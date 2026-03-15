Résultat de l'élection municipale 2026 à Fécamp : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fécamp [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fécamp sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fécamp.
L'actu des élections municipales 2026 à Fécamp
13:09 - Les résultats de la liste "L'important C'est Fecamp" aux municipales de 2020 à Fécamp
Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a six ans à Fécamp ? Dès le premier tour à l'époque, Marie-Agnès Poussier-Winsback (Divers droite) a creusé l'écart en recueillant 49,67% des soutiens. Derrière, Patrick Jeanne (Union de la gauche) a obtenu 2 377 voix (44,01%). Stephane Talbot (Divers gauche) était troisième, s'adjugeant 341 voix (6,31%). Le léger gap entre les candidats en tête donnait suite à un deuxième tour indécis. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Marie-Agnès Poussier-Winsback l'a finalement emporté avec 51,51% des votes, face à Patrick Jeanne rassemblant 48,48% des électeurs inscrits. Le suspense est resté entier, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. En dépit du fait que Patrick Jeanne a gagné le pari des ralliements en ajoutant 357 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le camp des vaincus a la difficile mission de glaner davantage de suffrages dès le premier tour aujourd'hui, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Fécamp
Les municipales se tiennent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre d'élire les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste des prétendants en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de Fécamp. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fécamp
|Tête de listeListe
|
Serge Girard
Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU CAP POUR FECAMP
|
|
Bénédicte Martin
Liste d'union à gauche
FÉCAMP, ensemble autrement !
|
|
David Roussel
Liste divers droite
CHOISIR FECAMP
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Agnès Poussier-Winsback (25 élus) L'important c'est fecamp
|2 905
|51,51%
|
|Patrick Jeanne (8 élus) Pour fecamp
|2 734
|48,48%
|
|Participation au scrutin
|Fécamp
|Taux de participation
|41,86%
|Taux d'abstention
|58,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 765
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Agnès Poussier-Winsback L'important c'est fecamp
|2 683
|49,67%
|Patrick Jeanne Pour fecamp
|2 377
|44,01%
|Stephane Talbot Fecamp citoyenne ecologique et solidaire
|341
|6,31%
|Participation au scrutin
|Fécamp
|Taux de participation
|40,37%
|Taux d'abstention
|59,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 558
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Agnès Poussier-Winsback (26 élus) Fecamp passionnement
|4 563
|52,81%
|
|Estelle Grelier (6 élus) Liste d'union de la gauche, citoyenne et ecologiste
|3 422
|39,61%
|
|Genevieve Salvisberg (1 élu) Fecamp bleu marine
|654
|7,57%
|
|Participation au scrutin
|Fécamp
|Taux de participation
|63,63%
|Taux d'abstention
|36,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,23%
|Nombre de votants
|8 927
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Agnès Poussier-Winsback Fecamp passionnement
|3 091
|38,38%
|Estelle Grelier De l'energie, pour le coeur de l'agglo !
|2 884
|35,81%
|Christophe Courcoux Fecamp gauche citoyenne
|1 156
|14,35%
|Genevieve Salvisberg Fecamp bleu marine
|921
|11,43%
|Participation au scrutin
|Fécamp
|Taux de participation
|59,16%
|Taux d'abstention
|40,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|8 300
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