Résultat municipale 2026 à Eygurande-et-Gardedeuil (24700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eygurande-et-Gardedeuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eygurande-et-Gardedeuil, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eygurande-et-Gardedeuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PASCAL
Nicolas PASCAL (9 élus) VIVRE ET FAIRE VIVRE EYGURANDE-GARDEDEUILH 		159 57,61%
  • Nicolas PASCAL
  • Evelyne CHAILLAT
  • Laurent VILLECHANOUX
  • Sara Danielle GARCIA
  • Gérard LANGLOIS-MEURINNE
  • Marie-Sonia ETCHEGARAY
  • Stéphane ARNOUD
  • Huguette NEAU
  • Florian GUILLEMARD
Bastien LEDOUX
Bastien LEDOUX (2 élus) ENSEMBLE, BÂTISSONS L'AVENIR 		117 42,39%
  • Bastien LEDOUX
  • Marie-Paule VIVIER
Participation au scrutin Eygurande-et-Gardedeuil
Taux de participation 83,92%
Taux d'abstention 16,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 287

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Eygurande-et-Gardedeuil - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PASCAL
Nicolas PASCAL (Ballotage) VIVRE ET FAIRE VIVRE EYGURANDE-GARDEDEUILH 		129 46,57%
Bastien LEDOUX
Bastien LEDOUX (Ballotage) ENSEMBLE, BÂTISSONS L'AVENIR 		105 37,91%
Géraldine DOULUT
Géraldine DOULUT (Ballotage) LISTE PARTICIPATIVE EYGURANDE-ET-GARDEDEUIL 		43 15,52%
Participation au scrutin Eygurande-et-Gardedeuil
Taux de participation 82,46%
Taux d'abstention 17,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 282

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