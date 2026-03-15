Résultat de l'élection municipale 2026 à Fécamp : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fécamp

Tête de listeListe
Serge Girard
Serge Girard Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU CAP POUR FECAMP
  • Serge Girard
  • Corinne Lecanu
  • Sébastien Marry
  • Amandine Maupetit
  • Olivier Tang Kun
  • Annabelle Folain
  • Jean-Noël Mangard
  • Sophie Beghelli
  • Bruno Hue
  • Sophie Auboin
  • Guillaume Quesnel
  • Sabrina Thery
  • Jean-Yves Matte
  • Virginie Dumont
  • Julien Bonamy
  • Christelle Després
  • Dimitri Lasseure
  • Muriel Michel
  • Jonathan Cantais
  • Amandine Hue
  • Denis Erbs
  • Nathalie Panel
  • Laurent Paris
  • Barbara Bétemps
  • Manuel Burel
  • Véronique Blanc
  • François Anres
  • Angélique Déhais
  • Eric Guilloux
  • Marine Mayeu
  • Arthur Dumontier
  • Chantal Saint-Martin
  • Charles Betemps
Bénédicte Martin
Bénédicte Martin Liste d'union à gauche
FÉCAMP, ensemble autrement !
  • Bénédicte Martin
  • Didier Leclerc
  • Nicole Delsart
  • Mohamed Belqasmi
  • Heidi-Anouchka Trebern
  • Jacques Louiset
  • Michèle Laffont
  • Manuel Llorca
  • Emilie Lefebvre
  • Philippe Larrans
  • Séverine Gury Prentout
  • Felix Relats Montserrat
  • Fatiha Gherib
  • Pascal Fiquet
  • Francine Faverolle
  • François Niville
  • Carole Bénard
  • Laurent Démare
  • Nathalie Cluzel
  • Sylvain Rollet
  • Bernadette Capperon
  • Pierre Morin
  • Nathalie Balza
  • Yves Lecoutre
  • Anne Michel
  • Maxime Rottier
  • Hana Tanniou
  • Mahlic Belaïd
  • Sylvie Lefrançois
  • Benoît Schneckenburger
  • Fanny Cahard
  • Patrick Jeanne
  • Véronique Bayle Ghez
  • Sullyvan Michel
David Roussel
David Roussel Liste divers droite
CHOISIR FECAMP
  • David Roussel
  • Stephanie Marical
  • Florentin Cognie
  • Marie-Agnes Poussier-Winsback
  • Pierre Aubry
  • Dominique Tessier
  • Raynald Maheut
  • Elisa Cavelier
  • Eric Poussigue
  • Nathalie Lemieux
  • Serge Lambert
  • Anne Tranchard
  • Bertrand Gille
  • Victoire Larsonneur
  • Eric Flamant
  • Emmanuelle Henon
  • Antoine Moricet
  • Catherine Duhornay
  • Jean-Baptiste Hopital
  • Brigitte Soenen
  • Emmanuel Ricard
  • Denise Poulain
  • François Hauchard
  • Florence Hauguel
  • Patrice Duval
  • Stephanie Carreno
  • Paul Lecomte
  • Isaure Guerin
  • Daniel Billiaux
  • Sarah Madelaine
  • Maxime Coppin
  • Agnès Delalandre
  • Jonathan Fiquet
  • Marie-France Bougon
  • Bruno Boniface

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Agnès Poussier-Winsback
Marie-Agnès Poussier-Winsback (25 élus) L'important c'est fecamp 		2 905 51,51%
  • Marie-Agnès Poussier-Winsback
  • Pierre Aubry
  • Elisa Cavelier
  • David Roussel
  • Dominique Tessier
  • Raynald Maheut
  • Stéphanie Marical
  • Florentin Cognie
  • Agnès Delalandre
  • Jean-Baptiste Hopital
  • Brigitte Soenen
  • Serge Lambert
  • Catherine Duhornay
  • Jean-Marie Demondion
  • Denise Poulain
  • Jonathan Fiquet
  • Christine Jaure
  • Pierre Cazin
  • Stéphanie Vangeon
  • Eric Flamant
  • Marie-France Bougon
  • Patrice Duval
  • Evelyne Baril
  • Matthias Vallery
  • Montaine Lepeltier
Patrick Jeanne
Patrick Jeanne (8 élus) Pour fecamp 		2 734 48,48%
  • Patrick Jeanne
  • Bénédicte Martin
  • Jacques Louiset
  • Chantal Cahard-Lambert
  • Emmanuel Patry
  • Céline Cuisnier
  • Nordine Hassani
  • Laure Isabelle Ligaudan
Participation au scrutin Fécamp
Taux de participation 41,86%
Taux d'abstention 58,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 765

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Agnès Poussier-Winsback
Marie-Agnès Poussier-Winsback L'important c'est fecamp 		2 683 49,67%
Patrick Jeanne
Patrick Jeanne Pour fecamp 		2 377 44,01%
Stephane Talbot
Stephane Talbot Fecamp citoyenne ecologique et solidaire 		341 6,31%
Participation au scrutin Fécamp
Taux de participation 40,37%
Taux d'abstention 59,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 558

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Agnès Poussier-Winsback
Marie-Agnès Poussier-Winsback (26 élus) Fecamp passionnement 		4 563 52,81%
  • Marie-Agnès Poussier-Winsback
  • Pierre Aubry
  • Stephanie Marical
  • David Roussel
  • Brigitte Soenen
  • Raynald Maheut
  • Estelle Le Courtes
  • Serge Lambert
  • Agathe Rioult
  • Raynald Loisel
  • Dominique Tessier
  • Pierre-Marie Cazin
  • Karine Lethuillier
  • Eric Flamant
  • Catherine Cavelier
  • Patrice Duval
  • Agnes Gibeaux
  • Rene Fiquet
  • Anne Brajon James
  • Jean-Marie Demondion
  • Marie-France Bougon
  • Alexandre Lorcher
  • Pauline Canis
  • Daniel Fiquet
  • Marie-Noelle Maraine
  • Gilles Cordevant
Estelle Grelier
Estelle Grelier (6 élus) Liste d'union de la gauche, citoyenne et ecologiste 		3 422 39,61%
  • Estelle Grelier
  • Christophe Courcoux
  • Noemie Riaux
  • Patrick Jeanne
  • Eleonore Serdeczny
  • Emmanuel Patry
Genevieve Salvisberg
Genevieve Salvisberg (1 élu) Fecamp bleu marine 		654 7,57%
  • Genevieve Salvisberg
Participation au scrutin Fécamp
Taux de participation 63,63%
Taux d'abstention 36,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 8 927

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Agnès Poussier-Winsback
Marie-Agnès Poussier-Winsback Fecamp passionnement 		3 091 38,38%
Estelle Grelier
Estelle Grelier De l'energie, pour le coeur de l'agglo ! 		2 884 35,81%
Christophe Courcoux
Christophe Courcoux Fecamp gauche citoyenne 		1 156 14,35%
Genevieve Salvisberg
Genevieve Salvisberg Fecamp bleu marine 		921 11,43%
Participation au scrutin Fécamp
Taux de participation 59,16%
Taux d'abstention 40,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 8 300

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