Résultat municipale 2026 à Féy (57420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Féy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Féy, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Féy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie HESSE
Nathalie HESSE (11 élus) ON ECOUTE, ON AGIT 		173 39,95%
  • Nathalie HESSE
  • Philippe CAUSSIN
  • Valérie GURY
  • Raphaël MOREAU
  • Fabienne MOUSLER
  • Pierre CHAPLEUR
  • Delphine POUSSELER
  • Patrick RICHARD
  • Mireille NISI
  • Frédéric DUDEK
  • Jamila DUMARI
Stéphane GRANDJEAN
Stéphane GRANDJEAN (2 élus) Ensemble agissons pour demain 		146 33,72%
  • Stéphane GRANDJEAN
  • Lucie FIORINO
Quentin ESCOFFRES
Quentin ESCOFFRES (2 élus) VIVRE FEY ENSEMBLE 		114 26,33%
  • Quentin ESCOFFRES
  • Danielle MEURGUE
Participation au scrutin Féy
Taux de participation 71,64%
Taux d'abstention 28,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 442

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Féy - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie HESSE
Nathalie HESSE (Ballotage) ON ECOUTE, ON AGIT 		168 39,62%
Stéphane GRANDJEAN
Stéphane GRANDJEAN (Ballotage) Ensemble agissons pour demain 		138 32,55%
Quentin ESCOFFRES
Quentin ESCOFFRES (Ballotage) VIVRE FEY ENSEMBLE 		118 27,83%
Participation au scrutin Féy
Taux de participation 70,34%
Taux d'abstention 29,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 434

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