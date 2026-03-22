Résultat de l'élection municipale 2026 à Felleries : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Felleries

Le deuxième tour des élections municipales à Felleries a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Claire de Groote
Claire de Groote Divers
Felleries, l'Avenir Ensemble
  • Claire de Groote
  • Sebastien de Groote
  • Aurore Botteau
  • Olivier Trouilliez
  • Celine Lacroix
  • Erick Buisset
  • Cindy Ravidat
  • Simon Normand
  • Honorine Garre
  • David Decrucq
  • Adelaide Grabowecki
  • Antonin Bury
  • Gabrielle Ledieu
  • Jean-Claude Bui
  • Marjorie Motte
  • Jean-Claude Fontaine
Sandrine Duhamel
Sandrine Duhamel Divers
Un nouvel élan pour Felleries
  • Sandrine Duhamel
  • Victor Sohier
  • Marie-Danièle Dumez
  • Marc Hubinet
  • Virginie Evrard Rossignol
  • Frédéric de Groote
  • Clara Ravidat
  • Louison Piriou
  • Nathalie Levêque
  • Pascal Burlet
  • Camille Lenclud
  • Jean-François Duhamel
  • Flavie Burlet
  • Jean-François Hennuy
  • Marie Levaux
  • Lionel Lovelace
  • Anne Balu
Pascal Noyon
Pascal Noyon Divers
FELLERIES, AVEC VOUS ET POUR VOUS
  • Pascal Noyon
  • Maryse Bernard
  • Laurent Binoit
  • Christelle Demanet
  • Pierre Carpentier
  • Aline Sculfort
  • Bertrand Sturione
  • Aurelie Ebel
  • Diego Santos
  • Christine Maes
  • Ludovic Briatte
  • Jennifer Globez
  • David Roger
  • Kathie Cordonnier
  • Louis Botte
  • Sabrina Convenance
  • Jacques Delmotte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Felleries

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine DUHAMEL
Sandrine DUHAMEL (Ballotage) Un nouvel élan pour Felleries 		293 41,56%
Pascal NOYON
Pascal NOYON (Ballotage) FELLERIES, AVEC VOUS ET POUR VOUS 		275 39,01%
Claire DE GROOTE
Claire DE GROOTE (Ballotage) Felleries, l'Avenir Ensemble 		137 19,43%
Participation au scrutin Felleries
Taux de participation 70,96%
Taux d'abstention 29,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28%
Nombre de votants 716

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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