon
  • Mohamed Derrar
  • Caroline Castelnau
  • Emmanuel Roussel
  • Yannique Valin
  • Laurent Corne
  • Karima Mammeri - Garcia Acosta
  • Nicolas Veyer
  • Annick Dieu
  • Abdé Zayani
  • Servane Bayram
  • Christophe Courtonne
  • Sylvie Andreoletti
  • Georges Nicolas
  • Fatima Ait Ouailal
  • Yasin Karabayir
  • Lysiane Bandelier
  • Philippe Brennetot
  • Brigitte Fayol
  • Jean-François Swatek
  • Karine Lemercier
  • Martial Pain
  • Dominique Bachelay-Jamet
  • Matthieu Devalland
  • Hanan Dib
  • Pascal Girard
  • Vanessa Lecarff
  • Philippe Hersent
  • Germaine Da Silva
  • Jean-Pierre Pavon
Eugénie Petitjean
Eugénie Petitjean Liste du Rassemblement National
Evreux Rassemblée
  • Eugénie Petitjean
  • Cyril Heuze
  • Julie Camoin
  • Philippe Gendre
  • Souad Boulfoul
  • Jean-Luc Tessier
  • Cynthia Kahil
  • Stéphane Timbou
  • Gwénaelle Heuze
  • Vincent Berra
  • Martine Gasnier
  • Jean-Marc Chinaud
  • Sara Melani
  • Bertrand Desert
  • Déborah Wittner
  • Ramses Azimana Tambue
  • Céline Masquefa
  • Jean-Paul Fougeray-Morin
  • Nisrine El Khadri
  • Nicolas Magnier
  • Catherine Mulet
  • Clément Petit
  • Mélanie Lefrancais
  • Bruno Colomer
  • Julianna Hazemann
  • Eric Paille
  • Sylvie Pitre
  • Dylan Le Borgne
  • Marie-Thérèse Kavaheeaga
  • Stéphane Bouget
  • Claudine Giarmo
  • Jean Hensen
  • Aurélie Hadamar
  • Erwan Filoche
  • Chantal Lascombes
  • Joseph Grimaudo
  • Florence Renel
  • Alain Debroise
  • Martine Collas
  • Romuald German
  • Christiana Turlet
  • Jean-Pierre Nicolas
  • Annie Nouveau
  • Marcel Friboulet
Samuel Brigantino
Samuel Brigantino Liste divers droite
EVREUX EN MOUVEMENT
  • Samuel Brigantino
  • Ingrid Michiel
  • André Rostol
  • Stephanie Combes Mathieu
  • Edouard Baude
  • Priscillia Brigantino
  • Eddy Desgrouas
  • Florence Janin
  • Julien Cavé
  • Aké Lufuma-Tondo
  • Bouzid Kerrouche
  • Fabienne Andres
  • Charles Chenais
  • Hélène Duchêne
  • Victor Coussolle
  • Anaïs Mordret
  • Marcel Correa
  • Imane Benaissa
  • William Gomes
  • Lucie Lelou
  • Yunus Büyüksoy
  • Nathalie Honfroy
  • Alexis Pavard
  • Sandrine Barcelonne
  • Franck Douville
  • Mathilde Lenfant
  • Gaston Mendy
  • Adélaïde Desloques
  • Salim Arrioui
  • Stéphanie Lebarbier
  • Emrah Demirtas
  • Elvire Guillemette
  • Romaric Bultel
  • Pascale Courageux
  • Djibrirou Sarr
  • Joelle Théau
  • David Castel
  • Véronique Buche
  • Willy Desanneaux
  • Romane Frouin
  • Maxime Taffou
  • Sophie Le Monnier
  • Patric Arnoux
  • Céline Rose
  • Resul Karaagac
Gérard Silighini
Gérard Silighini Liste d'union à gauche
EVREUX EN COMMUN
  • Gérard Silighini
  • Aëlis Mongreville
  • Olivier Vermeulin
  • Nathalie Lagouge
  • Valentin Teixeira
  • Françoise Martin
  • Alain Bernier
  • Alice Albertini
  • Yacine Naroun
  • Christine Le Bonté
  • Bongabonga Boketsu
  • Gladys Rousseau-Laheye
  • Matilin Lemeur
  • Chantal Dupont
  • Timour Veyri
  • Claudine Beaudoin
  • Franck Lamblardy
  • Elise Carriere
  • Dominique Guillou
  • Louisa Debris
  • Jean-Sébastien Dehors
  • Dominique Sauvé
  • Alexandre Fournier
  • Veronique Pruvost
  • Loup Lehembre
  • Zohra Belkadi
  • Thierry Auzoux-Lavallé
  • Sylvie Marchand
  • Barthélémy Maurau
  • Gwenaëlle Monpays
  • Gérard Toupiol
  • Emilie Dieuzy
  • Jules Horlaville
  • Elisabeth Cassius
  • Tiziano Angeli
  • Monique Fontaine
  • Dominique Cnockaert
  • Olga Bidault
  • Jean-Michel Gaveau
  • Marie-Claude Ottavi
  • Bruno Le Bourhis
  • Gwenaelle Coulon
  • Sizwe Albertini
  • Malika Bouaziz
  • Thierry Desfresnes

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Évreux

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy LEFRAND
Guy LEFRAND (Ballotage) UNIS POUR EVREUX 		3 864 29,48%
Samuel BRIGANTINO
Samuel BRIGANTINO (Ballotage) EVREUX EN MOUVEMENT 		2 827 21,57%
Gérard SILIGHINI
Gérard SILIGHINI (Ballotage) EVREUX EN COMMUN 		2 063 15,74%
Eugénie PETITJEAN
Eugénie PETITJEAN (Ballotage) Evreux Rassemblée 		1 924 14,68%
Michel CHAMPREDON
Michel CHAMPREDON Rassemblés pour Agir 		1 151 8,78%
Nathalie CHARTIER
Nathalie CHARTIER UNION POPULAIRE D'ÉVREUX 		708 5,40%
Jean MESSIHA
Jean MESSIHA A LA RECONQUÊTE D'EVREUX 		398 3,04%
Mélanie PEYRAUD
Mélanie PEYRAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		170 1,30%
Participation au scrutin Évreux
Taux de participation 50,65%
Taux d'abstention 49,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 13 321

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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