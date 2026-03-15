Résultat municipale 2026 à Feillens (01570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Feillens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Feillens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Feillens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud DELALANDE
Arnaud DELALANDE (21 élus) FEILLENS DYNAMISME ET AMBITION 		1 169 78,99%
  • Arnaud DELALANDE
  • Catherine RENOUD-LYAT
  • Francis GOYON
  • Martine CARILLIER
  • Arnaud GOLLIN
  • Justine DESNOYER
  • Guillaume FLEURY
  • Sarah GONOD
  • Bertrand CHAMBARD
  • Nathalie CHANUT
  • Jérôme CHAVY
  • Françoise MENDES
  • Denis VAISSAUD
  • Laurence DUBY
  • Guillaume RAILLET
  • Shauna FARAONE
  • Olivier BERNET
  • Françoise CATHERIN
  • Thomas FELIX
  • Sandrine GOUX
  • Vincent BOURCET
Maxime DJEBABRA
Maxime DJEBABRA (2 élus) FEILLENS NOUVEL ELAN,UNIS POUR L AVENIR 		311 21,01%
  • Maxime DJEBABRA
  • Judith AUERBACH
Participation au scrutin Feillens
Taux de participation 55,55%
Taux d'abstention 44,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 1 507

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Ain ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Feillens