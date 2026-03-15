Résultat de l'élection municipale 2026 à Eybens : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Eybens

Tête de listeListe
Hélène Besson Verdonck
Hélène Besson Verdonck Liste divers centre
ENSEMBLE SERVIR EYBENS
  • Hélène Besson Verdonck
  • Philippe Paliard
  • Isabelle Pascal
  • Florent Manfredonia
  • Régine Bonny
  • Jean Vial
  • Emilie Bontoux
  • Pierre-Georges Crozet
  • Carine Patruno
  • Eric Lehmann
  • Christine Navas
  • Alain-Bernard Aguilar
  • Natacha Mattio
  • Dominique Pattier
  • Genevieve Large
  • Lwama Clement Nyembo
  • Martine Bouchaud
  • Loic Baup
  • Celine Quillard
  • François Vallet
  • Sandrine Denise Diniz de Andrade
  • Elvyn Fourna
  • Amandine Mabilon
  • Philippe Maldonado
  • Anita Myin
  • Daniel Clet
  • Nicole Chenevas-Paule
  • Philippe Gregoire
  • Valerie Buttoud
  • Orhan Dogan
  • Isabelle de Sousa Soares
  • Jean-François Bouillet
  • Sandrine Boulaye
  • Philippe Straboni
  • Sylvie Michel
Nicolas Richard
Nicolas Richard Liste d'union à gauche
EYBENS DEMAIN
  • Nicolas Richard
  • Julie Montagnier
  • Xavier Osmond
  • Christelle Chavand
  • Jean Jacques Pierre
  • Béatrice Garnier
  • Matthieu Claus
  • Céline Bonnet
  • Denis Grosjean
  • Magali Bron
  • Antoine Charrier
  • Marie-Chantal Kouassi
  • Sacha Buisson
  • Malika Merabet
  • Pascal Boudier
  • Sophie Claude
  • Farid Debikat
  • Hanane Chnafa
  • Jean-Marc Thiriet
  • Muriel Virard
  • Gabriel Guillon
  • Andréa Pontiac
  • Olivier Chevallet
  • Isabelle Cartier
  • Jean-Claude Fernandez
  • Karima Mezoughi
  • Yves Poitout
  • Sarah Lemaire
  • Francois d'Onofrio
  • Karima Rahali
  • Jean-François Michon
  • Severine Sbaffo
  • Maxime Herault
  • Nicole Elisee

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Bejjaji
Pierre Bejjaji (24 élus) Eybens demain 		1 045 41,56%
  • Pierre Bejjaji
  • Dominique Scheiblin
  • Nicolas Richard
  • Elodie Taverne
  • Jean-Jacques Pierre
  • Béatrice Bouchot
  • Henry Reverdy
  • Julie Montagnier
  • Gilles Bugli
  • Christelle Chavand
  • Mehdi Debza-Kioulou
  • Béatrice Garnier
  • Xavier Osmond
  • Marie-Chantal Kouassi
  • Jean-François Michon
  • Cécile Clement
  • Denis Grosjean
  • Anne-Catherine Jothy
  • Pascal Boudier
  • Clotilde Hogrel
  • Matthieu Cottet
  • Suzanne Faustino
  • Damien Conticchio
  • Catherine Noerie
Hélène Besson Verdonck
Hélène Besson Verdonck (6 élus) Ensemble servir eybens 		899 35,75%
  • Hélène Besson Verdonck
  • Philippe Paliard
  • Isabelle Pascal
  • Jean-Marc Assorin
  • Zuina Sahiri
  • Pierre-Georges Crozet
Pascale Versaut
Pascale Versaut (3 élus) Vivre eybens 		570 22,67%
  • Pascale Versaut
  • Raoul Urru
  • Régine Bonny
Participation au scrutin Eybens
Taux de participation 37,28%
Taux d'abstention 62,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 567

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Bejjaji
Pierre Bejjaji Eybens demain 		950 36,69%
Hélène Besson Verdonck
Hélène Besson Verdonck Ensemble servir eybens 		833 32,17%
Pascale Versaut
Pascale Versaut Vivre eybens 		806 31,13%
Participation au scrutin Eybens
Taux de participation 38,66%
Taux d'abstention 61,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 654

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francie Megevand
Francie Megevand (22 élus) Eybens nouveau souffle 		1 950 46,76%
  • Francie Megevand
  • Nicolas Richard
  • Nicole Elisee
  • Pierre Bejjaji
  • Béatrice Bouchot
  • Raoul Urru
  • Nolwenn Doitteau
  • David Gimbert
  • Karima Mezoughi
  • Jean-Jacques Pierre
  • Elodie Taverne
  • Yves Poitout
  • Jocelyne Laguerre
  • Henry Reverdy
  • Sylvie Monceau
  • Belkacem Lounes
  • Françoise Felix
  • Pascal Boudier
  • Cécile Desforges
  • Jean-Luc Rochas
  • Marie-France Martinelli
  • Gilles Bugli
Marc Baietto
Marc Baietto (5 élus) Aimer eybens 		1 548 37,12%
  • Marc Baietto
  • Pascale Versaut
  • Philippe Loppe
  • Antoinette Pirrello
  • Philippe Straboni
Francesco Silvestri
Francesco Silvestri (2 élus) Eybens 2014 		672 16,11%
  • Francesco Silvestri
  • Elodie Aguilar
Participation au scrutin Eybens
Taux de participation 64,70%
Taux d'abstention 35,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 4 287

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francie Megevand
Francie Megevand Eybens nouveau souffle 		1 477 40,69%
Marc Baietto
Marc Baietto Aimer eybens 		1 293 35,62%
Francesco Silvestri
Francesco Silvestri Eybens 2014 		859 23,67%
Participation au scrutin Eybens
Taux de participation 57,43%
Taux d'abstention 42,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,60%
Nombre de votants 3 804

Villes voisines d'Eybens

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