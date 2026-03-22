Résultat de l'élection municipale 2026 à Fécamp : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fécamp [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fécamp sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fécamp.
L'actu des élections municipales 2026 à Fécamp
11:49 - David Roussel, Bénédicte Martin et Serge Girard forment le trio de tête à Fécamp
David Roussel (Divers droite) a terminé en tête du premier round des élections municipales 2026 à Fécamp dimanche dernier, avec 40,77 % des suffrages exprimés. Ensuite, Bénédicte Martin (Union de la gauche) s'est classée deuxième avec 35,64 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, avec 23,59 %, Serge Girard (Rassemblement National) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Fécamp, le vote a enregistré un taux d'abstention de 45,85 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fécamp
Le deuxième tour des élections municipales à Fécamp a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Serge Girard
Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU CAP POUR FECAMP
|
|
Bénédicte Martin
Liste d'union à gauche
FÉCAMP, ensemble autrement !
|
|
David Roussel
Liste divers droite
CHOISIR FECAMP
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fécamp
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David ROUSSEL (Ballotage) CHOISIR FECAMP
|2 921
|40,77%
|Bénédicte MARTIN (Ballotage) FÉCAMP, ensemble autrement !
|2 553
|35,64%
|Serge GIRARD (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR FECAMP
|1 690
|23,59%
|Participation au scrutin
|Fécamp
|Taux de participation
|54,15%
|Taux d'abstention
|45,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|7 405
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Fécamp
- Fécamp (76400)
- Ecole primaire à Fécamp
- Maternités à Fécamp
- Crèches et garderies à Fécamp
- Classement des collèges à Fécamp
- Salaires à Fécamp
- Impôts à Fécamp
- Dette et budget de Fécamp
- Climat et historique météo de Fécamp
- Accidents à Fécamp
- Délinquance à Fécamp
- Inondations à Fécamp
- Nombre de médecins à Fécamp
- Pollution à Fécamp
- Entreprises à Fécamp
- Prix immobilier à Fécamp