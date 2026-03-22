Résultat municipale 2026 à Excideuil (24160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Excideuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Excideuil, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Excideuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jimmy MORAND
Jimmy MORAND (11 élus) Dynamique Excideuil 		244 41,78%
  • Jimmy MORAND
  • Anne-Sophie VIDAL
  • Bernard SAUMANDE
  • Patricia GIRIAT
  • Marc BUFFAT
  • Maud DELAUNAY
  • Fabien CLERGERIE
  • Alexandra GUADAGNA
  • Marc GUZNICZAK
  • Clémence LARUE
  • Christophe BOUDET
Michel GOUZON
Michel GOUZON (3 élus) Excideuil Ensemble 		213 36,47%
  • Michel GOUZON
  • Valène BONNAFOUS
  • Daoud BOULEDROUA
Myriam THOMASSON
Myriam THOMASSON (1 élu) Excideuil, une équipe, un avenir 		127 21,75%
  • Myriam THOMASSON
Participation au scrutin Excideuil
Taux de participation 70,39%
Taux d'abstention 29,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 599

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Excideuil - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jimmy MORAND
Jimmy MORAND (Ballotage) Dynamique Excideuil 		219 38,90%
Michel GOUZON
Michel GOUZON (Ballotage) Excideuil Ensemble 		185 32,86%
Myriam THOMASSON
Myriam THOMASSON (Ballotage) Excideuil, une équipe, un avenir 		159 28,24%
Participation au scrutin Excideuil
Taux de participation 69,84%
Taux d'abstention 30,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,19%
Nombre de votants 595

Villes voisines d'Excideuil

En savoir plus sur Excideuil