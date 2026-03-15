Résultat municipale 2026 à Ézanville (95460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ézanville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ézanville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ézanville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric BATTAGLIA
Eric BATTAGLIA (25 élus) EZANVILLE NOTRE VILLE 		2 353 71,50%
  • Eric BATTAGLIA
  • Sonia SARETTO
  • Christian FREMONT
  • Marguerite WEBER
  • Jean-Robert POLLET
  • Geneviève MALET
  • Guy BARRIERE
  • Cécile MEGRET
  • Marc YALAP
  • Agnès RAFAITIN - MARIN
  • Claude BERTON
  • Laure KLEIN
  • Sébastien DELEYROLLE
  • Erika SAGNELONGE
  • Michel VAN UXEN
  • Léocadie DELLOUH
  • Serge SARETTO
  • Blandine SARRAZIN
  • Christophe ALARD
  • Martina CLAIRY
  • Sébastien SCHNEIDER
  • Mathilde DA SILVA
  • Patrice PEREZ
  • Pascaline EVROT
  • Luis MIRANDA PEREIRA
Alain LAMBRET
Alain LAMBRET (4 élus) TOUS UNIS POUR EZANVILLE 		938 28,50%
  • Alain LAMBRET
  • Nadia GOSMANT
  • Wilfried GAY
  • Christine LEROUX
Participation au scrutin Ézanville
Taux de participation 55,15%
Taux d'abstention 44,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 3 366

Source : ministère de l’Intérieur

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