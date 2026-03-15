Résultat de l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Faches-Thumesnil sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Faches-Thumesnil.
L'actu des élections municipales 2026 à Faches-Thumesnil
13:10 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Faches-Thumesnil
Les résultats des précédentes élections municipales à Faches-Thumesnil ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Proisy (Union de la gauche) a décroché la pole position en recueillant 53,02% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Nicolas Mazurier (Divers droite) a engrangé 1 881 suffrages en sa faveur (46,97%). Cette victoire au premier tour de Patrick Proisy a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Faches-Thumesnil, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Faches-Thumesnil : horaires des 14 bureaux de vote
Les 14 bureaux de vote de la ville de Faches-Thumesnil ferment à 18 h pour le dépouillement. Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre d'élire les maires de toutes les communes françaises. En comparaison, le premier tour des précédentes élections municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil
|Tête de listeListe
|
Brice Lauret
Liste divers droite
Faches-Tusmenil pour vous avec vous
|
|
Patrick Proisy
Liste de La France insoumise
Faches-Thumesnil en Commun
|
|
Jean-Marc Levillain
Liste Divers
FACHES-THUMENIL AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Proisy (26 élus) Faches thumesnil en commun
|2 123
|53,02%
|
|Nicolas Mazurier (7 élus) Une nouvelle page à écrire ensemble
|1 881
|46,97%
|
|Participation au scrutin
|Faches-Thumesnil
|Taux de participation
|34,71%
|Taux d'abstention
|65,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 145
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Lebas (27 élus) Avec vous pour faches thumesnil
|4 080
|61,47%
|
|Antoine Therain (5 élus) Faches thumesnil, ma vie, ma ville
|1 885
|28,40%
|
|Mathias Wattelle (1 élu) Front de gauche ouvert et citoyen
|672
|10,12%
|
|Participation au scrutin
|Faches-Thumesnil
|Taux de participation
|56,11%
|Taux d'abstention
|43,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,39%
|Nombre de votants
|6 942
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