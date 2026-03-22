Résultat municipale 2026 à Eygliers (05600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eygliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eygliers, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eygliers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aubérie DIMPRE
Aubérie DIMPRE (12 élus) EYGLIERS DEMAIN 		297 52,75%
  • Aubérie DIMPRE
  • Eloïc RUFFONI
  • Cristina FRIN
  • Yvon BOURDEAUX
  • Sabine WETTERWALD
  • Marcel PRA
  • Gisèle MATHURIN
  • Etienne HUMBERT
  • Nathalie MARLY
  • Axel RIFFARD
  • Koumiko BENARD
  • Jean-Marc POULLILIAN
Agnes SIMOND
Agnes SIMOND (3 élus) EYGLIERS, CONSTRUISONS ENSEMBLE 		266 47,25%
  • Agnes SIMOND
  • Vincent PELLETIER
  • Marie-Hélène JUANENA
Participation au scrutin Eygliers
Taux de participation 80,65%
Taux d'abstention 19,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 575

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Eygliers - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aubérie DIMPRE
Aubérie DIMPRE (Ballotage) EYGLIERS DEMAIN 		261 47,80%
Agnes SIMOND
Agnes SIMOND (Ballotage) EYGLIERS, CONSTRUISONS ENSEMBLE 		216 39,56%
Guillaume PLAGNOL
Guillaume PLAGNOL (Ballotage) UN MANDAT POUR EYGLIERS 		69 12,64%
Participation au scrutin Eygliers
Taux de participation 78,82%
Taux d'abstention 21,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 562

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