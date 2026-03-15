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19:18 - Les défis socio-économiques de Feurs et leurs implications électorales Dans la ville de Feurs, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,02%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (52,23%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (70,07%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3767 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,20%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,79%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Feurs mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,46% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Feurs Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Feurs il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 24,25% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 41,90% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 14,33% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Feurs comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 37,10% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 35,69% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 41,45% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Feurs ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales à Feurs avait été marqué par une abstention de 76,78 %, bien au-delà des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 23,22 %) alors que l'épidémie de Covid avait maintenu chez eux de nombreux électeurs. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 27,33 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 51,90 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,91 %, loin des 51,46 % affichés aux législatives de 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune apparaît donc résolument comme une zone marquée par l'abstention. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Feurs, cette particularité jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Feurs : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le panorama politique de Feurs a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Feurs avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,10% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Feurs avaient ensuite placé en tête Grégoire Granger (Rassemblement National) avec 35,69% au premier tour, devant Jean-Pierre Taite (Les Républicains) avec 35,66%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jean-Pierre Taite (Les Républicains), avec 58,55%.

14:57 - À Feurs, une étiquette politique difficile à photographier Globalement, le paysage électoral fait de Feurs un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Feurs plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 31,18% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 24,25%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,10% pour Emmanuel Macron, contre 41,90% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Feurs portaient leur choix sur Jean-Pierre Taite (LR) avec 43,45% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,08% des suffrages.

12:58 - La fiscalité locale, thème de campagne à Feurs ? Concernant la pression fiscale de Feurs, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à environ 877 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 612 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 29,34 % en 2024 (contre environ 13,04 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 121 900 euros en 2024, loin des quelque 1,18873 million d'euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 9,32 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Feurs Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Feurs ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Feurs en action' menée par Jean-Pierre Taite a sans surprise rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Feurs, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Après cette élection sans réelle confrontation, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. La liste des candidatures (voir ci-dessous) apporte sans aucun doute déjà un début de réponse.