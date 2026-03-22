Résultat de l'élection municipale 2026 à Feuquières : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Feuquières

Le deuxième tour des élections municipales à Feuquières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Michel Lilie
Jean-Michel Lilie Divers
UNIS POUR LE RENOUVEAU
  • Jean-Michel Lilie
  • Muriel Guerin
  • Pierre Barbier
  • Delphine Desenne
  • Sylvain Davril
  • Melissa Boucher
  • Philippe Sagot
  • Catherine Frey
  • Ludovic Faucheux
  • Lynda Dalbart
  • Baptiste Delapierre
  • Valerie Fontaine
  • Alexandre Aymard
  • Marie-Ange Delettre
  • Christian Dupont
Jean-Pierre Estienne
Jean-Pierre Estienne Divers
LE BON SENS AU COEUR DE NOTRE VILLAGE
  • Jean-Pierre Estienne
  • Murielle Maupin
  • Philippe Le Guein
  • Dalida Picard
  • Jean-Luc Baguelin
  • Charline Devaux
  • Dorian Mouet
  • Sylviane Cadarsi
  • Bruno Delaruelle
  • Antoinette Bouchez
  • David Huge
  • Joëlle Derache
  • Olivier Ribeiro
  • Patricia Dolle
  • Jean-Claude Lloancy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Feuquières

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre ESTIENNE
Jean-Pierre ESTIENNE (Ballotage) LE BON SENS AU COEUR DE NOTRE VILLAGE 		270 44,63%
Jean-Michel LILIE
Jean-Michel LILIE (Ballotage) FEUQUIERES LE RENOUVEAU 		174 28,76%
Muriel GUERIN
Muriel GUERIN (Ballotage) UNIS POUR UN NOUVEL AVENIR À FEUQUIÈRES 		161 26,61%
Participation au scrutin Feuquières
Taux de participation 60,13%
Taux d'abstention 39,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Nombre de votants 647

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Feuquières

En savoir plus sur Feuquières