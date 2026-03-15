Résultat de l'élection municipale 2026 à Ézanville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ézanville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ézanville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ézanville.
L'actu des élections municipales 2026 à Ézanville
13:45 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Ézanville
Dans un contexte de maintien des prélèvements locaux à Ézanville, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,43 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 76 480 € la même année. Un montant loin des 2,53256 millions d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Ézanville est passé à 32,99 % en 2024 (contre 15,81 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Ézanville a atteint environ 879 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 884 € relevés en 2020.
11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Eric Battaglia à Ézanville
L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Ézanville s'avère riche d'enseignements. Au terme du premier tour à l'époque, Eric Battaglia (Divers droite) a distancé ses rivaux en totalisant 841 bulletins (33,61%). Derrière, Sebastien Zriem (Divers) a engrangé 559 suffrages en sa faveur (22,34%). Un différentiel considérable. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Eric Battaglia l'a finalement emporté avec 34,95% des votes, face à Sebastien Zriem s'adjugeant 27,11% des votants et Pierre Leduc obtenant 19,19% des suffrages. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Sebastien Zriem a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 88 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Divers droite a sans doute tiré parti des voix des listes éliminées.
09:57 - Journée électorale à Ézanville : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote d'Ézanville sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Les élections municipales sont l'occasion pour les 5 972 électeurs d'Ézanville de donner leur opinion sur la façon dont est gérée leur ville. À Ézanville et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, c'est Eric Battaglia (Divers droite) qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Ézanville. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ézanville
|Tête de listeListe
|
Alain Lambret
Liste divers gauche
TOUS UNIS POUR EZANVILLE
|
|
Eric Battaglia
Liste divers droite
EZANVILLE NOTRE VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Battaglia (20 élus) Ezanville notre ville
|834
|34,95%
|
|Sebastien Zriem (4 élus) Ezanville c'est vous !
|647
|27,11%
|
|Pierre Leduc (3 élus) Ezanville ensemble
|458
|19,19%
|
|Yves Kerscaven (2 élus) Un avenir pour ezanville
|447
|18,73%
|
|Participation au scrutin
|Ézanville
|Taux de participation
|40,36%
|Taux d'abstention
|59,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 442
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Battaglia Ezanville notre ville
|841
|33,61%
|Sebastien Zriem Ezanville c'est vous !
|559
|22,34%
|Yves Kerscaven Un avenir pour ezanville
|552
|22,06%
|Pierre Leduc Ezanville ensemble
|550
|21,98%
|Participation au scrutin
|Ézanville
|Taux de participation
|42,54%
|Taux d'abstention
|57,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 571
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Bourgeois (22 élus) Bien vivre a ezanville
|1 705
|48,65%
|
|Philippe Demaret (5 élus) Une equipe unie pour une nouvelle energie . ezanville 2014
|1 150
|32,81%
|
|Eric Battaglia (2 élus) Ezanville notre ville
|649
|18,52%
|
|Participation au scrutin
|Ézanville
|Taux de participation
|56,69%
|Taux d'abstention
|43,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Nombre de votants
|3 574
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Bourgeois Bien vivre a ezanville
|1 538
|44,80%
|Philippe Demaret Une equipe unie pour une nouvelle energie . ezanville 2014
|1 086
|31,63%
|Eric Battaglia Ezanville notre ville
|809
|23,56%
|Participation au scrutin
|Ézanville
|Taux de participation
|56,54%
|Taux d'abstention
|43,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|3 564
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