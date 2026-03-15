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19:16 - Fère-en-Tardenois : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Fère-en-Tardenois, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 2 881 habitants répartis dans 1 572 logements, cette ville présente une densité de 141 hab/km². L'existence de 182 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (69,66%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 24,16% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 369 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,02%, révélant une situation économique en demi-teinte. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Fère-en-Tardenois participe à l'histoire du pays.

17:57 - Fère-en-Tardenois : des élections marquées par le vote RN Le Rassemblement national n'avait pas concouru à la dernière municipale à Fère-en-Tardenois il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 40,25% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 57,50% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 35,05% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste obtenait 64,37% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 53,41% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 54,38% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jocelyn Dessigny.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Fère-en-Tardenois au crible Pour ces municipales 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Fère-en-Tardenois sera essentielle dans la conclusion du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 53,35 % des inscrits, un score dans la norme alors qu'à cause de la pandémie du Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 29,12 % dans la ville (participation de 70,88 %). Même si les logiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les deux derniers scrutins législatifs demeurent directement comparables entre eux. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 53,51 % en 2022 à seulement 39,10 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 53,87 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone distancée du processus électoral.

15:59 - Le vote de Fère-en-Tardenois nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Les élections européennes du printemps 2024 à Fère-en-Tardenois avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (53,41%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 15,20% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Fère-en-Tardenois avaient ensuite favorisé Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) avec 54,38% au premier tour, devant Jeanne Roussel (Ensemble !) avec 26,35%. La conclusion était d'ailleurs immédiate dès ce premier vote dans la circonscription.

14:57 - Fère-en-Tardenois : regard sur les scores clés de la dernière présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Fère-en-Tardenois portaient leur choix sur Jocelyn Dessigny (RN) avec 35,05% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,37% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Fère-en-Tardenois choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 40,25% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 26,00%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,50% pour Marine Le Pen, contre 42,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Fère-en-Tardenois comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Fère-en-Tardenois Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Fère-en-Tardenois, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,29 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 38 000 euros la même année. Un apport qui est loin des 523 350 € perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Fère-en-Tardenois s'est établi à un peu plus de 51,32 % en 2024 (contre 19,60 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Fère-en-Tardenois s'est chiffrée à environ 995 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 622 € quatre ans auparavant.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Fère-en-Tardenois Quel avait été le dénouement des précédentes municipales à Fère-en-Tardenois ? Dès le premier tour à l'époque, Jean-Paul Roseleux a raflé la première place en rassemblant 57,52% des suffrages. À sa poursuite, Madeleine Gabriel a rassemblé 353 suffrages en sa faveur (42,47%). Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Fère-en-Tardenois, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.