Résultat de l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Faches-Thumesnil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Faches-Thumesnil.
L'actu des élections municipales 2026 à Faches-Thumesnil
11:53 - Les résultats du premier tour de la municipale à Faches-Thumesnil
A l'ouverture de l'élection municipale à Faches-Thumesnil, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 43,31 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Brice Lauret (Divers droite) qui s'est placé en première position en récoltant 41,89 % des voix. À sa suite, Patrick Proisy (La France insoumise) a obtenu la seconde place avec 39,91 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Marc Levillain a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Faches-Thumesnil
Le deuxième tour des élections municipales à Faches-Thumesnil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Brice Lauret
Liste divers droite
Faches-Tusmenil pour vous avec vous
|
|
Patrick Proisy
Liste de La France insoumise
Faches-Thumesnil en Commun
|
|
Jean-Marc Levillain
Liste Divers
FACHES-THUMENIL AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brice LAURET (Ballotage) Faches-Tusmenil pour vous avec vous
|2 840
|41,89%
|Patrick PROISY (Ballotage) Faches-Thumesnil en Commun
|2 706
|39,91%
|Jean-Marc LEVILLAIN (Ballotage) FACHES-THUMENIL AUTREMENT
|1 234
|18,20%
|Participation au scrutin
|Faches-Thumesnil
|Taux de participation
|56,69%
|Taux d'abstention
|43,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|6 939
Source : ministère de l’Intérieur
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