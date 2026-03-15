Résultat municipale 2026 à Fagnières (51510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fagnières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fagnières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fagnières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BESSON
Thierry BESSON (21 élus) AGISSONS POUR FAGNIERES 		964 53,67%
  • Thierry BESSON
  • Débora DUCHENE
  • William DE CARLO
  • Sandrine HENRY
  • Jean-Claude LEFEBVRE
  • Elodie DENIEL
  • Yves RICHARD
  • Christelle SCHMITT
  • Xavier VINCENT
  • Marie-Béatrice WAXIN
  • Rémy CARPENTIER
  • Nitchanan HOUARD
  • Bernard BRETON
  • Hélène BARTHÉLÉMY
  • Philippe LOPEZ
  • Marie-Line KEISER
  • Killian DELJEHIER
  • Nicole SPILEMONT
  • Sébastien LECEUVE
  • Nathalie DE SIETER
  • Gérard MIRBELLE
Denis FENAT
Denis FENAT (6 élus) FAGNIERES DEMAIN L'Avenir en Confiance 		832 46,33%
  • Denis FENAT
  • Chantal LE LAY
  • Romain WALA
  • Khira TAAM
  • Siva MOUROUGANE
  • Chantal MARCELLI
Participation au scrutin Fagnières
Taux de participation 50,20%
Taux d'abstention 49,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 1 878

Source : ministère de l’Intérieur

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