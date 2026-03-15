Résultat de l'élection municipale 2026 à Eysines : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Eysines

Tête de listeListe
Arnaud Derumaux
Arnaud Derumaux Liste divers centre
FIERS D'EYSINES
  • Arnaud Derumaux
  • Florence Faubet
  • Dominique Ordonnaud
  • Joëlle Coulon
  • Emmanuel Bourlon
  • Patricia Pelle de Queral
  • Alexis Raout
  • Sibille Verlay
  • Frédéric Remus
  • Charlotte Soyris
  • Damien Jourdan
  • Cristel Le Bouhellec
  • Patrick Boscher
  • Orlaine Champlain
  • Frédéric Tardy
  • Isabelle Jourdan
  • Laurent Beylard
  • Constance Croizette-Desnoyers
  • Ludovic Arres
  • Laetitia Casse
  • Dylan Douat
  • Audrey Thomas
  • Grégoire Desportes
  • Valérie Tridon
  • Cyril Alvez
  • Laurette Mandin
  • Jérôme Sarrazin
  • Christine Guerin
  • Xavier Lechelle
  • Marina Castets
  • Malvyn Fuster
  • Marianne Deuerling
  • Pierre Dumercq
  • Martine Muselli
  • Claude Olazabal
Pierre-Henri Nivet
Pierre-Henri Nivet Liste du Rassemblement National
Du Changement pour Eysines
  • Pierre-Henri Nivet
  • Nancy Guijarro
  • Victor Lelaidier
  • Audrey Roca
  • Fabien Lalanne
  • Laurence Herveaud
  • Bruno Ardurat
  • Valérie Limousis
  • Pascal Hosteing
  • Catherine Delamayes
  • Chrisitan Hervaud
  • Laurence Héliou
  • Chrisitian Gely
  • Emma Froidefond
  • Christophe Héliou
  • Sylvie Le Cras
  • Franck Salzac
  • Stéphanie Wanschoor
  • Chrisitian Traissac
  • Michèle Infanzon
  • Alain Alvarez
  • Nicole Seguin
  • Michaël Gonnet
  • Sophie Touzeau
  • Florian Caille
  • Anne-Marie Cabordery
  • Loïc Nicolle
  • Micheline Michelet
  • Pascal Gil
  • Léa Helary
  • Pascal Candotto
  • Nadjia Abbest
  • Jean-Claude Convenant
  • Dominique Beyjard
  • Thierry Nicolle
Christine Bost
Christine Bost Liste divers gauche
TOUJOURS AVEC VOUS POUR EYSINES
  • Christine Bost
  • Serge Tournerie
  • Sophie Duprat
  • Jean-Luc Mesplède
  • Isabelle Boudineau
  • Julien Olivier
  • Véronique Jusot
  • Richard Cabrafiga
  • Laurence Puyoou
  • Olivier Tastet
  • Christine Seguinau
  • Nicolas Barreteau
  • Amandine Betés
  • Alexandre Tourret
  • Karine Thibault
  • Pierre Marquette
  • Laurence Roy
  • Noam Aït-Oumeghar
  • Anne-Gaëlle Mc Nab
  • Alain Gilbert
  • Caroline Geffrin
  • Éric Prébonneau
  • Mathilde Pommereul
  • Pascal Petitdemange
  • Nathalie Margueritte
  • Rayan Chafni
  • Floriane Lastennet
  • Ludovic Germain
  • Valérie Chazeau
  • Thomas Naulleau
  • Alicia Wirges
  • Pierre Chateigner
  • Marion Barrand
  • Jean-Louis Bovet
  • Morgane Blaire
  • Lakdar Belgacem
  • Sandrine Marsan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Bost
Christine Bost (29 élus) Eysines durablement 		3 114 65,97%
  • Christine Bost
  • Julien Olivier
  • Evelyne Frenais
  • Serge Tournerie
  • Catherine Piet-Burguès
  • Didier Tran Manh Sung
  • Sophie Duprat
  • Jean-Baptiste Maïtia
  • Fanny Parra
  • Jean-Luc Mesplede
  • Christine Moebs
  • Richard Cabrafiga
  • Sandrine Marsan
  • Yves Lucat
  • Veronique Jusot
  • Olivier Tastet
  • Amandine Betes
  • Nicolas Barreteau
  • Laurence Roy
  • Pierre Chateigner
  • Mylène Mrabet
  • Alexandre Tourret
  • Karine Thibault
  • Eric Lacoste
  • Laurence Puyoou
  • Georges Raynaud
  • Nathalie Margueritte
  • Jean-Pierre Lamagnere
  • Anne-Gaelle Mc Nab
Arnaud Derumaux
Arnaud Derumaux (4 élus) Fiers d'eysines 		1 075 22,77%
  • Arnaud Derumaux
  • Charlotte Soyris
  • Dominique Ordonnaud
  • Marie-Christine Guyot
Nadine Sanguinet-Jimenez
Nadine Sanguinet-Jimenez (2 élus) Vivre mieux ensemble 		531 11,25%
  • Nadine Sanguinet-Jimenez
  • Louis-Maxime Viala
Participation au scrutin Eysines
Taux de participation 32,84%
Taux d'abstention 67,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 894

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Bost
Christine Bost (28 élus) Continuons ensemble pour eysines 		4 197 56,13%
  • Christine Bost
  • Jean-Baptiste Maïtia
  • Évelyne Frénais
  • Julien Olivier
  • Joëlle Dusseau
  • Thierry Lelaurain
  • Catherine Piet-Burguès
  • Didier Tran Manh Sung
  • Véronique Jusot
  • Serge Tournerie
  • Émilie Coutanceau
  • Benoît Gayou
  • Florence Cação
  • Pierre Marquette
  • Monique Moulin
  • Nicolas Ông
  • Betty Piccioli
  • Jean-Pierre Lamagnere
  • Sandrine Marsan
  • Cédric Dherbécourt
  • Laëtitia Dumas-Lafourcade
  • Richard Cabrafiga
  • Hélène Molina
  • Jean-Luc Mesplede
  • Sophia Ed-Danni
  • Pierre Aupert
  • Fanny Parra
  • Georges Raynaud
Alain Vergniault
Alain Vergniault (7 élus) Ensemble réagissons 		3 280 43,86%
  • Alain Vergniault
  • Joëlle Coulon
  • Johnny Caron
  • Marie Miramon-Mazera
  • Yannick Uhel
  • Sandrine Peletan-Couronne
  • Frédéric Remus-Borel
Participation au scrutin Eysines
Taux de participation 58,18%
Taux d'abstention 41,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,36%
Nombre de votants 7 818

Villes voisines d'Eysines

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