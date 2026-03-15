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19:21 - Évreux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En marge des municipales, Évreux émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 48 335 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 956 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 31 040 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (34,15%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 7 356 personnes (15,22%) favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 181 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 19,81%, synonyme d'une situation économique tendue. À Évreux, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Évreux Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Évreux il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 20,21% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,26% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 17,73% au parti lepéniste lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 39,49% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 27,34% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 28,39% pour le parti nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions d'Évreux.--------------C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 35,43% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Évreux aux municipales ? L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Évreux sera l'un des tournants de ces élections municipales 2026. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 62,84 % lors du dernier scrutin local (un niveau plutôt élevé) alors que le pays était touché par l'épidémie de Covid. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections locales demeurent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus massivement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 29,99 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 53,52 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 38,25 %, contre 55,80 % en 2022. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Évreux comme une zone souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Évreux ? Les élections européennes de 2024 à Évreux avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,34%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait recueilli 15,42% des voix. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux d'Évreux mettaient en avant le rassemblement des gauches (38,18%), devant le Rassemblement National (28,39%). Le second tour avait confirmé ce résultat, le RN culminant à 35,43% des suffrages exprimés dans la commune. La préférence des électeurs d'Évreux a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - À Évreux, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à la gauche Lors des législatives de 2022, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Évreux favorisaient la Nouvelle union populaire écologique et sociale (30,78%) devant les macronistes (26,09%). L'issue du scrutin au second tour profitait aux macronistes, avec 60,51% des suffrages exprimés. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Évreux privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (28,61%), devant Emmanuel Macron crédité de 27,10%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,74% pour Emmanuel Macron, contre 36,26% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Fiscalité à Évreux : un sujet brûlant avant les municipales 2026 ? Avec la montée des prélèvements locaux à Évreux, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 19,80 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 964 400 euros environ. Un produit qui est loin des 10 056 220 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Évreux est passé à 54,57 % en 2024 (contre 34,33 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Évreux a atteint environ 1 242 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 085 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Évreux À Évreux, les résultats des élections municipales de 2020 ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Guy Lefrand (Union de la droite) a creusé l'écart en obtenant 3 989 bulletins (42,11%). Sur la seconde marche, Timour Veyri (Union de la gauche) a obtenu 2 196 bulletins valides (23,18%). Un différentiel significatif. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Guy Lefrand l'a finalement emporté avec 50,97% des suffrages, face à Timour Veyri rassemblant 3 008 électeurs (36,76%) et Guillaume Rouger avec 1 003 votes (12,26%). La mainmise de la liste 'Pour vous, la liste des gens qui aiment evreux' s'est renforcée pour aboutir à un succès écrasant. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Timour Veyri a réalisé la meilleure progression en ajoutant 812 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Union de la droite a certainement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées.