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19:21 - Le poids démographique et économique de Faches-Thumesnil aux municipales A mi-chemin des élections municipales, Faches-Thumesnil fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 18 310 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 051 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 4 876 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,84%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Faches-Thumesnil abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 030 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, près de 34,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 700,27 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Faches-Thumesnil, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Quel poids pour le RN à Faches-Thumesnil lors des dernières élections ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Faches-Thumesnil en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 18,75% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,84% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,96% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Faches-Thumesnil comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 24,41% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 26,26% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 36,16% lors du vote final.

16:58 - Faches-Thumesnil classée chez les abstentionnistes avant ces municipales La participation des électeurs de Faches-Thumesnil constituera une clé pour ces municipales 2026. En 2020, la participation était évaluée à 34,71 % à la fin du premier tour (une mobilisation modeste) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les bureaux de vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 72,82 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 52,44 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,90 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,75 % des inscrits. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Faches-Thumesnil comme une localité en déficit de participation en comparaison de la moyenne.

15:59 - Il y a deux ans, Faches-Thumesnil s'était tournée vers le bloc de gauche Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Faches-Thumesnil avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 24,41% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Faches-Thumesnil soutenaient en priorité Aurélien Le Coq (Union de la gauche) avec 35,50% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Aurélien Le Coq culminant à 63,84% des voix dans la commune. La préférence des électeurs de Faches-Thumesnil a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une terre résolument de gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Faches-Thumesnil : retour sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de Faches-Thumesnil accordaient leurs suffrages à Adrien Quatennens (Nupes) avec 42,18% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Adrien Quatennens virant de nouveau en tête avec 57,97% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Faches-Thumesnil plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 33,89% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 27,46%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,16% pour Emmanuel Macron, contre 32,84% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Faches-Thumesnil comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - À Faches-Thumesnil, les impôts sont stables à l'approche des municipales Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Faches-Thumesnil, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 41,30 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 210 390 € la même année. Un apport qui est loin des quelque 4,83752 millions d'euros (4 837 520 € très exactement) engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Faches-Thumesnil est passé à près de 60,25 % en 2024 (contre 28,96 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Faches-Thumesnil a représenté 947 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 901 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Faches-Thumesnil Les résultats des précédentes élections municipales à Faches-Thumesnil ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Proisy (Union de la gauche) a décroché la pole position en recueillant 53,02% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Nicolas Mazurier (Divers droite) a engrangé 1 881 suffrages en sa faveur (46,97%). Cette victoire au premier tour de Patrick Proisy a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Faches-Thumesnil, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.