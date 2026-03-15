Résultat municipale 2026 à Feucherolles (78810) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Feucherolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Feucherolles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Feucherolles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel DELAMAIRE
Michel DELAMAIRE (18 élus) FEUCHEROLLES, un avenir partagé 		771 52,27%
  • Michel DELAMAIRE
  • Martine LEPAGE
  • Jean-Marie ROLLET
  • Alexia PENNAMEN
  • Olivier LAFAILLE
  • Martine BRASSEUR
  • Didier MARTIN
  • Marlène KAPPS
  • Philippe REYZ
  • Caroline GERVY-FUCHS
  • Jérôme CARLE
  • Caroline MIGNATON
  • Michel FRÉMIN
  • Catherine HELLARD
  • Driss TAZI
  • Sylvie PETIN
  • Gilles THUILLIER
  • Caroline MOIROUD
Christophe LELAIT
Christophe LELAIT (5 élus) CHANGEONS EN CONFIANCE 		704 47,73%
  • Christophe LELAIT
  • Catherine DOTTARELLI
  • Thomas MAURELLI
  • Sarah BIGNON AUBRY
  • Pascal PETOT
Participation au scrutin Feucherolles
Taux de participation 62,08%
Taux d'abstention 37,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 513

Source : ministère de l’Intérieur

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