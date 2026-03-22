Résultat municipale 2026 à Fay-de-Bretagne (44130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fay-de-Bretagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fay-de-Bretagne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fay-de-Bretagne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Angèla KOEBERLE-REBIN (20 élus) DYNAMIQUE CITOYENNE A FAY
|820
|41,23%
|
|Elisabeth VITOUX (5 élus) FAY DE BRETAGNE, TERRE D'AVENIR
|813
|40,87%
|
|Simon MARTY (2 élus) NOUVEAU CAP POUR FAY DE BRETAGNE
|356
|17,90%
|
|Participation au scrutin
|Fay-de-Bretagne
|Taux de participation
|69,39%
|Taux d'abstention
|30,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|2 018
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Fay-de-Bretagne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Angèla KOEBERLE-REBIN (Ballotage) DYNAMIQUE CITOYENNE A FAY
|711
|37,05%
|Elisabeth VITOUX (Ballotage) FAY DE BRETAGNE, TERRE D'AVENIR
|702
|36,58%
|Simon MARTY (Ballotage) NOUVEAU CAP POUR FAY DE BRETAGNE
|506
|26,37%
|Participation au scrutin
|Fay-de-Bretagne
|Taux de participation
|67,57%
|Taux d'abstention
|32,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|1 965
Election municipale 2026 à Fay-de-Bretagne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fay-de-Bretagne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fay-de-Bretagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Fay-de-Bretagne
18:39 - L'année de la dissolution, comment Fay-de-Bretagne a-t-elle voté ?
Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Fay-de-Bretagne demeurait à l'époque une ville politiquement partagée, solidifiant son positionnement historique. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (30,27%). Les élections législatives à Fay-de-Bretagne qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Jean-Claude Raux (Union de la gauche) en tête avec 34,59% au premier tour, devant Julio Pichon (Rassemblement National) avec 33,30%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Claude Raux culminant à 41,04% des voix sur place.
15:57 - La liste Divers en tête à Fay-de-Bretagne lors des dernières élections municipales
À Fay-de-Bretagne, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Claude Labarre (Divers) a pris les commandes en récoltant 68,19% des suffrages. En deuxième position, Jean Pierre Clavaud (Divers) a capté 31,80% des suffrages. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Fay-de-Bretagne, cet équilibre pose les bases. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition devant ce succès éclatant, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui sont les candidats à Fay-de-Bretagne pour la finale des municipales ?
Sont officiellement qualifiés pour ce nouveau passage aux urnes ce dimanche : Simon Marty, Angèla Koeberle-Rebin et Elisabeth Vitoux, comme le montrent les candidatures officielles pour le deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 3 bureaux de vote de la ville de Fay-de-Bretagne ferment à 18 heures pour le dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Fay-de-Bretagne avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Fay-de-Bretagne, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 32,43 %. À l'issue du dépouillement, c'est Angèla Koeberle-Rebin qui s'est placée en première position en rassemblant 37,05 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Elisabeth Vitoux (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 36,58 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Simon Marty, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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