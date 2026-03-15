Résultat de l'élection municipale 2026 à Eybens : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Eybens [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Eybens sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Eybens.
L'actu des élections municipales 2026 à Eybens
13:10 - Le résultat des dernières élections à Eybens
Les résultats des précédentes municipales à Eybens ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin, Pierre Bejjaji (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 950 voix (36,69%). À sa poursuite, Hélène Besson Verdonck (Divers centre) a obtenu 833 bulletins valides (32,17%). La troisième place est revenue à Pascale Versaut (Union de la gauche), glanant 806 électeurs (31,13%). Ce score serré laissait planer d'incontournables incertitudes en amont du 2ème tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Pierre Bejjaji l'a finalement emporté avec 1 045 suffrages (41,56%), face à Hélène Besson Verdonck rassemblant 35,75% des électeurs inscrits et Pascale Versaut obtenant 570 suffrages (22,67%). La dynamique a fini par se stabiliser en faveur d' un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié des voix des listes de gauche, sécurisant 95 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Eybens, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'équipe minoritaire est confrontée au défi de glaner davantage de suffrages ce dimanche soir, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Eybens ?
Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 19 heures, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote d'Eybens. Les municipales de 2026 doivent permettre aux 7 024 électeurs d'Eybens d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les municipales 2026 à Eybens est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Eybens
|Tête de listeListe
|
Hélène Besson Verdonck
Liste divers centre
ENSEMBLE SERVIR EYBENS
|
|
Nicolas Richard
Liste d'union à gauche
EYBENS DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Bejjaji (24 élus) Eybens demain
|1 045
|41,56%
|
|Hélène Besson Verdonck (6 élus) Ensemble servir eybens
|899
|35,75%
|
|Pascale Versaut (3 élus) Vivre eybens
|570
|22,67%
|
|Participation au scrutin
|Eybens
|Taux de participation
|37,28%
|Taux d'abstention
|62,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 567
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Bejjaji Eybens demain
|950
|36,69%
|Hélène Besson Verdonck Ensemble servir eybens
|833
|32,17%
|Pascale Versaut Vivre eybens
|806
|31,13%
|Participation au scrutin
|Eybens
|Taux de participation
|38,66%
|Taux d'abstention
|61,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 654
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francie Megevand (22 élus) Eybens nouveau souffle
|1 950
|46,76%
|
|Marc Baietto (5 élus) Aimer eybens
|1 548
|37,12%
|
|Francesco Silvestri (2 élus) Eybens 2014
|672
|16,11%
|
|Participation au scrutin
|Eybens
|Taux de participation
|64,70%
|Taux d'abstention
|35,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,73%
|Nombre de votants
|4 287
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francie Megevand Eybens nouveau souffle
|1 477
|40,69%
|Marc Baietto Aimer eybens
|1 293
|35,62%
|Francesco Silvestri Eybens 2014
|859
|23,67%
|Participation au scrutin
|Eybens
|Taux de participation
|57,43%
|Taux d'abstention
|42,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,60%
|Nombre de votants
|3 804
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