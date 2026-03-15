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19:16 - Eyragues : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville d'Eyragues, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,49%. Un salaire moyen mensuel net de 2 441 euros par mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2485 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,31%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,59%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Eyragues mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,52% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Eyragues Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Eyragues en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 35,25% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,48% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 34,81% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 57,20% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 47,79% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 55,01% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 72,67% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Romain Baubry.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Eyragues À l'occasion des municipales de 2026, le degré d'abstention pèsera lourdement sur les résultats d'Eyragues. La fuite des électeurs se montait à 40,64 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un niveau très bas) alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi arrêté à 23,51 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,75 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 28,28 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,55 % d'abstention. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Eyragues comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Eyragues : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants d'Eyragues accordaient leurs suffrages à Romain Baubry (Rassemblement National) avec 55,01% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Romain Baubry culminant à 72,67% des voix dans la commune. Le choc des Européennes près d'un mois plus tôt à Eyragues avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (47,79%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 14,19% des voix.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Eyragues : ce qu'il faut comprendre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Eyragues soutenaient en priorité Romain Baubry (RN) avec 34,81% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,20%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Eyragues quelques semaines plus tôt était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 35,25% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,72%. Lors de la finale de l'élection à Eyragues, les électeurs accordaient 58,48% pour Marine Le Pen, contre 41,52% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - À Eyragues, les impôts sont en hausse avant le scrutin À Eyragues, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint environ 852 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 714 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 32,34 % en 2024 (contre 15,75 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en progression de 1,2 point en quatre ans, constitue un repère utile. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 232 200 euros en 2024, bien en deçà des 1 010 420 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 13,60 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Eyragues : des résultats scellés dès le premier tour Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, encore aujourd'hui, déterminés par le verdict du dernier scrutin municipal à Eyragues. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Max Gilles (Divers droite) a distancé ses rivaux en totalisant 63,83% des suffrages. Sur la seconde marche, Eric Delabre (Divers droite) a engrangé 36,16% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Eyragues, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de remettre en cause cette suprématie ce dimanche, les opposants devront accomplir un effort colossal, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.