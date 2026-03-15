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19:17 - Fenouillet : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les électeurs de Fenouillet peuvent-ils affecter le résultat des élections municipales ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,89% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,35%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2764 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,60% et d'une population immigrée de 9,32% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,51%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Fenouillet, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Fenouillet Le Rassemblement national restait loin du podium lors du scrutin municipal à Fenouillet en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 23,32% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,84% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 24,52% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Fenouillet comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 35,20% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,91% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,18% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Fenouillet aux dernières élections ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 895 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Fenouillet, soit un taux de participation de 51,73 %, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid-19. Il est en effet établi de longue date que l'élection municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens votent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 81,41 %. La participation aux législatives, chiffrée de son côté à 49,34 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 69,97 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 54,58 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité soucieuse de voter en comparaison de l'ensemble du pays. L'affluence dans les isoloirs de Fenouillet constituera en tout cas un enjeu majeur pour ces élections municipales.

15:59 - Fenouillet classée à droite lors des derniers scrutins Organisées après la dissolution, les élections législatives à Fenouillet avaient favorisé Julien Leonardelli (Rassemblement National) avec 38,91% au premier tour, devant Sylvie Espagnolle (Union de la gauche) avec 31,56%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jean-François Portarrieu (Majorité présidentielle) en tête avec 55,82%. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Fenouillet s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,20%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,87%) et Valérie Hayer (11,07%). La situation politique de Fenouillet a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Fenouillet reste un territoire tourné vers la gauche Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Fenouillet plébiscitaient Sylvie Espagnolle (Nupes) avec 31,26% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,67% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Fenouillet votaient précédemment en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (25,81%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 24,73%. Lors de la finale de l'élection à Fenouillet, les électeurs accordaient 56,16% pour Emmanuel Macron, contre 43,84% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Fenouillet comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Analyse de l'évolution de la fiscalité locale à Fenouillet Si on se penche sur la fiscalité de Fenouillet, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 4,93 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 14 090 €. Un montant loin des 321 050 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Fenouillet atteint désormais 21,18 % en 2024 (contre 8,21 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Fenouillet a atteint 743 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 392 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Fenouillet Analyser les scores du dernier scrutin municipal à Fenouillet peut s'avérer instructif. Au terme du premier tour à l'époque, Thierry Duhamel (Divers gauche) a creusé l'écart en récoltant 999 suffrages (54,92%). Derrière, Gilles Broquère (Divers centre) a capté 45,07% des votes. Ce triomphe au premier tour de Thierry Duhamel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Fenouillet, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.