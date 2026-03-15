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19:18 - Le poids démographique et économique de Fagnières aux élections municipales À Fagnières, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les municipales. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,83%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (78,81%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2 265 € par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2488 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,62%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,45%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Fagnières mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,68% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Fagnières aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Fagnières il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 30,95% des voix lors du tour préliminaire, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 49,74% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 32,49% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 49,01% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 42,13% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 41,48% pour le mouvement lepéniste. Il clôturera le scrutin avec 45,70% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Fagnières peu mobilisés lors des scrutins Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 515 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Fagnières, ce qui donnait un taux de participation de 40,75 %, une proportion assez classique, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 74,41 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 44,20 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 65,92 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 48,73 % des électeurs locaux. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se positionne donc résolument comme une zone assez peu mobilisée. À l'occasion de ces élections municipales 2026, le niveau de la participation jouera en définitive sur les résultats de Fagnières.

15:59 - Fagnières : retour sur les élections de 2024 Les élections législatives à Fagnières provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Achille Bisiaux (Rassemblement National) en pole position avec 41,48% au premier tour, devant Lise Magnier (Majorité présidentielle) avec 28,16%. Au second tour, c'est en revanche Lise Magnier (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 54,30% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (42,13%). Cette exploration des résultats de 2024 révèle donc que Fagnières demeurait à l'époque une terre de droite mariniste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Fagnières s'était fortement dirigée vers la droite radicale Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Fagnières privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,95%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 25,28%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,26% pour Emmanuel Macron, contre 49,74% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Fagnières plébiscitaient Thierry Besson (RN) avec 32,49% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Lise Magnier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,99% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Impôts à Fagnières : un enjeu central pour 2026 Si on analyse la fiscalité de Fagnières, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 24,96 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 51 600 €. Un produit qui est loin des 1,14413 million d'euros (1 144 130 € très exactement) récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Fagnières s'est établi à 42,22 % en 2024 (contre 26,71 % en 2020). Ce chiffre s'intègre dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 %. Une hausse généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Fagnières a représenté environ 956 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 010 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Fagnières Il peut être éclairant d'observer les scores des dernières municipales à Fagnières. Dès le premier tour à l'époque, Denis Fenat (Europe Ecologie-Les Verts) a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 43,10% des bulletins. À sa poursuite, Sandrine Antunes (Divers droite) a recueilli 19,32% des bulletins valides. La très nette avance gagnée initialement offrait un indice fort pour la suite. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Denis Fenat l'a finalement emporté avec 53,49% des suffrages, face à Sandrine Antunes s'adjugeant 246 votants (19,12%) et Michaël Mauvais réunissant 217 électeurs (16,87%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Europe Ecologie-Les Verts a certainement profité des votes des listes éliminées, récupérant 50 voix supplémentaires entre les deux tours.