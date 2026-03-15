Résultat municipale 2026 à Fère-en-Tardenois (02130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fère-en-Tardenois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fère-en-Tardenois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fère-en-Tardenois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Madeleine DUGUEZ-GABRIEL
Madeleine DUGUEZ-GABRIEL (18 élus) FAIRE ENSEMBLE POUR DEMAIN 		525 50,63%
  • Madeleine DUGUEZ-GABRIEL
  • Gilles BAUDOIN
  • Corinne Françoise Brigitte MARCAILLE HERBLOT
  • Pierre André Gabriel FOURNY
  • Martine Michele BESSE - OLIVIER
  • Franck LEMAIRE
  • Anita Jacqueline NIVAL-CORTY
  • Frédéric Yann CARRE
  • Sandrine Hélène Suzanne GAUDEFROY
  • Clément Maurice Roland GUILBERT
  • Murielle Chantal Karine GRANSON (BERNAILLE)
  • Yoann Robert André RONTET
  • Martine BRÉSON
  • Alexandre Pierre Gérard VERDUN
  • Marie-Pierre DUVAL
  • Christophe Alain VIGNIER
  • Christel Raymonde Paule MAUS
  • Xavier Franck VALLEE
Carole DERUY
Carole DERUY (5 élus) Un nouvel élan pour Fère 		512 49,37%
  • Carole DERUY
  • Lahcen MIRI
  • Nadia CHAÏR
  • Thomas BLANDIN
  • Magalie Nelly JÉNARD KASPRZAK
Participation au scrutin Fère-en-Tardenois
Taux de participation 54,78%
Taux d'abstention 45,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 1 100

Source : ministère de l’Intérieur

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