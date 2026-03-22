Résultat municipale 2026 à Eygliers (05600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eygliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eygliers, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eygliers [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aubérie DIMPRE (12 élus) EYGLIERS DEMAIN
|297
|52,75%
|
|Agnes SIMOND (3 élus) EYGLIERS, CONSTRUISONS ENSEMBLE
|266
|47,25%
|
|Participation au scrutin
|Eygliers
|Taux de participation
|80,65%
|Taux d'abstention
|19,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|575
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Eygliers - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aubérie DIMPRE (Ballotage) EYGLIERS DEMAIN
|261
|47,80%
|Agnes SIMOND (Ballotage) EYGLIERS, CONSTRUISONS ENSEMBLE
|216
|39,56%
|Guillaume PLAGNOL (Ballotage) UN MANDAT POUR EYGLIERS
|69
|12,64%
|Participation au scrutin
|Eygliers
|Taux de participation
|78,82%
|Taux d'abstention
|21,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Nombre de votants
|562
Election municipale 2026 à Eygliers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Eygliers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Eygliers.
L'actu des élections municipales 2026 à Eygliers
18:35 - À Eygliers, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
Valérie Rossi (Union de la gauche) avait remporté le premier tour des législatives à Eygliers au printemps 2024 avec 37,17%. Louis Albrand (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 35,96%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Valérie Rossi culminant à 55,15% des suffrages exprimés localement. Le scrutin des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Eygliers avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (33,01%), suivie par la liste 'Europe Ecologie' de Marie Toussaint qui s'était arrogée 12,62% des suffrages. L'orientation des électeurs d'Eygliers a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait un bastion de la gauche radicale, elle s'est positionnée dès lors comme une zone pivot.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Eygliers ?
À Eygliers, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés très éclairants sur l'échiquier politique local. Notons que les électeurs avaient la liberté de retenir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée, avec uniquement des candidatures à titre individuel. 11 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier tour, Jean Marc Poullilian a réuni le plus de bulletins avec 251 bulletins (58,78%). Juste derrière, Etienne Pierre Bernard Humbert a capté 53,86% des suffrages. Éric Coudron était à la troisième place, réunissant 53,39% des bulletins. Entre les deux premiers prétendants, l'écart s'est révélé extrêmement serré. Un second tour a ensuite été organisé avec 19 candidats en lice. A ce deuxième tour, Tom Van De Velde a rassemblé 181 voix (50,98%), devant Mickael Didier Charles Chebance rassemblant 180 électeurs (50,70%) et Vincent Pierre Jean Pelletier obtenant 50,14% des votes. Les résultats finaux sont restés très proches. Pour les élections municipales 2026 à Eygliers, ces équilibres individuels très spécifiques aux communes rurales vont encore compter. Dans tout l'Hexagone, le dispositif électoral particulier avec candidatures individuelles n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour de l'élection à Eygliers
D'après les candidatures officielles au deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à départager la liste de Agnes Simond (DIV) et Aubérie Dimpre sous l'étiquette DIV ce 22 mars. Guillaume Plagnol a pour sa part opté pour le retrait, malgré un résultat suffisant au tour précédent. Le bureau de vote de la ville d'Eygliers sera accessible jusqu'à 18 heures pour recevoir les électeurs.
11:59 - Aubérie Dimpre, Agnes Simond et Guillaume Plagnol forment le trio de tête à Eygliers
Aubérie Dimpre a terminé en tête du premier tour des municipales 2026 à Eygliers dimanche dernier, avec 47,80 % des voix. Derrière, Agnes Simond s'est classée deuxième avec 39,56 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Guillaume Plagnol s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Eygliers, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 21,18 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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