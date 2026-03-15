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19:21 - Comment la composition démographique d'Eysines façonne les résultats électoraux ? Comment la population d'Eysines peut-elle impacter les résultats des municipales ? Avec 37% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,58%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,84%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 11005 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,17% et d'une population immigrée de 10,17% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,71%), témoignent d'une population instruite à Eysines, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quel poids pour le RN à Eysines aux derniers scrutins ? Le RN ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Eysines en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 18,75% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 34,00% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 17,51% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste obtenait 40,69% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 26,45% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 30,12% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 36,68% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Eysines aux dernières élections ? Dans le cadre de cette municipale 2026 à Eysines, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle essentiel sur les résultats. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 4 894 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 32,84 %, une mobilisation modeste alors que de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux du fait de la pandémie du Covid. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le moment où les citoyens participent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 12 162 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 76,58 % de participation. Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 47,54 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 68,05 %. Précédemment, le scrutin européen avait attiré 51,43 % des électeurs locaux. L'observation de ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Eysines comme une ville moins participative que la moyenne.

15:59 - Eysines classée à droite lors des derniers scrutins Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Eysines. Les Européennes 2024 à Eysines avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (26,45%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 19,07% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Eysines avaient ensuite propulsé aux avants-postes Pascale Got (Union de la gauche) avec 38,62% au premier tour, devant Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avec 30,12%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pascale Got culminant à 63,32% des votes dans la commune.

14:57 - Eysines : rappel des résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 La physionomie politique de Eysines révèle une commune politiquement très disputée. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Eysines accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,38%, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 21,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,00% pour Emmanuel Macron, contre 34,00% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Eysines plébiscitaient Olivier Maneiro (Nupes) avec 32,31% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Maneiro virant de nouveau en tête avec 59,31% des voix.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les données d'Eysines Alors que les prélèvements fiscaux locaux à Eysines n'ont pas varié entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 21,06 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 397 600 euros environ. Un montant loin des 7 234 790 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Eysines est passé à 47,37 % en 2024 (contre 28,54 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Eysines s'est établi à 1 044 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 055 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le match de l'élection municipale à Eysines n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Dans la cité d'Eysines, les configurations politiques locales sont à ce jour encore déterminées par le verdict des dernières municipales. Dès le premier tour, Christine Bost (Divers gauche) a distancé ses adversaires en totalisant 65,97% des soutiens. À sa poursuite, Arnaud Derumaux (Divers) a rassemblé 1 075 suffrages en sa faveur (22,77%). Ce succès d'emblée de Christine Bost a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Eysines, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche le principal challenge, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.