Résultat de l'élection municipale 2026 à Faulquemont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Faulquemont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Faulquemont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Faulquemont.
L'actu des élections municipales 2026 à Faulquemont
11:43 - Gregory Koppers, Violette Combas et Patrick Bonnet forment le trio de tête à Faulquemont
Les élections municipales 2026 à Faulquemont ont vu Gregory Koppers (Divers droite) prendre la première place il y a une semaine avec 45,32 % des voix. À sa suite, Violette Combas s'est classée deuxième avec 28,01 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Bonnet, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Faulquemont, le rendez-vous électoral a mobilisé 50,85 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Faulquemont
Le deuxième tour des élections municipales à Faulquemont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gregory Koppers
Liste divers droite
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR FAULQUEMONT
|
|
Violette Combas
Liste Divers
FAULQUEMONT - PROXIMITÉ ET ACTION
|
|
Patrick Bonnet
Liste divers droite
FAULQUEMONT autrement : Transparence Ecoute Réalisation
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Faulquemont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gregory KOPPERS (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR FAULQUEMONT
|814
|45,32%
|Violette COMBAS (Ballotage) FAULQUEMONT - PROXIMITÉ ET ACTION
|503
|28,01%
|Patrick BONNET (Ballotage) FAULQUEMONT autrement : Transparence Ecoute Réalisation
|479
|26,67%
|Participation au scrutin
|Faulquemont
|Taux de participation
|50,85%
|Taux d'abstention
|49,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|1 861
Source : ministère de l’Intérieur
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