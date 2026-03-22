Résultat municipale 2026 à Excideuil (24160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Excideuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Excideuil, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Excideuil [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jimmy MORAND (11 élus) Dynamique Excideuil
|244
|41,78%
|
|Michel GOUZON (3 élus) Excideuil Ensemble
|213
|36,47%
|
|Myriam THOMASSON (1 élu) Excideuil, une équipe, un avenir
|127
|21,75%
|
|Participation au scrutin
|Excideuil
|Taux de participation
|70,39%
|Taux d'abstention
|29,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|599
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Excideuil - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jimmy MORAND (Ballotage) Dynamique Excideuil
|219
|38,90%
|Michel GOUZON (Ballotage) Excideuil Ensemble
|185
|32,86%
|Myriam THOMASSON (Ballotage) Excideuil, une équipe, un avenir
|159
|28,24%
|Participation au scrutin
|Excideuil
|Taux de participation
|69,84%
|Taux d'abstention
|30,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,19%
|Nombre de votants
|595
Election municipale 2026 à Excideuil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Excideuil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Excideuil.
L'actu des élections municipales 2026 à Excideuil
18:36 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Excideuil
Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Excideuil avaient favorisé Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble !) avec 31,75% au premier tour, devant Florence Joubert (Rassemblement National) avec 29,85%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Christelle Druillole (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 57,89%. Lors du match européen près d'un mois plus tôt, les citoyens d'Excideuil avaient cette fois placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 31,44% des votes. Le panorama politique d'Excideuil a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.
15:57 - Élections municipales 2020 à Excideuil : une élection pliée dès le premier round
À Excideuil, les résultats des municipales il y a six ans ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale à l'époque, Marie- Laure Lacoste a viré en tête en récoltant 58,24% des bulletins. À ses trousses, Annie Sedan a engrangé 41,75% des votes. Cette victoire sans appel de Marie- Laure Lacoste a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Excideuil, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour de l'élection municipale à Excideuil
Ce 22 mars, les électeurs sont donc appelés à départager Michel Gouzon (DIV) et sa liste "Excideuil Ensemble", la liste "Excideuil, Une Équipe, Un Avenir" emmenée par Myriam Thomasson (DIV) et Jimmy Morand, à la tête de "Dynamique Excideuil" (DIV), d'après les listes des candidats au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, le bureau de vote d'Excideuil fermera.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Excideuil ?
Les élections municipales 2026 à Excideuil ont vu Jimmy Morand terminer en tête dimanche dernier avec 38,90 % des bulletins valides. À sa suite, Michel Gouzon s'est classé deuxième avec 32,86 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 28,24 %, Myriam Thomasson s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Excideuil, le rendez-vous électoral a vu 69,84 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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