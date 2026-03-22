Résultat de l'élection municipale 2026 à Fayence : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fayence [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fayence sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fayence.
L'actu des élections municipales 2026 à Fayence
11:46 - Olivier Baïlé, Bernard Henry et Marco Orfeo forment le trio de tête à Fayence
Les élections municipales 2026 à Fayence ont vu Olivier Baïlé (Divers droite) arriver en tête il y a une semaine avec 42,12 % des votes. Bernard Henry (Divers droite) s'est classé deuxième avec 31,02 %. Un écart très large a séparé les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Marco Orfeo (Divers droite) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Fayence, le vote a enregistré une participation de 54,65 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fayence
Le deuxième tour des élections municipales à Fayence a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Baïlé
Liste divers droite
FAYENCE AMBITIONS
|
|
Bernard Henry
Liste divers droite
FAYENCE ON L'AIME
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fayence
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier BAÏLÉ (Ballotage) FAYENCE AMBITIONS
|1 104
|42,12%
|Bernard HENRY (Ballotage) FAYENCE ON L'AIME
|813
|31,02%
|Marco ORFEO (Ballotage) FAYENCE RÉUSSIR ENSEMBLE
|704
|26,86%
|Participation au scrutin
|Fayence
|Taux de participation
|54,65%
|Taux d'abstention
|45,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|2 677
Source : ministère de l’Intérieur
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