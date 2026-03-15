En direct

19:18 - Fains-Véel : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le profil socio-économique de Fains-Véel façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,42% et une densité de population de 114 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1177 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,65%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,75%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Fains-Véel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,71% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Fains-Véel : des scrutins marqués par la poussée RN Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Fains-Véel en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 27,31% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 47,12% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 24,15% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN validait 39,97% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 43,47% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,50% pour le RN. Il terminera avec 46,43% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Fains-Véel avant 2026 En ce jour de municipale 2026 à Fains-Véel, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 64,69 %, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 35,31 %) alors que débutait la crise du Covid-19. Les municipales restent pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 23,41 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 44,90 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,97 %, loin des 51,70 % affichés aux législatives de 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une zone globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Fains-Véel : le vote des électeurs l'année de la dissolution La situation politique de Fains-Véel a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Les élections européennes 2024 à Fains-Véel avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (43,47%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,46% des votes. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Fains-Véel plébiscitaient ensuite Maxime Amblard (Rassemblement National) avec 44,50% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Bertrand Pancher (Divers droite) qui a raflé la mise avec 53,57% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Fains-Véel ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Fains-Véel accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 28,43%, devant Marine Le Pen avec 27,31%. Lors de la finale de l'élection à Fains-Véel, les électeurs accordaient 52,88% pour Emmanuel Macron, contre 47,12% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Fains-Véel plébiscitaient Bertrand Pancher (Divers droite) avec 31,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,03%. Cette physionomie politique de Fains-Véel révèle une commune politiquement très disputée.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Fains-Véel En matière d'impôts locaux à Fains-Véel, la recette fiscale par foyer s'est établie à 975 € en 2024 (dernière année connue) contre 663 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 48,42 % en 2024 (contre 20,58 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 22 990 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 377 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 14,55 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Gérard Abbas s'est imposé à Fains-Véel En 2020, qui avait remporté les élections municipales à Fains-Véel ? Seule en lice, la liste menée par Gérard Abbas a sans surprise rassemblé 516 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour ces municipales 2026 à Fains-Véel, cette géographie électorale pose les bases. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se structurer contre cette mainmise. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).