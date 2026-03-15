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19:16 - Feillens aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Feillens peuvent-ils affecter les résultats des élections municipales ? Dans la ville, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,35% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 720 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1811 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,91%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,89%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Feillens mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,13% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Feillens Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière campagne municipale à Feillens il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 27,50% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 43,16% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 24,78% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 67,95% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,78% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 38,92% pour le RN. Il terminera avec 48,81% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Feillens aux dernières élections ? Pour cette élection municipale, l'abstention à Feillens sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 54,58 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 45,42 %) alors que le Covid commençait à frapper le pays. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 23,31 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 48,56 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,98 %, contre 55,00 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Feillens ? Les législatives à Feillens organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Jérôme Buisson (Rassemblement National) en tête du peloton avec 38,92% au premier tour, devant Guy Billoudet (Les Républicains) avec 30,12%. Au second tour, c'est en revanche Christophe Coquelet (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 51,19% des suffrages exprimés. Lors du scrutin européen précédemment, les citoyens de Feillens avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 42,78% des inscrits. La situation politique de Feillens a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Feillens : des verdicts très significatifs lors des scrutins il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Feillens une zone au paysage politique évolutif. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Feillens plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 33,00% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 27,50%. Lors de la finale de l'élection à Feillens, les électeurs accordaient 56,84% pour Emmanuel Macron, contre 43,16% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Feillens accordaient leurs suffrages à Jérôme Buisson (RN) avec 24,78% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Buisson virant de nouveau en tête avec 67,95% des voix.

12:58 - À Feillens, le montant de la pression fiscale est en hausse Pour ce qui concerne les contributions locales à Feillens, la recette fiscale par foyer s'est établie à 508 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 348 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est maintenu à un peu plus de 20,97 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 14 000 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 363 700 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 7,88 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Feillens : un résultat scellé dès le premier tour Les résultats des dernières municipales à Feillens ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Guy Billoudet a devancé tous ses adversaires en rassemblant 732 suffrages (64,43%). Sur la seconde marche, Gilles Dumas a obtenu 35,56% des voix. Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ce scrutin de 2026 à Feillens, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.