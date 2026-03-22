Résultat de l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Faches-Thumesnil

Le deuxième tour des élections municipales à Faches-Thumesnil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Brice Lauret
Brice Lauret Liste divers droite
Faches-Tusmenil pour vous avec vous
  • Brice Lauret
  • Frédérique Seels
  • Mohamed El Allali
  • Jessica Dabbebi
  • Mathieu Roux
  • Frédérique Coisy
  • Marc Caux
  • Marie-Aude Ansart
  • Touhami Dahou
  • Veronique Roels
  • Mathieu Bassez
  • Roseline Mortka
  • Alexandre Tornu
  • Constantine Mir
  • Stéphane Hojairy
  • Anna Mouillard-Seminerio
  • Bernard Balcerek
  • Karine Morand
  • Olivier Bruynoghe
  • Cynthia Paquemar
  • Tarik Bouaïssa
  • Mathilde Deleforge
  • Abdenbi Alilou
  • Charlotte Leroy
  • Jimmy Dauchy
  • Maryse Devroute
  • Bernard Beaumont
  • Elisabeth Deldycke
  • Patrice Roels
  • Sylvie Bels
  • Renaud Dubruque
  • Chahinaze Delaval
  • Chafik Ghorieb
  • Ludivine Rébala
  • Dylan Defretin
Patrick Proisy
Patrick Proisy Liste de La France insoumise
Faches-Thumesnil en Commun
  • Patrick Proisy
  • Laurence Lejeune
  • Didier Mahé
  • Violaine Mareigner
  • Christopher Liénard
  • Christine Tabutaud
  • Jean-Luc Delierre
  • Florianne Fontenelle
  • Clément Leblond
  • Élise Destrebecq
  • Laurent Daudruy
  • Majda Benali
  • Mathieu Desreumaux
  • Corinne Leleu
  • Sébastien Wambre
  • Marie-Noëlle Desbottes
  • Antoine Bourdon
  • Anne-Sophie Kacedali
  • Médéric Mousset
  • Patricia Vandenhoeke
  • Victor Rabeau
  • Salvatrice Mollet
  • Noureddine Azouar
  • Josette Boucher
  • Simon Vigreux
  • Marion Monnier
  • Jérôme Godfroid
  • Marie Vervaecke
  • Patrick Obin
  • Murielle Rollinger
  • Guy Delavigne
  • Bernadette Lepoutre
  • Riade Dhifallah
  • Catherine Flament
  • Abdessamad El Maimouni
Jean-Marc Levillain
Jean-Marc Levillain Liste Divers
FACHES-THUMENIL AUTREMENT
  • Jean-Marc Levillain
  • Anne-Lise Devernay
  • Hervé Boyer
  • Fabienne Pogy
  • André Lanseman
  • Farida Zaddi
  • Ahmed Tahani
  • Cindy Coesens
  • Francis Godard
  • Alice Charpentier
  • Samir Alit
  • Anita Vandenbulcke
  • Didier Lherbier
  • Sylvie Daullé
  • Bruno Dejaeger
  • Thérèse Clipet
  • Maxime Pais
  • Francine Seidel
  • Badr-Eddine Khouna
  • Myriam Beuvry
  • Anthony Gendreau
  • Anne-Sophie Mabille
  • Laurent Stach
  • Marie Charpentier
  • Pierre Spittael
  • Jeannine Paucot
  • Franck Willemot
  • Annie Devernay
  • Mohamed Abelhadj
  • Anny Lherbier
  • Philippe Dieudonat
  • Chantal Dieudonat
  • Eric Abis

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil

Tête de listeListe Voix % des voix
Brice LAURET
Brice LAURET (Ballotage) Faches-Tusmenil pour vous avec vous 		2 840 41,89%
Patrick PROISY
Patrick PROISY (Ballotage) Faches-Thumesnil en Commun 		2 706 39,91%
Jean-Marc LEVILLAIN
Jean-Marc LEVILLAIN (Ballotage) FACHES-THUMENIL AUTREMENT 		1 234 18,20%
Participation au scrutin Faches-Thumesnil
Taux de participation 56,69%
Taux d'abstention 43,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 6 939

Source : ministère de l’Intérieur

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