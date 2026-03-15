Résultat de l'élection municipale 2026 à Ézanville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ézanville

Tête de listeListe
Alain Lambret
Alain Lambret Liste divers gauche
TOUS UNIS POUR EZANVILLE
  • Alain Lambret
  • Nadia Gosmant
  • Wilfried Gay
  • Christine Leroux
  • Karim Chouraki
  • Sylviane Sinay
  • Thierry Seillier
  • Sophie Russo
  • Pierre Leduc
  • Emilie Gimeno
  • Jean-Pierre Petiteau
  • Brigitte Degenne
  • Bilel Khalsi
  • Eliane Lhuillier
  • Rachad Chouraki
  • Sabrina Deshayes
  • José Da Cunha
  • Sandrine Leguay
  • Benjamin Chevance
  • Myriam Gandega
  • Sacha Leduc
  • Nathalie Gertsch
  • Claude Naud
  • Ingrid Morel
  • Jean-Luc Bizeul
  • Nadège Enixion
  • Jean-Marc Jourquin
  • Laurence Fourcroy
  • Sébastien Dekoninck
  • Veronique Houttemane
  • Jean-Paul Pinguet
Eric Battaglia
Eric Battaglia Liste divers droite
EZANVILLE NOTRE VILLE
  • Eric Battaglia
  • Sonia Saretto
  • Christian Fremont
  • Marguerite Weber
  • Jean-Robert Pollet
  • Geneviève Malet
  • Guy Barriere
  • Cécile Megret
  • Marc Yalap
  • Agnès Rafaitin - Marin
  • Claude Berton
  • Laure Klein
  • Sébastien Deleyrolle
  • Erika Sagnelonge
  • Michel Van Uxen
  • Léocadie Dellouh
  • Serge Saretto
  • Blandine Sarrazin
  • Christophe Alard
  • Martina Clairy
  • Sébastien Schneider
  • Mathilde Da Silva
  • Patrice Perez
  • Pascaline Evrot
  • Luis Miranda Pereira
  • Evelyne Couzon
  • Jacques Detis
  • Monique Carreau
  • Paulicarpe Dellouh
  • Aurélie Saighi
  • Jean-Louis Couzon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Battaglia
Eric Battaglia (20 élus) Ezanville notre ville 		834 34,95%
  • Eric Battaglia
  • Agnès Rafaitin
  • Jean-Robert Pollet
  • Marguerite Weber
  • Louis Le Pierre
  • Geneviève Malet
  • Christian Fremont
  • Sonia Saretto
  • Guy Barriere
  • Marie-Christine Cornevaux
  • Philippe Belleuf
  • Cécile Megret
  • Michel Van Uxen
  • Laure Klein
  • Didier Marin
  • Sandrine Dos Santos Barreira
  • Serge Saretto
  • Erika Sagnelonge
  • Pierre-Luc Pavoine
  • Dalila Meziane
Sebastien Zriem
Sebastien Zriem (4 élus) Ezanville c'est vous ! 		647 27,11%
  • Sebastien Zriem
  • Nadia Gosmant
  • Pierre Gregoire
  • Sylviane Sinay
Pierre Leduc
Pierre Leduc (3 élus) Ezanville ensemble 		458 19,19%
  • Pierre Leduc
  • Paule Schaaff
  • Alain Lambret
Yves Kerscaven
Yves Kerscaven (2 élus) Un avenir pour ezanville 		447 18,73%
  • Yves Kerscaven
  • Christine Leroux
Participation au scrutin Ézanville
Taux de participation 40,36%
Taux d'abstention 59,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 442

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Battaglia
Eric Battaglia Ezanville notre ville 		841 33,61%
Sebastien Zriem
Sebastien Zriem Ezanville c'est vous ! 		559 22,34%
Yves Kerscaven
Yves Kerscaven Un avenir pour ezanville 		552 22,06%
Pierre Leduc
Pierre Leduc Ezanville ensemble 		550 21,98%
Participation au scrutin Ézanville
Taux de participation 42,54%
Taux d'abstention 57,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 571

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Bourgeois
Alain Bourgeois (22 élus) Bien vivre a ezanville 		1 705 48,65%
  • Alain Bourgeois
  • Agnès Rafaitin
  • Pierre Gregoire
  • Geneviève Malet
  • Yves Kerscaven
  • Claudine Mattioda
  • Marc Binet
  • Nicole Dewit
  • Jean Robert Pollet
  • Amina Mulongo
  • Franck Leroux
  • Stéphanie Desire
  • Christian Fremont
  • Marie-Christine Gerard
  • Louis Le Pierre
  • Esra Oksuz
  • Wilfried Gay
  • Chrystelle Le Dantec
  • Guy Barriere
  • Murielle Ferrand
  • Fernand Doman
  • Yvette Garnier
Philippe Demaret
Philippe Demaret (5 élus) Une equipe unie pour une nouvelle energie . ezanville 2014 		1 150 32,81%
  • Philippe Demaret
  • Paule Schaaff
  • Sébastien Zriem
  • Sylvie Dufils
  • Paul Augot
Eric Battaglia
Eric Battaglia (2 élus) Ezanville notre ville 		649 18,52%
  • Eric Battaglia
  • Marguerite Weber
Participation au scrutin Ézanville
Taux de participation 56,69%
Taux d'abstention 43,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 3 574

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Bourgeois
Alain Bourgeois Bien vivre a ezanville 		1 538 44,80%
Philippe Demaret
Philippe Demaret Une equipe unie pour une nouvelle energie . ezanville 2014 		1 086 31,63%
Eric Battaglia
Eric Battaglia Ezanville notre ville 		809 23,56%
Participation au scrutin Ézanville
Taux de participation 56,54%
Taux d'abstention 43,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 3 564

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