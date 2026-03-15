Résultat municipale 2026 à Faches-Thumesnil (59155) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Faches-Thumesnil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Faches-Thumesnil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Faches-Thumesnil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brice LAURET
Brice LAURET Faches-Tusmenil pour vous avec vous 		2 840 41,89%
Patrick PROISY
Patrick PROISY Faches-Thumesnil en Commun 		2 706 39,91%
Jean-Marc LEVILLAIN
Jean-Marc LEVILLAIN FACHES-THUMENIL AUTREMENT 		1 234 18,20%
Participation au scrutin Faches-Thumesnil
Taux de participation 56,69%
Taux d'abstention 43,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 6 939

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Nord. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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