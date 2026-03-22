Résultat municipale 2026 à Eyguières (13430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eyguières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eyguières, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eyguières [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric DURAND (21 élus) ENSEMBLE PRESERVONS EYGUIERES
|2 033
|43,57%
|
|Audrey TOURON (5 élus) EYGUIERES FAIRE AUTREMENT AVEC VOUS
|1 482
|31,76%
|
|Henri PONS (3 élus) POUR EYGUIERES
|1 151
|24,67%
|
|Participation au scrutin
|Eyguières
|Taux de participation
|72,77%
|Taux d'abstention
|27,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|4 725
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Eyguières - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric DURAND (Ballotage) ENSEMBLE PRESERVONS EYGUIERES
|1 922
|42,05%
|Audrey TOURON (Ballotage) EYGUIERES FAIRE AUTREMENT AVEC VOUS
|1 439
|31,48%
|Henri PONS (Ballotage) POUR EYGUIERES
|1 210
|26,47%
|Participation au scrutin
|Eyguières
|Taux de participation
|71,37%
|Taux d'abstention
|28,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|4 634
Election municipale 2026 à Eyguières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Eyguières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Eyguières.
L'actu des élections municipales 2026 à Eyguières
18:36 - Quels enseignements pour 2024 à Eyguières ?
Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs d'Eyguières avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,43% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Eyguières accordaient leurs suffrages à Romain Baubry (Rassemblement National) avec 52,48% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Romain Baubry culminant à 68,14% des votes sur place. Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - La liste Divers centre en tête à Eyguières lors des dernières municipales
Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle façonnées par l'issue des dernières municipales à Eyguières. Au terme du premier tour, Henri Pons (Divers centre) a creusé l'écart en récoltant 64,11% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Frédéric Pujante (Divers droite) a capté 35,88% des votes. Ce triomphe au premier tour de Henri Pons a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Eyguières, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour de l'élection municipale à Eyguières
Comme le montre la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la finale se joue donc ce dimanche entre Audrey Touron (LDVC), la liste menée par Frédéric Durand (LDVD) et Henri Pons sous l'étiquette LDVD. Pour remplir leur devoir électoral, les habitants de la ville sont en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote d'Eyguières.
11:59 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Eyguières pour l'élection
Il y a une semaine à Eyguières, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote s'est soldé par une participation de 71,37 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Frédéric Durand (Divers droite) qui s'est placé en première position en s'adjugeant 42,05 % des voix. Derrière, Audrey Touron (Divers centre) a pris la position de dauphine avec 31,48 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Par ailleurs, avec 26,47 %, Henri Pons (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Villes voisines d'Eyguières
- Eyguières (13430)
- Ecole primaire à Eyguières
- Maternités à Eyguières
- Crèches et garderies à Eyguières
- Classement des collèges à Eyguières
- Salaires à Eyguières
- Impôts à Eyguières
- Dette et budget d'Eyguières
- Climat et historique météo d'Eyguières
- Accidents à Eyguières
- Délinquance à Eyguières
- Inondations à Eyguières
- Nombre de médecins à Eyguières
- Pollution à Eyguières
- Entreprises à Eyguières
- Prix immobilier à Eyguières