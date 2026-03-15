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19:19 - Fèves : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact aura la population de Fèves sur le résultat des élections municipales ? Dans le village, 21,15% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 26,69% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (9,43%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 673 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,71%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDI (91,40%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Fèves mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,00% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Le RN avance à Fèves Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Fèves en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 32,15% des suffrages lors du tour de chauffe, puis serrait de près Emmanuel Macron localement avec 49,19% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 33,41% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 53,56% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 44,47% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 46,01% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course en tête avec 50,79% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Belkhir Belhaddad.

16:58 - Résultats électoraux à Fèves : le point sur la participation La fuite des électeurs atteignait 37,65 % à Fèves pour le premier tour des élections il y a six ans, une participation locale remarquable, en pleine pandémie de Covid à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'établir à 23,34 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 45,74 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,78 %, loin des 53,30 % affichés aux législatives de 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Fèves comme une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France. Cet élément à Fèves sera quoi qu'il en soit une variable majeure pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Fèves ? Le scrutin des Européennes de 2024 à Fèves avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (44,47%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 12,62% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Fèves avaient ensuite favorisé Grégoire Laloux (Rassemblement National) avec 46,01% au premier tour, devant Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle) avec 26,69%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Grégoire Laloux culminant à 50,79% des suffrages exprimés sur place. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc confirmé que Fèves restait à l'époque une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Fèves : ce qu'il faut analyser La synthèse des votes de 2022 dépeint Fèves comme une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Fèves accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 32,15%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,92%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,81% pour Emmanuel Macron, contre 49,19% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Fèves plébiscitaient Grégoire Laloux (RN) avec 33,41% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Grégoire Laloux virant de nouveau en tête avec 53,56% des voix.

12:58 - Les premières municipales à Fèves depuis la réforme fiscale Concernant la pression fiscale à Fèves, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 869 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 505 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à un peu plus de 23,86 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 930 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 107 090 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 7,66 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Des candidats dans un mouchoir de poche : rappel des élections à Fèves L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Fèves est très révélatrice. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Armand Patrignani a pris la première place en obtenant 51,56% des suffrages. En deuxième position, Cyrille Crast a capté 279 voix (48,43%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Fèves, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire sans appel, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.