Résultat municipale 2026 à Eybens (38320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eybens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eybens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Eybens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas RICHARD
Nicolas RICHARD (25 élus) EYBENS DEMAIN 		2 028 51,07%
  • Nicolas RICHARD
  • Julie MONTAGNIER
  • Xavier OSMOND
  • Christelle CHAVAND
  • Jean Jacques PIERRE
  • Béatrice GARNIER
  • Matthieu CLAUS
  • Céline BONNET
  • Denis GROSJEAN
  • Magali BRON
  • Antoine CHARRIER
  • Marie-Chantal KOUASSI
  • Sacha BUISSON
  • Malika MERABET
  • Pascal BOUDIER
  • Sophie CLAUDE
  • Farid DEBIKAT
  • Hanane CHNAFA
  • Jean-Marc THIRIET
  • Muriel VIRARD
  • Gabriel GUILLON
  • Andréa PONTIAC
  • Olivier CHEVALLET
  • Isabelle CARTIER
  • Jean-Claude FERNANDEZ
Hélène BESSON VERDONCK
Hélène BESSON VERDONCK (8 élus) ENSEMBLE SERVIR EYBENS 		1 943 48,93%
  • Hélène BESSON VERDONCK
  • Philippe PALIARD
  • Isabelle PASCAL
  • Florent MANFREDONIA
  • Régine BONNY
  • Jean VIAL
  • Emilie BONTOUX
  • Pierre-Georges CROZET
Participation au scrutin Eybens
Taux de participation 56,47%
Taux d'abstention 43,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 4 078

Source : ministère de l’Intérieur

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