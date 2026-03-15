Résultat de l'élection municipale 2026 à Eysines : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Eysines [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Eysines sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Eysines.
L'actu des élections municipales 2026 à Eysines
13:10 - Le match de l'élection municipale à Eysines n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Dans la cité d'Eysines, les configurations politiques locales sont à ce jour encore déterminées par le verdict des dernières municipales. Dès le premier tour, Christine Bost (Divers gauche) a distancé ses adversaires en totalisant 65,97% des soutiens. À sa poursuite, Arnaud Derumaux (Divers) a rassemblé 1 075 suffrages en sa faveur (22,77%). Ce succès d'emblée de Christine Bost a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Eysines, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche le principal challenge, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Eysines : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de désigner les maires des 35 000 communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, le second tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du covid. Il avait été reporté de trois mois. Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Eysines. Retenez également que les horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote d'Eysines sont les suivants : de 8 h à 19 h sans interruption. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats des élections à Eysines dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Eysines
|Tête de listeListe
|
Arnaud Derumaux
Liste divers centre
FIERS D'EYSINES
|
|
Pierre-Henri Nivet
Liste du Rassemblement National
Du Changement pour Eysines
|
|
Christine Bost
Liste divers gauche
TOUJOURS AVEC VOUS POUR EYSINES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Bost (29 élus) Eysines durablement
|3 114
|65,97%
|
|Arnaud Derumaux (4 élus) Fiers d'eysines
|1 075
|22,77%
|
|Nadine Sanguinet-Jimenez (2 élus) Vivre mieux ensemble
|531
|11,25%
|
|Participation au scrutin
|Eysines
|Taux de participation
|32,84%
|Taux d'abstention
|67,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 894
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Bost (28 élus) Continuons ensemble pour eysines
|4 197
|56,13%
|
|Alain Vergniault (7 élus) Ensemble réagissons
|3 280
|43,86%
|
|Participation au scrutin
|Eysines
|Taux de participation
|58,18%
|Taux d'abstention
|41,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,36%
|Nombre de votants
|7 818
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