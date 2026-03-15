Résultat municipale 2026 à Eymet (24500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eymet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eymet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Eymet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme BETAILLE
Jérôme BETAILLE (20 élus) UNIS POUR EYMET 		876 73,92%
  • Jérôme BETAILLE
  • Annie LANDAT
  • Maurice BARDET
  • Francine BOIZARD MAUMY
  • Maxime RAYNAUD
  • Caroline MAC SWEENEY
  • Kévin EYMER
  • Yvonne BERAUDO
  • Jean-Jacques LAGENÈBRE
  • Karine MAILLETAS
  • Jérôme LOUREC
  • Myriam LESCURE
  • Manuel MAIGNIEZ
  • Marie-France MICHAUD
  • Timothy RICHARDSON
  • Rose LALLEMANT
  • Olivier OSSARD
  • Hélène PORTIER
  • Nicolas BELLUGUE
  • Julie COUSINET
Laurent SUSPENE
Laurent SUSPENE (3 élus) EYMET AVANCE AVEC VOUS 		309 26,08%
  • Laurent SUSPENE
  • Marianne DE JAEGER
  • Gilles BERGOUGNOUX
Participation au scrutin Eymet
Taux de participation 70,13%
Taux d'abstention 29,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 1 216

Source : ministère de l’Intérieur

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