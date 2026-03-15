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19:20 - Eymoutiers aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Eymoutiers, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les municipales. Avec un taux de chômage de 7,55% et une densité de population de 29 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1 962 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,90% et d'une population étrangère de 12,48% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Eymoutiers mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,99% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les électeurs d'Eymoutiers Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Eymoutiers en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 15,67% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,53% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 9,21% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Eymoutiers comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 23,09% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 22,90% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 24,44% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Eymoutiers Dans le cadre de ces élections municipales à Eymoutiers, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle essentiel sur les résultats locaux. La mobilisation atteignait 48,64 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, une proportion assez classique alors que progressait le Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été rapporté à 74,55 %. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 55,09 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 70,97 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 57,05 % des électeurs locaux. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une ville soucieuse de voter.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Eymoutiers a-t-elle voté ? Le panorama politique d'Eymoutiers a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un bastion de la gauche radicale, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,09%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants d'Eymoutiers plébiscitaient ensuite Damien Maudet (Union de la gauche) avec 51,85% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Damien Maudet culminant à 55,62% des votes localement.

14:57 - Les électeurs d'Eymoutiers avaient clairement opté pour la gauche il y a 4 ans La physionomie politique de Eymoutiers révèle une ville acquise aux forces de gauche. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Eymoutiers plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 30,56% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui terminait à 25,53%. Lors de la finale de l'élection à Eymoutiers, les électeurs accordaient 67,47% pour Emmanuel Macron, contre 32,53% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Eymoutiers portaient leur choix sur Damien Maudet (Nupes) avec 47,80% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Damien Maudet virant de nouveau en tête avec 63,04% des voix.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale à Eymoutiers À Eymoutiers, sur le plan de la fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 001 € en 2024 (dernière année connue) contre 735 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 43,90 % en 2024 (contre environ 23,66 % en 2020). Cette proportion s'inscrit dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (soit + 1,2 point en quatre ans). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 89 300 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 334 700 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 14,66 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Eymoutiers : Une Passion Commune" majoritaire à Eymoutiers Comment s'étaient conclues les dernières élections municipales à Eymoutiers ? Unique liste en présence, la liste menée par Mélanie Plazanet a naturellement recueilli 613 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Eymoutiers, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Le défi à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de savoir si une opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. Avec l'annonce des candidatures, un début de réponse limpide a d'ores et déjà été apporté.