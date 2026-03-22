Résultat de l'élection municipale 2026 à Fayence : les résultats du 2e tour

Programme de Olivier Baïlé à Fayence (FAYENCE AMBITIONS)

Élections municipales 2026

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent un moment crucial pour la commune de Fayence. Les habitants devront choisir une nouvelle équipe municipale capable de redresser la situation de la commune. L'objectif est de garantir une action efficace et de répondre aux besoins des citoyens.

Chantiers et infrastructures

Parmi les projets prioritaires, la réhabilitation du groupe scolaire de la Ferrage est essentielle pour offrir un cadre d'apprentissage adéquat. La mise en sécurité face aux inondations et l'aménagement de nouveaux espaces publics visent à améliorer la qualité de vie des habitants. De plus, la création de places de stationnement supplémentaires au village répond à un besoin croissant.

Actions pour la communauté

Les actions proposées incluent la promotion des relations intergénérationnelles pour renforcer les liens entre les jeunes et les seniors. Le soutien au commerce local est également une priorité pour revitaliser le village et encourager le développement économique. Enfin, l'engagement envers l'environnement et le bien-être des citoyens est au cœur des préoccupations.

Projets futurs

Des projets ambitieux sont envisagés, tels qu'une piscine couverte et un lycée innovant en collaboration avec la CCPF. La création de liaisons sécurisées entre le collège et le village est également à l'étude. De plus, une action urgente sur la gestion des déchets est nécessaire pour améliorer la durabilité de la commune.