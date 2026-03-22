Résultat de l'élection municipale 2026 à Fayence : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fayence

Le deuxième tour des élections municipales à Fayence a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Baïlé
Olivier Baïlé Liste divers droite
FAYENCE AMBITIONS
  • Olivier Baïlé
  • Fabienne Sabatini
  • Jean-Luc Richard
  • Édith Baudet
  • Jean-Louis Annet
  • Séverine Delarace
  • Vincent Meyer
  • Sylvie Deleglise
  • Francis Langlois
  • Florence Hursaint
  • Didier Roux
  • Martine Delarace
  • Luc Mouty
  • Blanche Mattalia
  • Jean-Jacques Camus
  • Claire Aigouy
  • Laurent Ferrari
  • Carole Bec
  • Sébastien Bruna
  • Aurélie Fouquart
  • Gérald Saintomé
  • Carole Anne
  • Aurélien Aubault
  • Delphine Fourot
  • Philippe Thouvenel
  • Chantal Dutrie
  • Jordi Verspoor
  • Christine Sion
  • Jérémy Defosse
  • Laurence Saintomé
  • Didier Marin
Bernard Henry
Bernard Henry Liste divers droite
FAYENCE ON L'AIME
  • Bernard Henry
  • Ophélie Lefebvre
  • Alain Bourderau
  • Christine Canales
  • Philippe Fenocchio
  • Sylvie Villafane
  • Patrice Dumesny
  • Céline Gonzalez
  • Alain Gouzon
  • Marie-Alice Paiva Mendes
  • Daniel Marin
  • Yesmina Da Silva
  • Max Anrigo
  • Jenifer Veckman
  • Patrick Bassand
  • Béatrice Rebuffel
  • Pascal Vachez
  • Caroline Dewet
  • Claude Touati
  • Jessica Lechardeur
  • Jean Paul Suquet
  • Pierrette Heremans
  • Xavier Villette
  • Nathalie Layly
  • Thierry La Cascia
  • Valérie Stalenq
  • Mickaël Etchevers
  • Henryka Laczny
  • Théo Fenocchio
  • Léonore Dupuy
  • Daniel Tambrun

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fayence

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier BAÏLÉ
Olivier BAÏLÉ (Ballotage) FAYENCE AMBITIONS 		1 104 42,12%
Bernard HENRY
Bernard HENRY (Ballotage) FAYENCE ON L'AIME 		813 31,02%
Marco ORFEO
Marco ORFEO (Ballotage) FAYENCE RÉUSSIR ENSEMBLE 		704 26,86%
Participation au scrutin Fayence
Taux de participation 54,65%
Taux d'abstention 45,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 2 677

Source : ministère de l’Intérieur

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