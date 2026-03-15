Résultat municipale 2026 à Fains-Véel (55000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fains-Véel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fains-Véel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fains-Véel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard ABBAS
Gérard ABBAS (15 élus) POUR FAINS VEEL,AVEC VOUS,POURSUIVONS 		564 55,51%
  • Gérard ABBAS
  • Anne MOLET
  • Jean Pierre RIBIERE
  • Audrey BECKER
  • Michel ROUSSELOT
  • Isabelle TARDOT
  • Patrick VANNESSON
  • Elise GEURING
  • Alain BUKOVATZ
  • Nathalie GUYOT
  • Luigi MARTIN
  • Catherine ANTOINE
  • Yves LEFEBVRE
  • Pascale PHILIPPOT
  • Alain BERNARD
Charline TANGRE
Charline TANGRE (4 élus) FAINS VEEL ENSEMBLE 		452 44,49%
  • Charline TANGRE
  • Michel FURDIN
  • Louise CASTELLAR
  • José SOUEL
Participation au scrutin Fains-Véel
Taux de participation 64,75%
Taux d'abstention 35,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 1 058

Source : ministère de l’Intérieur

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