Résultat municipale 2026 à Eyguières (13430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eyguières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eyguières, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eyguières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DURAND
Frédéric DURAND (21 élus) ENSEMBLE PRESERVONS EYGUIERES 		2 033 43,57%
  • Frédéric DURAND
  • Maryline GILLY
  • Jean-Marie BONZI
  • Julie BRESSIEUX
  • Gérard AGU
  • Alexia CUCKOVIC
  • Xavier SIMON
  • Justine SCHMIT
  • Vincent IAFOLLA
  • Charline DETIENNE
  • Guy PLANQUE
  • Sarah KECHACHE
  • Guillaume FOSSET
  • Muriel LIEUTAUD
  • Hubert MARCHAPP
  • Patricia ARMAND
  • Jillian SALMON
  • Marion VENUZE
  • Philippe PARIETTI
  • Elodie BÉNITO
  • Michaël PLACE
Audrey TOURON
Audrey TOURON (5 élus) EYGUIERES FAIRE AUTREMENT AVEC VOUS 		1 482 31,76%
  • Audrey TOURON
  • Philippe PIFERRER
  • Marina HUGHES
  • Stéphane RAOUX
  • Carole DEPARIS
Henri PONS
Henri PONS (3 élus) POUR EYGUIERES 		1 151 24,67%
  • Henri PONS
  • Annabel VALENTIN
  • Laurent BOYER
Participation au scrutin Eyguières
Taux de participation 72,77%
Taux d'abstention 27,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 4 725

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Eyguières - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DURAND
Frédéric DURAND (Ballotage) ENSEMBLE PRESERVONS EYGUIERES 		1 922 42,05%
Audrey TOURON
Audrey TOURON (Ballotage) EYGUIERES FAIRE AUTREMENT AVEC VOUS 		1 439 31,48%
Henri PONS
Henri PONS (Ballotage) POUR EYGUIERES 		1 210 26,47%
Participation au scrutin Eyguières
Taux de participation 71,37%
Taux d'abstention 28,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 4 634

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