Résultat municipale 2026 à Féy (57420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Féy [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Féy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Féy, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Féy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie HESSE (11 élus) ON ECOUTE, ON AGIT
|173
|39,95%
|
|Stéphane GRANDJEAN (2 élus) Ensemble agissons pour demain
|146
|33,72%
|
|Quentin ESCOFFRES (2 élus) VIVRE FEY ENSEMBLE
|114
|26,33%
|
|Participation au scrutin
|Féy
|Taux de participation
|71,64%
|Taux d'abstention
|28,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|442
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Féy - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie HESSE (Ballotage) ON ECOUTE, ON AGIT
|168
|39,62%
|Stéphane GRANDJEAN (Ballotage) Ensemble agissons pour demain
|138
|32,55%
|Quentin ESCOFFRES (Ballotage) VIVRE FEY ENSEMBLE
|118
|27,83%
|Participation au scrutin
|Féy
|Taux de participation
|70,34%
|Taux d'abstention
|29,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Nombre de votants
|434
Election municipale 2026 à Féy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Féy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Féy.
L'actu des élections municipales 2026 à Féy
18:34 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Féy
La préférence des électeurs de Féy a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait une terre centriste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Les élections européennes de juin 2024 à Féy avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,73%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,87% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Féy avaient ensuite placé en tête Marie-Claude Voincon (Rassemblement National) avec 42,89% au premier tour, devant Ludovic Mendes (Ensemble !) avec 35,78%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Ludovic Mendes (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 51,54%.
15:57 - Le résultat de la dernière municipale à Féy
Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Féy ? Il est à noter que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures individuelles, et la possibilité pour les électeurs de retenir plusieurs candidats. 14 candidats ont été élus au premier tour. Alain Bellanger a recueilli le plus grand nombre de suffrages avec 56,94% des bulletins, devant Etienne Deram qui a capté 200 bulletins valides (56,65%). Lucien Behr a suivi, obtenant 198 bulletins (56,09%). Les résultats extrêmement homogènes témoignaient d'une décision partagée au sein de l'électorat. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 16 participants. A ce deuxième tour, Séverine Conrard a terminé en tête avec 129 suffrages (74,13%), devant Gérard Halter qui a obtenu 32 votants (18,39%) et Jean-Francois Nisi avec 2,87% des électeurs inscrits. Les résultats ont acté une différence nette. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Féy, cette logique très particulière sera une fois encore suivie avec intérêt. Le mode de scrutin spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Féy, c'est une triangulaire qui se présente
Les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de la liste "On Ecoute, On Agit" emmenée par Nathalie Hesse, Quentin Escoffres et sa liste "Vivre Fey Ensemble" et Stéphane Grandjean, à la tête de "Ensemble Agissons Pour Demain", comme le précise la liste des candidats au deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. L'heure de fermeture du bureau de vote de Féy a été définie à 18 heures.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections à Féy la semaine dernière ?
Nathalie Hesse a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale 2026 à Féy il y a une semaine, avec 39,62 % des votes. Dans son sillage, Stéphane Grandjean est arrivé en deuxième position avec 32,55 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Quentin Escoffres est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Féy, le vote a mobilisé 70,34 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.