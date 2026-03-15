Résultat municipale 2026 à Eymoutiers (87120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eymoutiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eymoutiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Eymoutiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mélanie PLAZANET
Mélanie PLAZANET (16 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR D'EYMOUTIERS 		691 66,12%
  • Mélanie PLAZANET
  • Frédéric SUDRON
  • Christine CHABANAT
  • Laurent DELEFOSSE
  • Christelle ANDRIEUX
  • Antoine LEONET
  • Sylvie ROUSSEAU
  • Jean SAINTAMAN
  • Mélanie PLET
  • Denis VERLINDEN
  • Christine FAILLU
  • Jean RIBOULET
  • Myriam TRICHARD
  • Benoit GLANGEAUD
  • Florence BILLARD
  • Alban MARTIN
Emmanuel GARNICHE
Emmanuel GARNICHE (3 élus) D'ICI ET D'AILLEURS, ENSEMBLE POUR EYMOUTIERS 		354 33,88%
  • Emmanuel GARNICHE
  • Lolita DALLIERE-ROZENFELD
  • David REDON
Participation au scrutin Eymoutiers
Taux de participation 74,81%
Taux d'abstention 25,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 1 108

Source : ministère de l’Intérieur

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