Résultat de l'élection municipale 2026 à Faverges-Seythenex : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Faverges-Seythenex [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Faverges-Seythenex sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Faverges-Seythenex.
L'actu des élections municipales 2026 à Faverges-Seythenex
11:45 - Yves Crepel, Jean-Louis Merle et Jacques Dalex forment le trio de tête à Faverges-Seythenex
Dimanche dernier, c'est Yves Crepel qui a pris la pole position en rassemblant 40,29 % des votes. Jean-Louis Merle est arrivé en deuxième position avec 33,42 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, avec 26,29 %, Jacques Dalex, étiqueté Divers gauche, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Faverges-Seythenex, le rendez-vous électoral a vu 58,25 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Faverges-Seythenex
Le deuxième tour des élections municipales à Faverges-Seythenex a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Merle
Liste Divers
ENSEMBLE POUR FAVERGES-SEYTHENEX
|
|
Yves Crepel
Liste Divers
FAVERGES-SEYTHENEX DEMAIN
|
|
Jacques Dalex
Liste divers gauche
ENVIE COMMUNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Faverges-Seythenex
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves CREPEL (Ballotage) FAVERGES-SEYTHENEX DEMAIN
|1 355
|40,29%
|Jean-Louis MERLE (Ballotage) ENSEMBLE POUR FAVERGES-SEYTHENEX
|1 124
|33,42%
|Jacques DALEX (Ballotage) ENVIE COMMUNE
|884
|26,29%
|Participation au scrutin
|Faverges-Seythenex
|Taux de participation
|58,25%
|Taux d'abstention
|41,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|3 469
Source : ministère de l’Intérieur
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