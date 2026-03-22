Résultat de l'élection municipale 2026 à Feuquières-en-Vimeu : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Feuquières-en-Vimeu

Le deuxième tour des élections municipales à Feuquières-en-Vimeu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Maryline Heckmann
Maryline Heckmann Divers
L'ENGAGEMENT D'HIER, LA FORCE DE DEMAIN
  • Maryline Heckmann
  • Etienne Lemaire
  • Catherine Louvel
  • Francis Boutte
  • Marion Vily Blairet
  • Marcel Catel
  • Laure Boclet
  • Alain Tourniquet
  • Alice Fourdrin
  • Cédric Masson
  • Josette Cauchon
  • Philippe Farcy
  • Odile Girardot
  • Nicolas Chadelaud
  • Stéphanie Barbier
  • Romuald Obee
  • Véronique Delavigne
  • Patrice Neveux
  • Sandrine Roquigny
Géraud Cuvier
Géraud Cuvier Divers
Construisons ensemble l'Avenir
  • Géraud Cuvier
  • Stéphane Noel
  • Pascal Potel
  • Jocelyne Hure
  • Daniel Chivot
  • Elise Avisse
  • Thierry Creuset
  • Sylvie Midoux
  • Francis Becquet
  • Emilie Lesoeur
  • Pascal Leroux
  • Lise Ducrocq
  • Etienne Porion
  • Malika Kaniche
  • Thierry Lecat
  • Nathalie Cressent
  • Johan Lavoine
  • Mathilde Foure
  • Eddy Brieu
  • Mélanie Fortini
  • Johann Decle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Feuquières-en-Vimeu

Tête de listeListe Voix % des voix
Géraud CUVIER
Géraud CUVIER (Ballotage) Construisons ensemble l'Avenir 		566 46,24%
Maryline HECKMANN
Maryline HECKMANN (Ballotage) L'ENGAGEMENT D'HIER, LA FORCE DE DEMAIN 		565 46,16%
Bérénice SELLIER
Bérénice SELLIER Unis pour Feuquières-en-Vimeu 		93 7,60%
Participation au scrutin Feuquières-en-Vimeu
Taux de participation 65,56%
Taux d'abstention 34,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Nombre de votants 1 289

Source : ministère de l’Intérieur

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