Résultat municipale 2026 à Eyragues (13630) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eyragues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eyragues, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Eyragues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel GAVANON
Michel GAVANON (21 élus) EYRAGUES PASSIONNEMENT 		1 222 50,81%
  • Michel GAVANON
  • Corinne NIETO
  • Pierre PANCIN
  • Nathalie REY
  • Éric MOUSSY
  • Bérangère SALINAS
  • Yannick ROSSI
  • Corinne OWEDYK
  • Laurent DUMONT
  • Ludivine AMIARD
  • Olivier RICHARD
  • Florence HOUDIN
  • Rémi LACASSIN
  • Julie MARIN
  • Vincent LIBOUREL
  • Blandine SANJUAN
  • Pierre BONNET-BRUNA
  • Carole GALLAS
  • Marc DAUMAS
  • Marianne DI COSTANZO
  • Jean-Paul ARNAULT
Marc TROUSSEL
Marc TROUSSEL (6 élus) EYRAGUES AU COEUR 		1 183 49,19%
  • Marc TROUSSEL
  • Alexandra SARRAZIN
  • Aurélien BOUCHET
  • Marion BERNARD
  • Vincent KAPPES
  • Laure SADOWYJ
Participation au scrutin Eyragues
Taux de participation 69,19%
Taux d'abstention 30,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 2 482

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Bouches-du-Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Bouches-du-Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Eyragues