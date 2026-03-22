Résultat municipale 2026 à Ferney-Voltaire (01210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ferney-Voltaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ferney-Voltaire, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ferney-Voltaire [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Marie PHILIPPS (28 élus) Une Energie Nouvelle Pour Ferney
|1 244
|65,58%
|
|Jean-Loup KASTLER (5 élus) FERNEY EN GRAND
|653
|34,42%
|
|Participation au scrutin
|Ferney-Voltaire
|Taux de participation
|43,65%
|Taux d'abstention
|56,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|1 958
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ferney-Voltaire - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Marie PHILIPPS (Ballotage) Une Energie Nouvelle Pour Ferney
|828
|41,67%
|Jean-Loup KASTLER (Ballotage) FERNEY EN GRAND
|531
|26,72%
|Daniel RAPHOZ (Ballotage) VALEURS COMMUNES
|503
|25,31%
|Christian LANDREAU Le Bon Sens
|125
|6,29%
|Participation au scrutin
|Ferney-Voltaire
|Taux de participation
|45,17%
|Taux d'abstention
|54,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|2 026
Election municipale 2026 à Ferney-Voltaire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ferney-Voltaire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ferney-Voltaire.
L'actu des élections municipales 2026 à Ferney-Voltaire
18:35 - À Ferney-Voltaire, les élections de 2024 en faveur de la droite
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Ferney-Voltaire, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (21,54%). Les législatives à Ferney-Voltaire quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Christian Jolie (Union de la gauche) en tête du peloton avec 39,48% au premier tour, devant Olga Givernet (Ensemble !) avec 30,48%. Au second tour, c'est en revanche Olga Givernet (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 76,71% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Ferney-Voltaire a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire très porté vers la gauche.
15:57 - Élections municipales 2020 : la victoire de Daniel Raphoz à Ferney-Voltaire
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Ferney-Voltaire est particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes, Daniel Raphoz (Divers droite) a distancé ses concurrents en récoltant 619 suffrages (40,85%). À sa poursuite, François Meylan (Divers gauche) a rassemblé 317 voix (20,92%). Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Daniel Raphoz l'a finalement emporté avec 747 suffrages (50,40%), face à Jean-Loup Kastler qui a obtenu 369 électeurs inscrits (24,89%) et François Meylan obtenant 24,69% des votants. La différence initiale s'est consolidée et encore renforcée, débouchant sur une victoire nette et irréfutable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité du report de voix des listes éliminées, ajoutant 128 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale à Ferney-Voltaire donne lieu à un duel tendu
Comme le précisent les candidatures officielles pour le deuxième tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les habitants peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Pierre-Marie Philipps sous l'étiquette LDVC et Jean-Loup Kastler (LECO). En dépit d'un score suffisant, Daniel Raphoz (Divers centre) a décidé de se mettre en retrait de cette élection décisive. Les 4 bureaux de vote de la ville de Ferney-Voltaire fermeront leurs portes à 18 heures.
11:59 - Pierre-Marie Philipps, Jean-Loup Kastler et Daniel Raphoz forment le trio de tête à Ferney-Voltaire
Les élections municipales 2026 à Ferney-Voltaire ont vu Pierre-Marie Philipps (Divers centre) arriver en tête dimanche dernier avec 41,67 % des votes. Dans son sillage, Jean-Loup Kastler (Ecologiste) a obtenu la seconde place avec 26,72 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Pour compléter ce tableau, avec 25,31 %, Daniel Raphoz (Divers centre) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Christian Landreau a terminé avec 6,29 % des voix, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier. Enfin, concernant la participation à Ferney-Voltaire, l'élection a enregistré une participation de 45,17 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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