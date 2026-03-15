Résultat municipale 2026 à Fameck (57290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fameck a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fameck, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fameck [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel LIEBGOTT
Michel LIEBGOTT (30 élus) Pour Fameck, Toujours Ensemble 		3 174 76,69%
  • Michel LIEBGOTT
  • Lucie KOCEVAR-HENTINGER
  • Alessandro BERNARDI
  • Kheira KHAMASSI-DAHOUANE
  • Denis CHOFFEL
  • Aïcha HATRI-BENATIG
  • Jeremy BARILLARO
  • Marie-Claude NOUVIER-GUIRKINGER
  • Bernard GRANDJEAN
  • Djamila LIONELLO-BOULKROUNE
  • Sedat UCMAK
  • Karima MOUMENE
  • Pascal EBERHART
  • Laurence SCHLUTH
  • Smain BOUCETTA
  • Cindy RICKLIN
  • Abdelkhalek KOURICHI
  • Nuran BOURNON
  • Denis RODRIGUES
  • Jeannine SOARES
  • Khaled ROUAB
  • Sophia ANKI
  • Christophe WOIRHAYE
  • Francisca MIRANDA
  • Christian STEICHEN
  • Monique LOUIS
  • Stephane BURTAIRE
  • Amale BENTANDJIR
  • Christian ORTMANN
  • Helene DARGOS
Nora AMIALI-BETTAHAR
Nora AMIALI-BETTAHAR (3 élus) Nouvelle alternative pour Fameck 		965 23,31%
  • Nora AMIALI-BETTAHAR
  • Jean-Marc Roger HEYERT
  • Djamila GUITTOUNE
Participation au scrutin Fameck
Taux de participation 41,75%
Taux d'abstention 58,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 4 339

Source : ministère de l’Intérieur

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