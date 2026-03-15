En direct

19:19 - Faulquemont et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux À Faulquemont, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,70% sont des personnes âgées. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (76,77%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2111 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,42% et d'une population étrangère de 5,65% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Faulquemont mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,47% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Faulquemont Le RN restait loin du podium lors des municipales à Faulquemont il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 36,22% des voix lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,06% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 35,27% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 57,40% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 50,42% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 52,39% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Loubet.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Faulquemont Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non de votants à Faulquemont sera capitale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, l'abstention se montait à 60,60 % lors de la précédente municipale, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que le coronavirus perturbait la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 27,84 % des inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 59,89 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 41,15 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 53,32 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Faulquemont classée au centre avant les municipales 2026 Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,42%). Alexandre Loubet (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Faulquemont après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 52,39%. Luc Muller (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 22,25%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise sans nécessiter de second tour dans la circonscription.

14:57 - Faulquemont : regard sur les scores clés de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Faulquemont plaçaient Marine Le Pen en tête avec 36,22% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 21,00%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en donnant 58,06% pour Marine Le Pen, contre 41,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Faulquemont portaient leur choix sur Alexandre Loubet (RN) avec 35,27% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexandre Loubet virant de nouveau en tête avec 57,40% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Faulquemont s'inscrit comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Béatrice KEMPENICH a-t-elle augmenté les impôts à Faulquemont ? Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Faulquemont entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,30 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 26 630 € la même année, en net recul par rapport aux 651 940 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Faulquemont atteint désormais un peu plus de 31,38 % en 2024 (contre 15,63 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Faulquemont s'est chiffrée à 838 euros en 2024 contre 677 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Faulquemont ? Les résultats des précédentes élections municipales à Faulquemont ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Bruno Bianchin (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 992 voix (71,41%). En deuxième position, Patrick Bonnet (Divers droite) a capté 397 bulletins valides (28,58%). Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Faulquemont, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une telle majorité sera une épreuve titanesque pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.