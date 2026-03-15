Résultat municipale 2026 à Feurs (42110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Feurs a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Feurs, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Feurs [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre TAITE
Jean-Pierre TAITE (22 élus) FEA2 		1 575 51,37%
  • Jean-Pierre TAITE
  • Sylvie DELOBELLE
  • Benoit COUTURIER
  • Patricia CONSEILLON
  • Christian VILAIN
  • Anne-Flore GACON
  • Pascal BERNARD
  • Nezha NAHMED
  • Frederic VOURIOT
  • Marguerite JACQUEMONT
  • Christophe GARDETTE
  • Myriam JACQUET
  • Mathieu MOURAGNE
  • Cyrielle BASSET
  • Henri NIGAY
  • Virginie PACROT
  • Ise TASKIN
  • Emmanuelle JOUSSE
  • Bernard DIGONNET
  • Cindy FOURNIER
  • Gilles CLOUZEAU
  • Nelly KOLASA
Marine GUILLOT
Marine GUILLOT (5 élus) CITOYENS FOREZIENS 		1 061 34,61%
  • Marine GUILLOT
  • Alain CHAPUIS
  • Christine CHAZELLE BILLARD
  • David RAYMOND
  • Nadine DELFOND
Christelle FRÉCON
Christelle FRÉCON (2 élus) ENSEMBLE POUR FEURS 		430 14,02%
  • Christelle FRÉCON
  • Raphael BERGER
Participation au scrutin Feurs
Taux de participation 53,51%
Taux d'abstention 46,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 3 138

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Feurs