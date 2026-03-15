En direct

19:21 - Élections municipales à Ézanville : un éclairage démographique A mi-chemin des municipales, Ézanville foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 9 789 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 534 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,71%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 984 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,64%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 686 euros/mois. À Ézanville, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Quelle percée du RN à Ézanville aux municipales ? Le mouvement lepéniste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Ézanville il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 19,13% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 36,73% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 16,01% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Ézanville comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 26,98% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 28,30% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 38,15% le dimanche suivant.

16:58 - À Ézanville, 42,54 % de participation aux dernières municipales Dans le cadre des municipales 2026 à Ézanville, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle clé sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour des élections municipales avait vu 42,54 % des inscrits se déplacer aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que la pandémie du Covid avait fait fuir un grand nombre de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 4 550 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 74,50 % de participation. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 46,14 % (47,51 % en France), avant de bondir à 67,65 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 52,37 % des électeurs. Si on tente de dégager une tendance, la ville se révèle donc sensiblement comme une zone en retrait des urnes.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Ézanville ? Romain Eskenazi (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des élections des députés à Ézanville au printemps 2024 avec 38,88%. David Quentin (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 28,30%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Romain Eskenazi culminant à 61,85% des voix sur place. Le choc des Européennes près d'un mois plus tôt à Ézanville avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,98%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 19,46% des votes. Le contexte politique d'Ézanville a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre clairement de gauche, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Ézanville : des suffrages éminemment instructifs dans les urnes en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Ézanville accordaient leurs suffrages à Romain Eskenazi (Nupes) avec 29,88% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,53%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Ézanville votaient par ailleurs en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (28,86%), devant Emmanuel Macron avec 26,22%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,27% pour Emmanuel Macron, contre 36,73% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Ézanville laisse donc apparaître un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Ézanville Dans un contexte de maintien des prélèvements locaux à Ézanville, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,43 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 76 480 € la même année. Un montant loin des 2,53256 millions d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Ézanville est passé à 32,99 % en 2024 (contre 15,81 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Ézanville a atteint environ 879 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 884 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Eric Battaglia à Ézanville L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Ézanville s'avère riche d'enseignements. Au terme du premier tour à l'époque, Eric Battaglia (Divers droite) a distancé ses rivaux en totalisant 841 bulletins (33,61%). Derrière, Sebastien Zriem (Divers) a engrangé 559 suffrages en sa faveur (22,34%). Un différentiel considérable. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Eric Battaglia l'a finalement emporté avec 34,95% des votes, face à Sebastien Zriem s'adjugeant 27,11% des votants et Pierre Leduc obtenant 19,19% des suffrages. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Sebastien Zriem a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 88 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Divers droite a sans doute tiré parti des voix des listes éliminées.