Résultat municipale 2026 à Évreux (27000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Évreux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Évreux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Évreux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy LEFRAND
Guy LEFRAND UNIS POUR EVREUX 		3 864 29,48%
Samuel BRIGANTINO
Samuel BRIGANTINO EVREUX EN MOUVEMENT 		2 827 21,57%
Gérard SILIGHINI
Gérard SILIGHINI EVREUX EN COMMUN 		2 063 15,74%
Eugénie PETITJEAN
Eugénie PETITJEAN Evreux Rassemblée 		1 924 14,68%
Michel CHAMPREDON
Michel CHAMPREDON Rassemblés pour Agir 		1 151 8,78%
Nathalie CHARTIER
Nathalie CHARTIER UNION POPULAIRE D'ÉVREUX 		708 5,40%
Jean MESSIHA
Jean MESSIHA A LA RECONQUÊTE D'EVREUX 		398 3,04%
Mélanie PEYRAUD
Mélanie PEYRAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		170 1,30%
Participation au scrutin Évreux
Taux de participation 50,65%
Taux d'abstention 49,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 13 321

Source : ministère de l’Intérieur

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