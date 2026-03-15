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19:21 - Le poids démographique et économique d'Eybens aux élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Eybens fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 095 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 960 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 826 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (81,77%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 713 résidents étrangers, représentant 7,06% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,36%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 732 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Eybens incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le RN perce-t-il à Eybens ? Le parti d'extrême droite n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Eybens il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 18,34% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 32,73% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 14,75% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Eybens comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 25,84% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 28,78% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 36,78% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Eybens au crible En ce jour de municipales à Eybens, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 61,34 %, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 38,66 %) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les électeurs se mobilisent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 22,30 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 41,42 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 27,55 % au premier tour, contre 50,90 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Eybens en 2024 Lors des européennes, le podium à Eybens s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (25,84%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,98%) et Valérie Hayer (13,45%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Eybens soutenaient en priorité Cyrielle Chatelain (Union de la gauche) avec 40,82% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Cyrielle Chatelain culminant à 63,22% des voix localement. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Eybens demeurait à l'époque un territoire difficile à étiqueter, fortifiant son positionnement.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Eybens ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Eybens plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 28,12% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 25,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,27% pour Emmanuel Macron, contre 32,73% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Eybens soutenaient en priorité Cyrielle Chatelain (Nupes) avec 33,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Charles Colas-Roy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,22% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée.

12:58 - Focus sur l'évolution des impôts locaux à Eybens En ce qui concerne la fiscalité locale d'Eybens, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 755 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 1 655 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 54,76 % en 2024 (contre 38,86 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, évaluée à près de 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison utile. Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 55 900 euros en 2024, en net recul par rapport aux 1 302 490 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 7,19 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Eybens Les résultats des précédentes municipales à Eybens ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin, Pierre Bejjaji (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 950 voix (36,69%). À sa poursuite, Hélène Besson Verdonck (Divers centre) a obtenu 833 bulletins valides (32,17%). La troisième place est revenue à Pascale Versaut (Union de la gauche), glanant 806 électeurs (31,13%). Ce score serré laissait planer d'incontournables incertitudes en amont du 2ème tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Pierre Bejjaji l'a finalement emporté avec 1 045 suffrages (41,56%), face à Hélène Besson Verdonck rassemblant 35,75% des électeurs inscrits et Pascale Versaut obtenant 570 suffrages (22,67%). La dynamique a fini par se stabiliser en faveur d' un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié des voix des listes de gauche, sécurisant 95 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Eybens, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'équipe minoritaire est confrontée au défi de glaner davantage de suffrages ce dimanche soir, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.