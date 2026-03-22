Résultat de l'élection municipale 2026 à Fécamp : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fécamp

Le deuxième tour des élections municipales à Fécamp a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Serge Girard
Serge Girard Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU CAP POUR FECAMP
  • Serge Girard
  • Corinne Lecanu
  • Sébastien Marry
  • Amandine Maupetit
  • Olivier Tang Kun
  • Annabelle Folain
  • Jean-Noël Mangard
  • Sophie Beghelli
  • Bruno Hue
  • Sophie Auboin
  • Guillaume Quesnel
  • Sabrina Thery
  • Jean-Yves Matte
  • Virginie Dumont
  • Julien Bonamy
  • Christelle Després
  • Dimitri Lasseure
  • Muriel Michel
  • Jonathan Cantais
  • Amandine Hue
  • Denis Erbs
  • Nathalie Panel
  • Laurent Paris
  • Barbara Bétemps
  • Manuel Burel
  • Véronique Blanc
  • François Anres
  • Angélique Déhais
  • Eric Guilloux
  • Marine Mayeu
  • Arthur Dumontier
  • Chantal Saint-Martin
  • Charles Betemps
Bénédicte Martin
Bénédicte Martin Liste d'union à gauche
FÉCAMP, ensemble autrement !
  • Bénédicte Martin
  • Didier Leclerc
  • Nicole Delsart
  • Mohamed Belqasmi
  • Heidi-Anouchka Trebern
  • Jacques Louiset
  • Michèle Laffont
  • Manuel Llorca
  • Emilie Lefebvre
  • Philippe Larrans
  • Séverine Gury Prentout
  • Felix Relats Montserrat
  • Fatiha Gherib
  • Pascal Fiquet
  • Francine Faverolle
  • François Niville
  • Carole Bénard
  • Laurent Démare
  • Nathalie Cluzel
  • Sylvain Rollet
  • Bernadette Capperon
  • Pierre Morin
  • Nathalie Balza
  • Yves Lecoutre
  • Anne Michel
  • Maxime Rottier
  • Hana Tanniou
  • Mahlic Belaïd
  • Sylvie Lefrançois
  • Benoît Schneckenburger
  • Fanny Cahard
  • Patrick Jeanne
  • Véronique Bayle Ghez
  • Sullyvan Michel
David Roussel
David Roussel Liste divers droite
CHOISIR FECAMP
  • David Roussel
  • Stephanie Marical
  • Florentin Cognie
  • Marie-Agnes Poussier-Winsback
  • Pierre Aubry
  • Dominique Tessier
  • Raynald Maheut
  • Elisa Cavelier
  • Eric Poussigue
  • Nathalie Lemieux
  • Serge Lambert
  • Anne Tranchard
  • Bertrand Gille
  • Victoire Larsonneur
  • Eric Flamant
  • Emmanuelle Henon
  • Antoine Moricet
  • Catherine Duhornay
  • Jean-Baptiste Hopital
  • Brigitte Soenen
  • Emmanuel Ricard
  • Denise Poulain
  • François Hauchard
  • Florence Hauguel
  • Patrice Duval
  • Stephanie Carreno
  • Paul Lecomte
  • Isaure Guerin
  • Daniel Billiaux
  • Sarah Madelaine
  • Maxime Coppin
  • Agnès Delalandre
  • Jonathan Fiquet
  • Marie-France Bougon
  • Bruno Boniface

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fécamp

Tête de listeListe Voix % des voix
David ROUSSEL
David ROUSSEL (Ballotage) CHOISIR FECAMP 		2 921 40,77%
Bénédicte MARTIN
Bénédicte MARTIN (Ballotage) FÉCAMP, ensemble autrement ! 		2 553 35,64%
Serge GIRARD
Serge GIRARD (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR FECAMP 		1 690 23,59%
Participation au scrutin Fécamp
Taux de participation 54,15%
Taux d'abstention 45,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 7 405

Source : ministère de l’Intérieur

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