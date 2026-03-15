Résultat de l'élection municipale 2026 à Fameck : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fameck

Tête de listeListe
Nora Amiali-Bettahar
Nora Amiali-Bettahar Liste divers gauche
Nouvelle alternative pour Fameck
  • Nora Amiali-Bettahar
  • Jean-Marc Roger Heyert
  • Djamila Guittoune
  • Samuel Zonato
  • Léia Bourouis
  • Romain Benedetti
  • Aurore Limat
  • Philippe Santoro
  • Lina Francia
  • Marc Louis
  • Bernadette Festor
  • Hassan El Abbouni
  • Nathalie Silva
  • Grégory Mathey
  • Catherine Angèle Rossit
  • Jamal Lachheb
  • Audrey Ragot
  • Djilali Belghaouti
  • Kathy Sandrine Markiewicz
  • Laurent Jean Pierson
  • Célina Davidia Fortes
  • Alexandre Manzari
  • Solange Grimm
  • Adelino Rafael Andrade Alves Pimenta
  • Jade Cupilari
  • Kilian Bettahar
  • Ophélie Stéphanie Wax
  • Christian Vagner
  • Rachel Claire Braida
  • Mehdi Alem
  • Isabelle Amato
  • Vincent Ianonne
  • Christelle Lahik
  • Aurélien Bruzzese
  • Anna Garrinella
Michel Liebgott
Michel Liebgott Liste du Parti socialiste
Pour Fameck, Toujours Ensemble
  • Michel Liebgott
  • Lucie Kocevar-Hentinger
  • Alessandro Bernardi
  • Kheira Khamassi-Dahouane
  • Denis Choffel
  • Aïcha Hatri-Benatig
  • Jeremy Barillaro
  • Marie-Claude Nouvier-Guirkinger
  • Bernard Grandjean
  • Djamila Lionello-Boulkroune
  • Sedat Ucmak
  • Karima Moumene
  • Pascal Eberhart
  • Laurence Schluth
  • Smain Boucetta
  • Cindy Ricklin
  • Abdelkhalek Kourichi
  • Nuran Bournon
  • Denis Rodrigues
  • Jeannine Soares
  • Khaled Rouab
  • Sophia Anki
  • Christophe Woirhaye
  • Francisca Miranda
  • Christian Steichen
  • Monique Louis
  • Stephane Burtaire
  • Amale Bentandjir
  • Christian Ortmann
  • Helene Dargos
  • Hamid Berkellah
  • Maria Teixeira
  • Gianni Raspollini
  • Gwenaelle Warken
  • Michaël Ruffenach

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Liebgott
Michel Liebgott (29 élus) Pour fameck ensemble 		1 974 76,01%
  • Michel Liebgott
  • Lucie Kocevar-Hentinger
  • Jeremy Barillaro
  • Kheira Khamassi-Dahouane
  • Jean-Marc Heyert
  • Laurence Schluth
  • Fulvio Vallera
  • Aïcha Hatri-Benatig
  • Alessandro Bernardi
  • Djamila Lionello-Boulkroune
  • Sedat Ucmak
  • Marie-Claude Nouvier-Guirkinger
  • Christian Steichen
  • Karima Moumene
  • Pascal Eberhart
  • Cindy Ricklin
  • Rachid Bengourane
  • Jeannine Soares
  • Gautier Brachet
  • Helene Dargos
  • Laurent Pierson
  • Nuran Bournon
  • Denis Rodrigues
  • Carole Petrazoller
  • Christophe Woirhaye
  • Caroline Bostelle
  • Angelo Lo Verme
  • Gwenaelle Warken
  • Khaled Rouab
Françoise Sperandio
Françoise Sperandio (4 élus) Fam-fameck l'avenir en marche 		623 23,98%
  • Françoise Sperandio
  • Dominique Baroni
  • Anne Part
  • Elias Rocha
Participation au scrutin Fameck
Taux de participation 27,53%
Taux d'abstention 72,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 698

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Liebgott
Michel Liebgott (28 élus) Ensemble pour 2020 		2 882 67,03%
  • Michel Liebgott
  • Lucie Kocevar-Hentinger
  • Alain Steiner
  • Céline Ottermann
  • Clément Arnould
  • Karima Moumene-Tazi
  • Jean-Marc Heyert
  • Kheira Khamassi-Dahouane
  • Alain Larcher
  • Géraldine Morscheidt
  • Samuel Zonato
  • Djamila Lionello-Boulkroune
  • Fulvio Vallera
  • Marie-Claude Nouvier-Guirkinger
  • Angelo Lo Verme
  • Caroline Bostelle-Ametrano
  • Ziya Bayindir
  • Aïcha Hatri
  • Christian Steichen
  • Béatrice Robert
  • Pascal Eberhart
  • Jeannine Soares
  • Antoine Tascione
  • Emmanuelle Lopez
  • Laurent Pierson
  • Claudine Facqueur
  • Frédéric Sarra
  • Natacha Villaorduna
Françoise Sperandio Née Pastore
Françoise Sperandio Née Pastore (3 élus) F.a.m. - fameck l'avenir en marche 		805 18,72%
  • Françoise Sperandio Née Pastore
  • Dominique Baroni
  • Martine Hacquard
Salah Haidas
Salah Haidas (2 élus) Nouveau souffle pour fameck 		612 14,23%
  • Salah Haidas
  • Julie Azzolina
Participation au scrutin Fameck
Taux de participation 49,39%
Taux d'abstention 50,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,72%
Nombre de votants 4 512

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