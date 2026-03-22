Résultat municipale 2026 à Ferney-Voltaire (01210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ferney-Voltaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ferney-Voltaire, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ferney-Voltaire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Marie PHILIPPS
Pierre-Marie PHILIPPS (28 élus) Une Energie Nouvelle Pour Ferney 		1 244 65,58%
  • Pierre-Marie PHILIPPS
  • Manon CATRY
  • Francois CAMPAGNE
  • Catherine CANIVET
  • Étienne T'KINT DE ROODENBEKE
  • Rofrane EL MEZDARI
  • Youssef BOUSLIM
  • Anne Francoise HASS
  • Corentin BOUSQUET
  • Katia DAYAN
  • Thao TRAN DINH
  • Hanane BOUHYADI
  • Charly MARTIN
  • Chantal HARS
  • Phlippe LESPINASSE
  • Katherine PHELUT
  • Clément FIORINI
  • Stéphanie MAYNADIER
  • Béchir NAOUALI
  • Aida FALL
  • Piotr WALENDZIK
  • Paula VALLE
  • Florian ABATTU
  • Aude BUISSON
  • Grégory CAIX
  • Marie-José ANTON
  • Luis SORIA
  • Geneviève DESMARIS
Jean-Loup KASTLER
Jean-Loup KASTLER (5 élus) FERNEY EN GRAND 		653 34,42%
  • Jean-Loup KASTLER
  • Amira BEN OUAGHREM
  • Raphaël VINÇON
  • Claire BOUR
  • Peter LOOSLI
Participation au scrutin Ferney-Voltaire
Taux de participation 43,65%
Taux d'abstention 56,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 1 958

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Ferney-Voltaire - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Marie PHILIPPS
Pierre-Marie PHILIPPS (Ballotage) Une Energie Nouvelle Pour Ferney 		828 41,67%
Jean-Loup KASTLER
Jean-Loup KASTLER (Ballotage) FERNEY EN GRAND 		531 26,72%
Daniel RAPHOZ
Daniel RAPHOZ (Ballotage) VALEURS COMMUNES 		503 25,31%
Christian LANDREAU
Christian LANDREAU Le Bon Sens 		125 6,29%
Participation au scrutin Ferney-Voltaire
Taux de participation 45,17%
Taux d'abstention 54,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 2 026

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