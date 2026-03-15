Résultat municipale 2026 à Faulquemont (57380) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Faulquemont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Faulquemont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Faulquemont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gregory KOPPERS
Gregory KOPPERS UN NOUVEAU SOUFFLE POUR FAULQUEMONT 		814 45,32%
Violette COMBAS
Violette COMBAS FAULQUEMONT - PROXIMITÉ ET ACTION 		503 28,01%
Patrick BONNET
Patrick BONNET FAULQUEMONT autrement : Transparence Ecoute Réalisation 		479 26,67%
Participation au scrutin Faulquemont
Taux de participation 50,85%
Taux d'abstention 49,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 1 861

Source : ministère de l’Intérieur

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