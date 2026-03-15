Résultat de l'élection municipale 2026 à Fameck : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fameck [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fameck sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fameck.
L'actu des élections municipales 2026 à Fameck
13:09 - Les résultats de la dernière municipale à Fameck
Les résultats des dernières élections municipales à Fameck ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour à l'époque, Michel Liebgott (Parti socialiste) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 76,01% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Françoise Sperandio (Divers centre) a obtenu 623 voix (23,98%). Cette victoire sans appel de Michel Liebgott a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Fameck, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire sans appel, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les municipales à Fameck, c'est aujourd'hui
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Fameck sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Les municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Fameck d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Fameck. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fameck
|Tête de listeListe
|
Nora Amiali-Bettahar
Liste divers gauche
Nouvelle alternative pour Fameck
|
|
Michel Liebgott
Liste du Parti socialiste
Pour Fameck, Toujours Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Liebgott (29 élus) Pour fameck ensemble
|1 974
|76,01%
|
|Françoise Sperandio (4 élus) Fam-fameck l'avenir en marche
|623
|23,98%
|
|Participation au scrutin
|Fameck
|Taux de participation
|27,53%
|Taux d'abstention
|72,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 698
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Liebgott (28 élus) Ensemble pour 2020
|2 882
|67,03%
|
|Françoise Sperandio Née Pastore (3 élus) F.a.m. - fameck l'avenir en marche
|805
|18,72%
|
|Salah Haidas (2 élus) Nouveau souffle pour fameck
|612
|14,23%
|
|Participation au scrutin
|Fameck
|Taux de participation
|49,39%
|Taux d'abstention
|50,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,72%
|Nombre de votants
|4 512
Villes voisines de Fameck
- Fameck (57290)
- Ecole primaire à Fameck
- Maternités à Fameck
- Crèches et garderies à Fameck
- Classement des collèges à Fameck
- Salaires à Fameck
- Impôts à Fameck
- Dette et budget de Fameck
- Climat et historique météo de Fameck
- Accidents à Fameck
- Délinquance à Fameck
- Inondations à Fameck
- Nombre de médecins à Fameck
- Pollution à Fameck
- Entreprises à Fameck
- Prix immobilier à Fameck