Résultat de l'élection municipale 2026 à Feuquières-en-Vimeu : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Feuquières-en-Vimeu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Feuquières-en-Vimeu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Feuquières-en-Vimeu.
L'actu des élections municipales 2026 à Feuquières-en-Vimeu
11:46 - Les élections ont déjà livré un verdict instructif
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Feuquières-en-Vimeu dimanche dernier, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a vu 65,56 % des inscrits se déplacer dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Géraud Cuvier qui a pris la tête en récoltant 46,24 % des suffrages exprimés. À sa suite, Maryline Heckmann s'est classée deuxième avec 46,16 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 7,60 %, Bérénice Sellier n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Feuquières-en-Vimeu
Le deuxième tour des élections municipales à Feuquières-en-Vimeu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Maryline Heckmann
Divers
L'ENGAGEMENT D'HIER, LA FORCE DE DEMAIN
|
|
Géraud Cuvier
Divers
Construisons ensemble l'Avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Feuquières-en-Vimeu
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Géraud CUVIER (Ballotage) Construisons ensemble l'Avenir
|566
|46,24%
|Maryline HECKMANN (Ballotage) L'ENGAGEMENT D'HIER, LA FORCE DE DEMAIN
|565
|46,16%
|Bérénice SELLIER Unis pour Feuquières-en-Vimeu
|93
|7,60%
|Participation au scrutin
|Feuquières-en-Vimeu
|Taux de participation
|65,56%
|Taux d'abstention
|34,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,33%
|Nombre de votants
|1 289
Source : ministère de l’Intérieur
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