Résultat municipale 2026 à Fay-de-Bretagne (44130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fay-de-Bretagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fay-de-Bretagne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fay-de-Bretagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Angèla KOEBERLE-REBIN
Angèla KOEBERLE-REBIN (20 élus) DYNAMIQUE CITOYENNE A FAY 		820 41,23%
  • Angèla KOEBERLE-REBIN
  • Romain AVRANCHE
  • Liliane GUILLEMIN
  • David ESNAULT
  • Elodie RODRIGUES DA CONCEICAO
  • Hugo WOOD
  • Marine ROUSSET
  • Yann RIALLAND
  • Sylvie MORILLON
  • Trémeur PERRIEN
  • Pauline DEPARD
  • Jean-Baptiste CLOUET
  • Aurélie BOULIGAND
  • Bruno FRITEL
  • Camille TROTTIER
  • Olivier GILLOT
  • Carole LECORNU
  • Cyrille LEBRETON
  • Marie BOUCHENTER
  • Eric CIVEL
Elisabeth VITOUX
Elisabeth VITOUX (5 élus) FAY DE BRETAGNE, TERRE D'AVENIR 		813 40,87%
  • Elisabeth VITOUX
  • Pierre-Yves LEBRETON
  • Stéphanie BIDET
  • Michaël VISSAULT
  • Claudine GILLET
Simon MARTY
Simon MARTY (2 élus) NOUVEAU CAP POUR FAY DE BRETAGNE 		356 17,90%
  • Simon MARTY
  • Murielle GUILLARD-BALEYGUIER
Participation au scrutin Fay-de-Bretagne
Taux de participation 69,39%
Taux d'abstention 30,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 2 018

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Fay-de-Bretagne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Angèla KOEBERLE-REBIN
Angèla KOEBERLE-REBIN (Ballotage) DYNAMIQUE CITOYENNE A FAY 		711 37,05%
Elisabeth VITOUX
Elisabeth VITOUX (Ballotage) FAY DE BRETAGNE, TERRE D'AVENIR 		702 36,58%
Simon MARTY
Simon MARTY (Ballotage) NOUVEAU CAP POUR FAY DE BRETAGNE 		506 26,37%
Participation au scrutin Fay-de-Bretagne
Taux de participation 67,57%
Taux d'abstention 32,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 1 965

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