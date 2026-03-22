Résultat de l'élection municipale 2026 à Felleries : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Felleries [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Felleries sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Felleries.
L'actu des élections municipales 2026 à Felleries
11:43 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Felleries ?
Sandrine Duhamel a terminé en tête du premier round de l'élection municipale à Felleries dimanche dernier, avec 41,56 % des suffrages exprimés. Derrière, Pascal Noyon a pris la position de dauphin avec 39,01 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Claire De Groote est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Felleries, le vote a mobilisé 70,96 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Felleries
Le deuxième tour des élections municipales à Felleries a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Claire de Groote
Divers
Felleries, l'Avenir Ensemble
|
|
Sandrine Duhamel
Divers
Un nouvel élan pour Felleries
|
|
Pascal Noyon
Divers
FELLERIES, AVEC VOUS ET POUR VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Felleries
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandrine DUHAMEL (Ballotage) Un nouvel élan pour Felleries
|293
|41,56%
|Pascal NOYON (Ballotage) FELLERIES, AVEC VOUS ET POUR VOUS
|275
|39,01%
|Claire DE GROOTE (Ballotage) Felleries, l'Avenir Ensemble
|137
|19,43%
|Participation au scrutin
|Felleries
|Taux de participation
|70,96%
|Taux d'abstention
|29,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,28%
|Nombre de votants
|716
Source : ministère de l’Intérieur
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