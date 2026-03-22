Résultat de l'élection municipale 2026 à Faulquemont : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Faulquemont

Le deuxième tour des élections municipales à Faulquemont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gregory Koppers
Gregory Koppers Liste divers droite
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR FAULQUEMONT
  • Gregory Koppers
  • Catherine Kneveler
  • Mohamed Maghezzi
  • Marie-Laure Fresnoy
  • Mickael Mauer
  • Evelyne Spannagel
  • Stephane Colzato
  • Jennifer Leininger
  • Alain Koppers
  • Deborah Wittmer
  • Celestin Jakubiak
  • Lorraine Fischer
  • Pierre Blanchard
  • Daisy Dolveck
  • Jean-Claude Pfister
  • Pascale Losson
  • Ludovic Millet
  • Kelly Carvalho Martins
  • Abdenour Soualem
  • Virginie Fuhrmann
  • Gian-Mauro Novellu
  • Valerie Caplain
  • Laurent Lombardi
  • Justine Lebrun
  • Julien Lazzarin
  • Veronique Marini
  • Eugene Adassac
  • Berthe Bolay Muller
  • Sebastien Durand
  • Tamara Colzato
  • Aurelien Haumont
Violette Combas
Violette Combas Liste Divers
FAULQUEMONT - PROXIMITÉ ET ACTION
  • Violette Combas
  • Julien Kalinowski
  • Aurélie Greif
  • Loïc Schwindling
  • Mélanie Gwozdecki
  • David Anzalone
  • Aurore Liaubet
  • Romain Ardisson
  • Karine Schertz
  • Daniel Boutilly
  • Carmen Duppré
  • Gilbert Muller
  • Joëlle Stasica
  • Stéphane Genser
  • Angélina Fournier
  • Békir Kadi
  • Giovanna Giannuzzi
  • Cyrille Hubinger
  • Catherine Barthen
  • Jérémy Gentien
  • Danièle Budna
  • Mathieu Hoerner
  • Stéphanie Sinicco
  • Éric Losson
  • Virginie Genser
  • Éric Smrecnik
  • Myriam Waris
  • Michaël Thomas
  • Nicole Lutz
  • Thomas Hamann
  • Aurélie Dailly
Patrick Bonnet
Patrick Bonnet Liste divers droite
FAULQUEMONT autrement : Transparence Ecoute Réalisation
  • Patrick Bonnet
  • Pascale Rabiega
  • Samuel Koch
  • Magalie Tonneillier
  • Philippe Petry
  • Cassandra Schafer
  • Jean Gabriel Seretti
  • Valérie Benoit
  • Guillaume Onfroy
  • Marie-Cécile Petit
  • Jean-Claude Criqui
  • Elisabeth Genochio
  • Cyril Blanquet
  • Marie-Laure Picard
  • Florian Loesch
  • Noémie Nikolin
  • Laurent Kiffer
  • Priscilla Counhaye
  • Christophe Lacourba
  • Gulten Ulas
  • Baptiste Lainé
  • Nadine Anton
  • Selim Mebarkia
  • Michèle Texier
  • Michaël Thiercy
  • Nadine Griessbach
  • Yves Gandar
  • Lindsay Janc
  • Olivier Bezzu
  • Madeleine Schellenberger
  • Rachid Boumelki

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Faulquemont

Tête de listeListe Voix % des voix
Gregory KOPPERS
Gregory KOPPERS (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR FAULQUEMONT 		814 45,32%
Violette COMBAS
Violette COMBAS (Ballotage) FAULQUEMONT - PROXIMITÉ ET ACTION 		503 28,01%
Patrick BONNET
Patrick BONNET (Ballotage) FAULQUEMONT autrement : Transparence Ecoute Réalisation 		479 26,67%
Participation au scrutin Faulquemont
Taux de participation 50,85%
Taux d'abstention 49,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 1 861

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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