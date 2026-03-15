Résultat municipale 2026 à Eysines (33320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eysines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eysines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Eysines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine BOST
Christine BOST (29 élus) TOUJOURS AVEC VOUS POUR EYSINES 		5 073 60,59%
  • Christine BOST
  • Serge TOURNERIE
  • Sophie DUPRAT
  • Jean-Luc MESPLÈDE
  • Isabelle BOUDINEAU
  • Julien OLIVIER
  • Véronique JUSOT
  • Richard CABRAFIGA
  • Laurence PUYOOU
  • Olivier TASTET
  • Christine SEGUINAU
  • Nicolas BARRETEAU
  • Amandine BETÉS
  • Alexandre TOURRET
  • Karine THIBAULT
  • Pierre MARQUETTE
  • Laurence ROY
  • Noam AÏT-OUMEGHAR
  • Anne-Gaëlle MC NAB
  • Alain GILBERT
  • Caroline GEFFRIN
  • Éric PRÉBONNEAU
  • Mathilde POMMEREUL
  • Pascal PETITDEMANGE
  • Nathalie MARGUERITTE
  • Rayan CHAFNI
  • Floriane LASTENNET
  • Ludovic GERMAIN
  • Valérie CHAZEAU
Arnaud DERUMAUX
Arnaud DERUMAUX (4 élus) FIERS D'EYSINES 		1 925 22,99%
  • Arnaud DERUMAUX
  • Florence FAUBET
  • Dominique ORDONNAUD
  • Joëlle COULON
Pierre-Henri NIVET
Pierre-Henri NIVET (2 élus) Du Changement pour Eysines 		1 375 16,42%
  • Pierre-Henri NIVET
  • Nancy GUIJARRO
Participation au scrutin Eysines
Taux de participation 51,79%
Taux d'abstention 48,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 8 537

Source : ministère de l’Intérieur

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