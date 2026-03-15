Résultat de l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil

Tête de listeListe
Brice Lauret
Brice Lauret Liste divers droite
Faches-Tusmenil pour vous avec vous
  • Brice Lauret
  • Frédérique Seels
  • Mohamed El Allali
  • Jessica Dabbebi
  • Mathieu Roux
  • Frédérique Coisy
  • Marc Caux
  • Marie-Aude Ansart
  • Touhami Dahou
  • Veronique Roels
  • Mathieu Bassez
  • Roseline Mortka
  • Alexandre Tornu
  • Constantine Mir
  • Stéphane Hojairy
  • Anna Mouillard-Seminerio
  • Bernard Balcerek
  • Karine Morand
  • Olivier Bruynoghe
  • Cynthia Paquemar
  • Tarik Bouaïssa
  • Mathilde Deleforge
  • Abdenbi Alilou
  • Charlotte Leroy
  • Jimmy Dauchy
  • Maryse Devroute
  • Bernard Beaumont
  • Elisabeth Deldycke
  • Patrice Roels
  • Sylvie Bels
  • Renaud Dubruque
  • Chahinaze Delaval
  • Chafik Ghorieb
  • Ludivine Rébala
  • Dylan Defretin
Patrick Proisy
Patrick Proisy Liste de La France insoumise
Faches-Thumesnil en Commun
  • Patrick Proisy
  • Laurence Lejeune
  • Didier Mahé
  • Violaine Mareigner
  • Christopher Liénard
  • Christine Tabutaud
  • Jean-Luc Delierre
  • Florianne Fontenelle
  • Clément Leblond
  • Élise Destrebecq
  • Laurent Daudruy
  • Majda Benali
  • Mathieu Desreumaux
  • Corinne Leleu
  • Sébastien Wambre
  • Marie-Noëlle Desbottes
  • Antoine Bourdon
  • Anne-Sophie Kacedali
  • Médéric Mousset
  • Patricia Vandenhoeke
  • Victor Rabeau
  • Salvatrice Mollet
  • Noureddine Azouar
  • Josette Boucher
  • Simon Vigreux
  • Marion Monnier
  • Jérôme Godfroid
  • Marie Vervaecke
  • Patrick Obin
  • Murielle Rollinger
  • Guy Delavigne
  • Bernadette Lepoutre
  • Riade Dhifallah
  • Catherine Flament
  • Abdessamad El Maimouni
Jean-Marc Levillain
Jean-Marc Levillain Liste Divers
FACHES-THUMENIL AUTREMENT
  • Jean-Marc Levillain
  • Anne-Lise Devernay
  • Hervé Boyer
  • Fabienne Pogy
  • André Lanseman
  • Farida Zaddi
  • Ahmed Tahani
  • Cindy Coesens
  • Francis Godard
  • Alice Charpentier
  • Samir Alit
  • Anita Vandenbulcke
  • Didier Lherbier
  • Sylvie Daullé
  • Bruno Dejaeger
  • Thérèse Clipet
  • Maxime Pais
  • Francine Seidel
  • Badr-Eddine Khouna
  • Myriam Beuvry
  • Anthony Gendreau
  • Anne-Sophie Mabille
  • Laurent Stach
  • Marie Charpentier
  • Pierre Spittael
  • Jeannine Paucot
  • Franck Willemot
  • Annie Devernay
  • Mohamed Abelhadj
  • Anny Lherbier
  • Philippe Dieudonat
  • Chantal Dieudonat
  • Eric Abis

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Proisy
Patrick Proisy (26 élus) Faches thumesnil en commun 		2 123 53,02%
  • Patrick Proisy
  • Laurence Lejeune
  • Fabien Podsiadlo
  • Violaine Mareigner
  • Didier Mahe
  • Catherine Poutier-Lombard
  • Christopher Lienard
  • Marie-Laure Ledoux
  • Serge Rose
  • Laetitia Thomas
  • Sebastien Roche
  • Leilya Bouvier
  • Olivier Niles
  • Sophie Deretz
  • Pierre Herbaux
  • Manuelle Thellier
  • Laurent Houpe
  • Bernadette Lepoutre
  • Michel Lemaire
  • Marie-Madeleine Wallard
  • Frederic Dumortier
  • Elise Destrebecq
  • Laurent Daudruy
  • Christine Tabutaud
  • Guy Delavigne
  • Murielle Rollinger
Nicolas Mazurier
Nicolas Mazurier (7 élus) Une nouvelle page à écrire ensemble 		1 881 46,97%
  • Nicolas Mazurier
  • Blandine Abi Ramia-Hamelin
  • Arnaud Volant
  • Maryse Devroute-Vancappel
  • Alain Toquec
  • Frédérique Seels-Lefebvre
  • Jean-Louis Haccart
Participation au scrutin Faches-Thumesnil
Taux de participation 34,71%
Taux d'abstention 65,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 145

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Lebas
Nicolas Lebas (27 élus) Avec vous pour faches thumesnil 		4 080 61,47%
  • Nicolas Lebas
  • Anita Werquin-Kuntz
  • Jean-Claude Plouhinec
  • Jeanne-Marie Wattelar-Gruson
  • Joël Duval
  • Anne-Marie Senechal-Desplanque
  • Arnaud Volant
  • Frédérique Seels-Lefebvre
  • Jean-Louis Haccart
  • Christelle Viateur-Granpold
  • Claude Mir
  • Edith Lienard-Gobert
  • Cosma Fraccola
  • Blandine Abi Ramia-Hamelin
  • Bernard Beaumont
  • Warda Grine
  • Alain Toquec
  • Maryse Devroute-Vancappel
  • Guillaume Decoene
  • Jeannine Houdart
  • Nasreddine Tuzani
  • Marie-Anne Heaulme-Choisy
  • Nicolas Mazurier
  • Majda Benali
  • Philippe Karleskind
  • Carine Kot
  • Denis Dubrez
Antoine Therain
Antoine Therain (5 élus) Faches thumesnil, ma vie, ma ville 		1 885 28,40%
  • Antoine Therain
  • Christiane Ducamp
  • René Pille
  • Sylvie Lenfant
  • David Torres
Mathias Wattelle
Mathias Wattelle (1 élu) Front de gauche ouvert et citoyen 		672 10,12%
  • Mathias Wattelle
Participation au scrutin Faches-Thumesnil
Taux de participation 56,11%
Taux d'abstention 43,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,39%
Nombre de votants 6 942

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