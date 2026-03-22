Résultat municipale 2026 à Eygurande-et-Gardedeuil (24700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eygurande-et-Gardedeuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eygurande-et-Gardedeuil, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eygurande-et-Gardedeuil [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas PASCAL (9 élus) VIVRE ET FAIRE VIVRE EYGURANDE-GARDEDEUILH
|159
|57,61%
|
|Bastien LEDOUX (2 élus) ENSEMBLE, BÂTISSONS L'AVENIR
|117
|42,39%
|
|Participation au scrutin
|Eygurande-et-Gardedeuil
|Taux de participation
|83,92%
|Taux d'abstention
|16,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|287
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Eygurande-et-Gardedeuil - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas PASCAL (Ballotage) VIVRE ET FAIRE VIVRE EYGURANDE-GARDEDEUILH
|129
|46,57%
|Bastien LEDOUX (Ballotage) ENSEMBLE, BÂTISSONS L'AVENIR
|105
|37,91%
|Géraldine DOULUT (Ballotage) LISTE PARTICIPATIVE EYGURANDE-ET-GARDEDEUIL
|43
|15,52%
|Participation au scrutin
|Eygurande-et-Gardedeuil
|Taux de participation
|82,46%
|Taux d'abstention
|17,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Nombre de votants
|282
Election municipale 2026 à Eygurande-et-Gardedeuil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Eygurande-et-Gardedeuil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Eygurande-et-Gardedeuil.
L'actu des élections municipales 2026 à Eygurande-et-Gardedeuil
18:33 - Il y a deux ans, Eygurande-et-Gardedeuil a choisi le centre
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Eygurande-et-Gardedeuil restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, dans la logique de la présidentielle 2022. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,88%). Nadine Lechon (Rassemblement National) avait ensuite gagné le premier tour des élections des députés à Eygurande-et-Gardedeuil près d'un mois plus tard avec 56,48%. Pascale Martin (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 25,93%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nadine Lechon culminant à 64,00% des votes localement.
15:57 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Eygurande-et-Gardedeuil
Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui influencées par l'issue des dernières élections à Eygurande-et-Gardedeuil. Il convient de souligner que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les votants de panacher. Dès le premier tour, 11 sièges ont été pourvus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Céline Siwula-Chatrix a remporté une victoire avec 91,97% des voix, devançant Gwendolyne Breulaud qui a obtenu 90,74% des bulletins valides. Lionel Madec a suivi, obtenant 88,27% des voix. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour l'élection 2026 à Eygurande-et-Gardedeuil, les citoyens sont de nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très singulière. En France, le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Eygurande-et-Gardedeuil pour le 2e tour ?
Comme le précisent les candidatures pour le second tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel final oppose donc ce dimanche Nicolas Pascal, à la tête de "Vivre Et Faire Vivre Eygurande-Gardedeuilh" et Bastien Ledoux et sa liste "Ensemble, Bâtissons L'avenir". À noter que Géraldine Doulut, qui pouvait concourir grâce à son score du premier tour, s'est finalement retiré. Le bureau de vote de la ville d'Eygurande-et-Gardedeuil fermera ses portes à 18 heures.
11:59 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Eygurande-et-Gardedeuil pour les élections municipales
Pour le premier tour des élections municipales à Eygurande-et-Gardedeuil, c'est Nicolas Pascal qui a dominé en rassemblant 46,57 % des votes. Ensuite, Bastien Ledoux s'est classé deuxième avec 37,91 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Géraldine Doulut est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Eygurande-et-Gardedeuil, l'élection a enregistré une participation de 82,46 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Villes voisines d'Eygurande-et-Gardedeuil
- Eygurande-et-Gardedeuil (24700)
- Ecole primaire à Eygurande-et-Gardedeuil
- Maternités à Eygurande-et-Gardedeuil
- Crèches et garderies à Eygurande-et-Gardedeuil
- Salaires à Eygurande-et-Gardedeuil
- Impôts à Eygurande-et-Gardedeuil
- Dette et budget d'Eygurande-et-Gardedeuil
- Climat et historique météo d'Eygurande-et-Gardedeuil
- Accidents à Eygurande-et-Gardedeuil
- Délinquance à Eygurande-et-Gardedeuil
- Inondations à Eygurande-et-Gardedeuil
- Nombre de médecins à Eygurande-et-Gardedeuil
- Pollution à Eygurande-et-Gardedeuil
- Entreprises à Eygurande-et-Gardedeuil
- Prix immobilier à Eygurande-et-Gardedeuil