Résultat de l'élection municipale 2026 à Feuquières : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Feuquières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Feuquières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Feuquières.
L'actu des élections municipales 2026 à Feuquières
11:44 - Jean-Pierre Estienne largement en tête de l'élection municipale il y a une semaine
Les élections municipales 2026 à Feuquières ont vu Jean-Pierre Estienne s'imposer il y a une semaine avec 44,63 % des voix. Jean-Michel Lilie est arrivé en deuxième position avec 28,76 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. Jean-Pierre Estienne a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 21 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 26,61 %, Muriel Guerin est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Feuquières, le vote a enregistré une participation de 60,13 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Feuquières
Le deuxième tour des élections municipales à Feuquières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Lilie
Divers
UNIS POUR LE RENOUVEAU
|
|
Jean-Pierre Estienne
Divers
LE BON SENS AU COEUR DE NOTRE VILLAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Feuquières
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre ESTIENNE (Ballotage) LE BON SENS AU COEUR DE NOTRE VILLAGE
|270
|44,63%
|Jean-Michel LILIE (Ballotage) FEUQUIERES LE RENOUVEAU
|174
|28,76%
|Muriel GUERIN (Ballotage) UNIS POUR UN NOUVEL AVENIR À FEUQUIÈRES
|161
|26,61%
|Participation au scrutin
|Feuquières
|Taux de participation
|60,13%
|Taux d'abstention
|39,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Nombre de votants
|647
Source : ministère de l’Intérieur
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