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19:20 - Élections municipales à Feucherolles : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le profil socio-économique de Feucherolles déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Dans la ville, 21,69% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,77% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 47,34%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (10,30%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,12%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,00% à Feucherolles, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Quelle percée du RN à Feucherolles aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Feucherolles en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 10,18% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 21,45% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 7,67% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Feucherolles comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 17,57% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 21,35% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin avec 27,91% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Feucherolles aux municipales ? Lors des municipales de 2020 à Feucherolles, l'abstention était montée à 52,01 % au premier tour, un score dans la norme. C'étaient 1 147 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 jetait une ombre sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 15,03 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 38,85 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 20,93 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 35,16 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Cette particularité à Feucherolles sera en conséquence l'un des pivots de ces municipales.

15:59 - Il y a deux ans, Feucherolles avait opté pour la majorité Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Feucherolles avait vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (30,07%), suivie par Jordan Bardella qui avait obtenu 17,57% des votes. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Feucherolles accordaient leurs suffrages à Béatrice Piron (Ensemble !) avec 43,92% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Béatrice Piron culminant à 72,09% des suffrages exprimés dans la localité. .

14:57 - Pour les municipales 2026, Feucherolles reste un territoire orienté vers la majorité présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Feucherolles plébiscitaient Béatrice Piron (Ensemble !) avec 48,61% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 80,83% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Feucherolles choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 48,02% des voix, devant Valérie Pécresse qui obtenait 10,63%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 78,55% pour Emmanuel Macron, contre 21,45% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Feucherolles s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts stables à Feucherolles En matière d'impôts locaux à Feucherolles, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint 1 722 € en 2024 (dernières données en date) contre 1 853 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais un peu moins de 27,29 % en 2024 (contre près de 13,15 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 96 200 € en 2024. Un total bien loin des 1,70554 million d'euros (1 705 540 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,36 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Feucherolles Quel avait été le résultat des élections municipales précédentes à Feucherolles ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Patrick Loisel a pris la première place avec 62,06% des soutiens. Sur la seconde marche, Frédéric Rignault a obtenu 37,93% des voix. Ce triomphe au premier tour de Patrick Loisel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à Feucherolles, cette répartition historique des voix pose les bases. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.