Résultat municipale 2026 à Fèves (57280) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fèves a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fèves, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fèves [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Armand PATRIGNANI
Armand PATRIGNANI (12 élus) FEVES, TOUJOURS ENSEMBLE 		340 53,21%
  • Armand PATRIGNANI
  • Pascale SCHLATTER
  • Pierre SPINELLI
  • Florence HERBIVO
  • Jean-Christophe CHESNEAU
  • Deborah BERKI
  • Philippe PRETTE
  • Joëlle VASSEUR
  • Jean-Luc SCHOMMERS
  • Laura ALBERTAZZI
  • Lionel STANCZYKIEWICZ
  • Bérangère PELLEGRIN
Alain BRIECKLER
Alain BRIECKLER (3 élus) Fèves en mouvement 		299 46,79%
  • Alain BRIECKLER
  • Sylvie SCHULTZ
  • Salvatore GRISPINO
Participation au scrutin Fèves
Taux de participation 69,76%
Taux d'abstention 30,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 653

Source : ministère de l’Intérieur

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