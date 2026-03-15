Résultat de l'élection municipale 2026 à Eysines : les infos en direct

Programme de Arnaud Derumaux à Eysines (FIERS D'EYSINES)

Sécurité et tranquillité

La sécurité et la tranquillité des Eysinais sont des priorités majeures pour l'équipe municipale. Des mesures seront mises en place pour renforcer la Police municipale et améliorer la présence sur le terrain. Un système de vidéoprotection et une plateforme de signalement permettront également de mieux gérer les incivilités.

Propreté et cadre de vie

Un plan de propreté sera instauré pour garantir une ville nette et respectée. Cela inclut des tournées renforcées pour le nettoyage et des sanctions pour les dépôts sauvages. La modernisation de l'éclairage public et un suivi des trottoirs et routes seront également des axes de travail importants.

Urbanisme et patrimoine

La maîtrise de l'urbanisation est essentielle pour préserver l'identité d'Eysines. Des régies claires seront mises en place pour protéger le bourg et le vieux vigan. De plus, un fonds de dotation sera créé pour financer la restauration du patrimoine local.

Mobilités et stationnement

Les mobilités et le stationnement seront améliorés pour faciliter les déplacements des Eysinais. Des cheminements sécurisés vers les écoles et les équipements seront priorisés, tout comme un plan de circulation pour résoudre les points de tension. Un engagement public sur les infrastructures cyclables et commerciales sera également pris.