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19:17 - Analyse socio-économique d'Eymet : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Eymet comme dans toute la France. Avec ses 2 553 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 319 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 720 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (33,14%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 429 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,13%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 26 663 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. En somme, à Eymet, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quel score pour le RN à Eymet aux municipales ? Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Eymet il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 24,70% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,34% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 20,88% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 45,89% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 31,02% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 37,38% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course avec 47,41% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Eymet avant 2026 La désertion des bureaux de vote à Eymet constituera l'un des pivots de cette municipale. Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 39,75 %, un score très inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 60,25 %) alors que le Covid-19 se propageait dans le pays. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les municipales restent en effet de longue date, avec les présidentielles, des rendez-vous où les Français se mobilisent en masse. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 24,59 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 43,76 % en 2022 à seulement 31,84 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 45,32 % (contre 48,51 % en France). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Eymet : le vote des électeurs l'année de la dissolution Serge Muller (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives à Eymet après la dissolution de 2024 avec 37,38%. Christophe Cathus (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 27,99%. Mais c'est pourtant Christophe Cathus (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 52,59% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes précédemment, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,02%). Le contexte politique d'Eymet a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Au regard des élections passées, Eymet reste un territoire orienté vers le centre-droit Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Eymet privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,13%), devant Marine Le Pen crédité de 24,70%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,66% pour Emmanuel Macron, contre 46,34% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Eymet accordaient leurs suffrages à Michel Delpon (Ensemble !) avec 21,91% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michel Delpon virant de nouveau en tête avec 54,11% des voix. Cette physionomie politique de Eymet révèle donc un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Eymet : les impôts s'invitent dans la campagne Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Eymet entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 9,31 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 93 100 euros environ la même année. Un apport qui est loin des 351 900 euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Eymet a évolué pour se fixer à 36,87 % en 2024 (contre 9,15 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national s'établit à environ 40 %. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Eymet a atteint 913 € en 2024 contre 426 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Eymet ? L'étude des résultats des municipales de 2020 à Eymet est riche d'enseignements. Lors de la première manche de ce scrutin, Jérôme Betaille a terminé en tête avec 53,99% des voix. À sa poursuite, Maurice Bardet a obtenu 46,00% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jérôme Betaille a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Eymet, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche afin d'ébranler cette suprématie, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.