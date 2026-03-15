En direct

19:21 - Élections à Fameck : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence les électeurs de Fameck exercent-ils sur le résultat des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,72%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 680 €/an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 5589 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,12% et d'une population immigrée de 20,90% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Fameck mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,60% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Ce que disent les données sur le vote RN à Fameck Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Fameck il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 23,07% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,60% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 26,33% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste validait 40,22% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 32,59% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,10% pour le mouvement lepéniste. Il finira avec 39,20% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Fameck aux dernières élections ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales à Fameck avait été marqué par une abstention de 72,47 %, largement au-dessus des 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 27,53 %) alors que la pandémie du coronavirus commençait à toucher la population. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 33,50 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 59,34 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 43,99 % au premier tour, contre 66,98 % en 2022. Décortiquer ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Fameck comme une contrée marquée par l'abstention. À l'occasion de cette municipale 2026, cette contingence pèsera en conséquence fatalement sur les résultats de Fameck.

15:59 - Fameck classée au centre lors des derniers scrutins Les élections des députés à Fameck organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Céline Leger (Union de la gauche) aux avants-postes avec 44,82% au premier tour, devant Laurent Jacobelli (Rassemblement National) avec 34,10%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Céline Leger culminant à 60,80% des votes sur place. Le rendez-vous des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Fameck avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,59%), devant Manon Aubry qui avait récolté 28,39% des suffrages. Le paysage politique de Fameck a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Fameck s'était fortement ancrée à la gauche Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Fameck votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (39,22%), devant Marine Le Pen qui recueillait 23,07%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 58,40%, contre 41,60% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Fameck plébiscitaient Céline Leger (Nupes) avec 37,02% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Céline Leger virant de nouveau en tête avec 59,78% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Fameck s'affirme comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Fameck : la fiscalité observée à l'approche des municipales À Fameck, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 14,01 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 50 000 euros la même année, en net recul par rapport aux 2,18438 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Fameck s'est établi à environ 27,85 % en 2024 (contre 12,09 % en 2020). Un taux à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, qui approche les 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. De plus, le foncier non bâti est toujours taxé à 100,00 % en 2024, sans changement sur la période, la moyenne en France tournant autour de 40 à 50 %. Concernant la taxe déchets, son taux communal est resté stable à 9,67 % en 2024, sans évolution depuis quatre ans , , un pourcentage qui contraste avec les 9,5 % de la moyenne nationale. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Fameck a représenté 525 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 506 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Fameck Les résultats des dernières élections municipales à Fameck ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour à l'époque, Michel Liebgott (Parti socialiste) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 76,01% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Françoise Sperandio (Divers centre) a obtenu 623 voix (23,98%). Cette victoire sans appel de Michel Liebgott a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Fameck, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire sans appel, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.