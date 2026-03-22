Résultat de l'élection municipale 2026 à Évreux : les résultats du 2e tour

Programme de Guy Lefrand à Évreux (UNIS POUR EVREUX)

Engagements pour la jeunesse

Le projet de Guy Lefrand met l'accent sur la réussite des jeunes en poursuivant la rénovation des écoles et en renforçant le soutien scolaire. Des initiatives telles que l'enseignement supérieur, incluant une première année de médecine dès 2026, sont également prévues. Cela vise à offrir aux jeunes d'Évreux les moyens de construire leur avenir sur place.

Préservation de l'environnement

La préservation du cadre de vie est une priorité pour Guy Lefrand, qui souhaite aménager des parcs et des îlots de fraîcheur dans tous les quartiers. L'objectif est de favoriser une nature plus présente et de valoriser l'Iton, tout en luttant contre les inondations. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie des habitants d'Évreux.

Soutien à la santé et aux seniors

Le déploiement de maisons de santé pluridisciplinaires dans différents quartiers est prévu pour améliorer l'accès aux soins. Guy Lefrand souhaite également accompagner les seniors dans leur parcours de soins avec un référent dédié. Cela inclut la facilitation des rendez-vous médicaux et du suivi administratif pour les personnes âgées.

Solidarité et vie associative

Le soutien aux associations est essentiel pour renforcer le lien social et la solidarité à Évreux. Guy Lefrand prévoit de favoriser les interactions entre générations dans les maisons de quartier. De plus, des efforts seront faits pour rendre la ville plus accessible et améliorer les mobilités pour tous les habitants.