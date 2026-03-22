Résultat de l'élection municipale 2026 à Faverges-Seythenex : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Faverges-Seythenex

Le deuxième tour des élections municipales à Faverges-Seythenex a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Louis Merle
Jean-Louis Merle Liste Divers
ENSEMBLE POUR FAVERGES-SEYTHENEX
  • Jean-Louis Merle
  • Charlyne Binet
  • Didier de Bue
  • Florence Botalla-Gambetta
  • Stéphane Gaillard
  • Sylvie Vulliez
  • Bertrand Fougerat
  • Sophie Lafay
  • David Vanderzwaen
  • Nelly Bonato
  • Sylvain Puget
  • Rachel Girerd-Potin
  • Romain Octor
  • Colette Domange
  • Arnaud Demol
  • Hélène Genelle
  • Dominique Forestier
  • Corinne Brogli
  • Nicolas Dumont
  • Océane Tripoteaud
  • Max Chaffarod
  • Marie Furmanski
  • Michel Guilloux
  • Irène Gurral
  • René Arnaud
  • Laetitia Morselli
  • Mickaël Gallerani
  • Sylviane Rey
  • Loïc Lametery
  • Sophie Waldeberger
  • Sacha Isselin
  • Julie Deneuve
  • Alain Chapellus
  • Patricia Hutinet
  • Alain Chaffarod
Yves Crepel
Yves Crepel Liste Divers
FAVERGES-SEYTHENEX DEMAIN
  • Yves Crepel
  • Emmanuelle Daviet
  • Guillaume Gassie
  • Cécile Morat
  • Pascal Boulay
  • Nathalie Sury
  • Xavier Ballorain
  • Nadège Rat
  • Didier Josserand
  • Coralie Lucas
  • Sunny Vendis
  • Marie-José Maniglier
  • Stéphane Laurence
  • Camille Larrouy
  • Yann Gisin
  • Aline Bourillon
  • Pablo Callejo
  • Elke Pijck
  • Arnaud Garnier
  • Aurélie Mermier
  • Fabrice Paleni
  • Gaëlle Beniere
  • Quentin Dunand
  • Anne-Marie Bernard
  • Philippe Strappazzon
  • Julie Denambride
  • Manuel Rosset
  • Delphine Pasquier
  • Eric Calvi
  • Christine Ehinger
  • Khaled Adjerime
  • Yveline Lyard
  • Jean-Louis Bal
  • Jessica Gaillard
  • Pierre Abel
Jacques Dalex
Jacques Dalex Liste divers gauche
ENVIE COMMUNE
  • Jacques Dalex
  • Christine Dumont-Thiollière
  • Gilles Andrevon
  • Martine Brassoud
  • Philippe Burguet
  • Véronique Bouchet
  • Dalyl Fayek
  • Carole Herbet
  • Julien Portier
  • Brigitte Boisson
  • Marc Brachet
  • Martine Beaumont
  • Claude Gaillard
  • Christiane Lecuyer
  • Pascal Genin
  • Laura Chapus
  • Georges Vignier
  • Michèle Tardivet-Mercier
  • Michel Voisin
  • Florence Gonzales
  • Jean Princé
  • Lisa Pouzet
  • Mohammed Fayek
  • Marie Aude Roussel
  • Frédéric Brachet
  • Ilda Rovelli
  • Jean Jacques Aquilina
  • Catherine Leroyer
  • Rabir Benouisse
  • Théa Cusin-Ravix
  • François Husak
  • Liliane Thorens
  • Frédéric Bessonnet
  • Annie Conan
  • Bernard Pajani

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Faverges-Seythenex

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves CREPEL
Yves CREPEL (Ballotage) FAVERGES-SEYTHENEX DEMAIN 		1 355 40,29%
Jean-Louis MERLE
Jean-Louis MERLE (Ballotage) ENSEMBLE POUR FAVERGES-SEYTHENEX 		1 124 33,42%
Jacques DALEX
Jacques DALEX (Ballotage) ENVIE COMMUNE 		884 26,29%
Participation au scrutin Faverges-Seythenex
Taux de participation 58,25%
Taux d'abstention 41,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 3 469

Source : ministère de l’Intérieur

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