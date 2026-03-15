Résultat municipale 2026 à Fenouillet (31150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fenouillet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fenouillet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fenouillet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry DUHAMEL
Thierry DUHAMEL (23 élus) Ensemble pour Fenouillet 		1 274 54,82%
  • Thierry DUHAMEL
  • Stephanie CHARDY
  • Mathieu LUCCHINI
  • Corinne GISCARD
  • Henri GARCIA
  • Sylvie FOURTEAU
  • Dimitri DAKOS
  • Veronique MARTIN
  • Patrick MONTICELLI
  • Aline LEROY
  • Jean GOUAZE
  • Nelly BRISBOUT
  • Jean-Claude AMALRIC
  • Genevieve ROQUES
  • Christophe MELQUIOND
  • Chantal BERNI
  • Thierry MONTESINOS
  • Patricia COURNEIL
  • Kais RECHATIN
  • Zouhra DIR
  • Vincent GAYDON
  • Anne-Marie DENAT
  • Germain GALLO
Gilles BROQUÈRE
Gilles BROQUÈRE (6 élus) FENOUILLETAINS 		1 050 45,18%
  • Gilles BROQUÈRE
  • Charline DANTIGNY
  • Thierry BELLIDENT
  • Stéphanie SOULA
  • Stéphane PASUT
  • Jennifer GARCIA
Participation au scrutin Fenouillet
Taux de participation 61,20%
Taux d'abstention 38,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 2 453

Source : ministère de l’Intérieur

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